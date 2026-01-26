Televisión Canaria lidera el fin de semana con Carnaval, fútbol y entretenimiento

Televisión Canaria volvió a situarse este fin de semana como la cadena más vista en las Islas. Las retransmisiones del Carnaval, las emisiones deportivas de la UD Las Palmas y el CD Tenerife, y el seguimiento de sus principales formatos de entretenimiento situaron a la cadena como líder de la jornada del sábado, con un 9% de cuota de pantalla, y de la noche del domingo, con un 16,6% de cuota de pantalla y 129.000 espectadores acumulados.

Al mismo tiempo, la retransmisión del Pregón del Carnaval de Las Vegas, a cargo de Paco Mario, registró este viernes un 8,2% de cuota de pantalla y una media de 38.000 espectadores que eligieron Televisión Canaria para vivir en directo el pistoletazo de salida de la fiesta capitalina.

Más de cien mil canarios contactaron en algún momento con la emisión de este acto que marcó el inicio oficial de unas carnestolendas que celebran este año medio siglo de historia y emoción colectiva.

El seguimiento del Pregón en esta edición de 2026 supera al registrado en los dos últimos años, consolidando el interés del público por el inicio oficial de las carnestolendas capitalinas.

Televisión Canaria lidera la jornada del sábado con fútbol, carnaval y un homenaje a Venezuela

También durante la jornada del sábado, el canal público volvió a ser la elegida por los canarios. A lo largo del día, 358.000 canarios sintonizaron la cadena, que cerró como la televisión más vista en las Islas, alcanzando un 9% de cuota de pantalla.

El partido UD Las Palmas–Córdoba, emitido a las 17:00 horas de forma simultánea en televisión, radio, web y en Canarias Play, anotó un 14,7% de cuota de pantalla y unamedia de 56.000 espectadores, liderando su franja de emisión.

La retransmisión fue seguida por 137.000 espectadores acumulados, situando a Televisión Canaria como la cadena más vista durante ese tramo horario. El minuto de oro del encuentro se registró a las 18:17 horas, con un 18,7% de cuota de pantalla y una media de 70.000 espectadores.

A las 21:00 horas, Televisión Canaria subía el telón del Carnaval de 'Las Vegas' con la retransmisión de la Presentación de Candidatas y Candidatos a las diferentes galas y concursos, que consiguió un 10% de cuota de pantalla y una media de 45.000 espectadores, siendo la retransmisión con el mejor seguimiento de todas las emisiones que se han realizado de este acto. Un total de 118.000 canarios siguieron en algún momento esta emisión especial, marcada por la purpurina, las plataformas y la emoción de quienes aspiran a los distintos tronos de la fiesta.

Por su parte, 'Noche de Taifas' lideró la noche del sábado con un homenaje a Venezuela, que cosechó un 12,7% de cuota de pantalla y una media de 46.000 espectadores.

Bajo el título "Con el alma llanera", el espacio presentado por Elvis Sanfiel reunió a artistas canarios y venezolanos en un encuentro cargado de emoción y memoria compartida, que fue seguido por 114.000 espectadores acumulados, consolidándose como la emisión líder del ‘prime time’ del sábado en las Islas.

El fútbol vuelve a liderar la tarde del domingo

El partido de fútbol CD Tenerife – Real Madrid Castilla emitido este domingo a las 15:00 horas, anota un 10,5% de cuota de pantalla y una media de 39.000 espectadores, quedando líder durante su emisión.

La retransmisión televisiva, que contó con la narración de Dani Álvarez y el análisis de Juanma Bethencourt, fue seguida por 120.000 espectadores acumulados, colocando a Televisión Canaria como la cadena más vista durante su franja de emisión.

Humor 'En otra clave’ y récord histórico para el late night

Una semana más, los canarios y canarias eligieron despedir la semana con el humor de nuestra tierra. El programa 'En otra clave', que conduce cada domingo desde las 21:30 horas la presentadora Eloísa González, alcanzó un 16,6% de cuota de pantalla y una media de 58.000 espectadores.

Un total de 129.000 espectadores acumulados siguieron el espacio, que se colocó como la emisión líder de la noche en las Islas, con un especial que contó con la presentadora del Telenocias1, Fátima Plata, como invitada especial.

Además, sus ediciones previas, ‘En capítulos anteriores y Previo’, se situaron como las emisiones más vistas del día, con un 13,7% y 70.000 espectadores, y un 14% y 66.000 espectadores, respectivamente.

El programa 'Una mala noche la tiene cualquiera', presentado por el humorista y actor Aarón Gómez, anotó su mejor dato histórico, con un 13% de cuota de pantalla y una media de 24.000 espectadores.

Más de 52.000 canarios siguieron al menos un minuto del late night de Televisión Canaria, que mantuvo a la cadena como líder durante su emisión.