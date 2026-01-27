1.144: el número de menores desaparecidos en Canarias durante 2024

En España, según datos del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), cada 30 minutos se denuncia una desaparición. Si centramos el foco en el ámbito autonómico, Canarias se sitúa a la cabeza en el número de menores en paradero desconocido, acumulando 3.767 denuncias. Esto se traduce, teniendo en cuenta por cada joven con menos de 18 años desaparecido se producen una media de tres avisos, en 1.144 personas en este rango de edad en 2024: 2.904 en la provincia de Las Palmas y 863 en Santa Cruz de Tenerife. Teniendo en cuenta que por cada joven con menos de 18 años del que no se tienen noticias se produce una media de tres avisos, la cifra se traduce en 1.144 menores de los que no hubo rastro en solo el año 2024. Este inquietante dato lo reveló ayer Marcial Bravo, jefe de servicio de CNDES durante una jornada de formación a profesionales de centros de menores.

En la sociedad actual, inmersa en el océano de cifras propio de la era de la información, resulta habitual la insensibilización respecto a este tipo de datos, pero resulta esencial pensar que, detrás de cada número, existe una familia en vilo esperando una llamada telefónica o un testimonio que arroje luz sobre la cuestión. Las de Gabriel Alejandro, un menor de 16 años al que se le perdió la pista en Santa Cruz de Tenerife el pasado 13 de enero, o Alejandro y Yassine, los chicos de 17 y 16 años que desaparecieron en la costa de El Confital el pasado ocho de marzo, son solo algunas de las más de mil familias canarias que han tenido la desgracia de sentir en sus carnes la incertidumbre de desconocer la situación de algún ser querido. De estas 1.144 desapariciones, 709 corresponden a personas nacidas en España y 435 a extranjeros. Si hablamos de cifras generales, el desafortunado ranking de personas cuyo rastro ha sido perdido cuenta con una gran presencia del Archipiélago, pues Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife ocupan el segundo y quinto puesto respectivamente.

Contamos en torno a unas 300 denuncias de migrantes que se han recepcionado como menores, aunque sospechamos que no lo son Sandra Rodríguez — Directora general de Protección a la Infancia y las Familias

El caso concreto de los jóvenes procedentes de fuera del territorio nacional en paradero desconocido acarrea una serie de claves adicionales. Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias, explicó que cuentan con «en torno a unas 300 denuncias de migrantes que se han recepcionado como menores», aunque sospechan «que no lo son y que, en distintos momentos del proceso de determinación de la edad, proceden a desaparecer del centro». Posteriormente, añadió que el resto se trata de fugas puntuales de, por ejemplo, menores que no regresan a la hora fijada durante el fin de semana.

Respecto a esto último, la duración media de las desapariciones de los jóvenes en el rango de edad comprendido entre los 13 y los 17 años es, en el 72% de los casos, de una semana, siendo más de la mitad de los casos solo durante los tres días correspondientes al fin de semana. De igual manera, en todos los casos se activa de forma inmediata el protocolo establecido, dando parte a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Nuevo protocolo unificado

El objetivo de la jornada formativa, además de la presentación de cifras, fue enseñar a las personas responsables de las instituciones de acogida y protección del menor las herramientas para determinar la tipología de ausencia en la que se encuentra la persona, así como divulgar los protocolos y canales de comunicación con los cuerpos de seguridad. Para ello, se ha establecido un nuevo Protocolo Unificado de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de Personas Desaparecidas. En la jornada también estuvo presenta Helena Ponce, inspectora de la Policía Nacional.

Este nuevo método de actuación establece un conjunto de medidas que buscan agilizar la respuesta frente a las desapariciones de personas y, en este caso concreto, menores, diferenciando entre las conocidas como desapariciones conscientes (hasta ahora, conocidas como voluntarias), involuntaria o delictiva. De igual manera, han aprovechado la ocasión para presentar el II Plan Estratégico en materia de personas desaparecidas que se encuentra todavía en proceso de elaboración: una serie de actuaciones a desarrollar entre los años 2026 y 2029 destinadas a mejorar en la materia.

Sandra Rodríguez subrayó que "el fin de este protocolo es ofrecer una respuesta coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que persiga actuar con rapidez, especialmente durante las primeras horas, cruciales cuando se trata de una persona menor". De igual manera, adelantó que se ha solicitado colaboración al Cuerpo Nacional de Policía para facilitar los datos relativos a desapariciones de jóvenes de menos de 18 años en el ámbito nacional, "con el fin de determinar si se trata de una situación de protección y actuar de inmediato si es necesario".

Datos generales

Según el último Informe Anual de Personas Desaparecidas, durante el 2024 se registraron 26.343 denuncias en todo el país, 3.718 más que diez años atrás, de las cuales más del 63% corresponden a menores. Con la regla de que por cada persona se presentan tres alertas de media, habría 16.000 desaparecidos en territorio nacional, aunque el 95,5% se resuelve, ya sea contactando con la afectada o localizándola, viva o no.

Noticias relacionadas

En el ranking nacional, Las Palmas se sitúa como segunda provincia con más denuncias, con 3.333 —entre menores y mayores de edad a los que se ha perdido el rastro— y Santa Cruz de Tenerife ocupa el quinto puesto, con 1.178. Si bien es un número alto, es menor que en otros países de nuestro entorno: en el mismo periodo, por ejemplo, se registraron en Reino Unido unas 300.000 denuncias. Respecto a los restos humanos localizados, 323 cadáveres fueron identificados: un número que, en palabras de Marcial Bravo, "si bien parece poco, detrás de cada número hay una familia que, finalmente, puede dejar atrás la incertidumbre".