Ismael Rosario, el joven músico con discapacidad que interpreta con la mirada

Dicen que la mirada es el espejo del alma pero, en el caso de Ismael, también es reflejo del talento musical. Natural del municipio lanzaroteño de Teguise, Ismael Rosario, de 13 años de edad, es un joven con una discapacidad motora que le impide hacer uso de sus extremidades y, por tanto, manejar la tecnología como una persona que no la tuviera. A pesar de esto, cuando las ganas se aderezan con el apoyo necesario, se cocinan oportunidades como la proporcionada por el software «EyeHarp».

Esta herramienta, facilitada por el programa «SuperArte» de la Fundación SIFU y traída a Canarias de la mano de la Fundación DISA, es el primer instrumento musical que permite a personas con discapacidad aprender y tocar música utilizando la mirada. Gracias a esto, Ismael es capaz de dar rienda a su talento musical: el programa transforma las notas musicales en un patrón de colores con forma circular que, mediante una tecnología de seguimiento ocular llamada Tobii, la persona puede activar para producir secuencias sonoras.

Utilizando esta innovadora herramienta, el joven músico ha podido, durante cinco años, no sólo dar alas a su creatividad e intereses, sino transformar esta oportunidad en una orientación laboral realista y viable en el futuro. El pasado 24 de septiembre Ismael formó parte de la gala SuperArte Madrid 2025: el evento artístico inclusivo más importante de Europa en el que más de 60 artistas (con y sin discapacidad) tomaron el escenario del Teatro Real de la capital ante más de 1.400 personas.

Su hermano, Diego Rosario, recordó esa actuación con una sonrisa y afirmó que «la pregunta es qué no sentí», haciendo referencia al enorme cúmulo de emociones que afloraron. En contraposición, Ismael, amante del reggaetón y de Bad Bunny, admitió que, si bien se estaba emocionado por poder formar parte del proyecto, no estaba nervioso, demostrando una confianza y valentía dignas del más reconocido de los artistas. Sus padres, Menceyna Melián y Marcos Rosario, recordaron que además de un enorme orgullo, se sintieron en gratitud con la vida porque, si no hubiera sido por él, jamás hubieran conocido todo este mundo. En palabras de su madre, «sentía que lo está haciendo genial: cuando ves todo el grupo tocando al unísono, cada uno con sus distintas capacidades, pienso que no podría haberlo hecho mejor». Por otro lado, su padre quiso sacar a la luz una frase que les dijo el director de la Fundación Sifu, también director de orquesta: «cuando toco con la orquesta, no veo ninguna discapacidad: sólo veo capacidad».

Este apoyo resulta fundamental para que tanto las personas con discapacidad como sus familias puedan sortear las diferentes barreras que se encuentran en la vida. Menceyna Melián expuso que «cuando empiezas con este tema no lo conoces porque, obviamente, nadie conoce la discapacidad hasta que la tiene en casa», por lo que ayuda como la que le han ofrecido Fundación DISA o Fundación SIFU le han facilitado el hecho de conocer qué tecnologías y ayudas existen. A pesar de esto, declaró que sigue faltando más ayuda por parte de instituciones, debido a que ésta «nunca es suficiente».

Residir en una isla menor implica dificultades añadidas. El padre de la familia comentó que, por suerte, cuentan con buenos profesionales en Lanzarote, pero que existen otro tipo de problemas. Puso de ejemplo el caso de la guagua escolar, que actualmente no cuenta con un servicio integral completo para que vayan todos los niños juntos, factor que genera discriminación. Marcos, al respecto, afirmó que es «uno de los tantos obstáculos que tiene nuestro hijo para integrarse en la sociedad, y es algo que no depende de nosotros, depende de las administraciones públicas».

Se apoya solo lo que se sabe que va a recibir aplausos o a dar resultados seguros: hay poca gente que arriesga Menceyna Melián — Madre de Ismael Rosario

Menceyna Melián puso el foco en la manera en la que actúan las instituciones y comentó que, desde la perspectiva de una persona que vive con la discapacidad, lo fácil siempre es apoyar lo que se sabe que va a dar resultados y no innovar o lanzarse a lo nuevo. La madre expuso que, en la sociedad, la discapacidad es minoritaria respecto a las personas que no la padecen, «por lo que se apoya solo lo que se sabe que va a recibir aplausos o a dar resultados seguros: hay poca gente que arriesga».

Los parientes de Ismael denunciaron que «siempre se ve la discapacidad con una mirada de pena, de vamos a ayudar a los pobrecitos, cuando es una parte normal de la vida». La visión debe cambiar a un enfoque orientado a sacar de las personas con discapacidad «todo lo que tienen dentro», pues el talento, al final, sólo entiende de talento. Si bien están muy agradecidos de la ayuda y entidades que existen actualmente, añadieron que «siempre puede haber más y no hay que conformarse».

En palabras de Marcos Rosario, una de las asignaturas pendientes en este respecto está relacionada con el ámbito deportivo, por lo que reclamó que «no le quiten oportunidades a las personas con discapacidad para practicar deporte». Puso de ejemplo el caso de los equipos de fútbol, donde no trabajan con este tipo de ciudadanos cuando debería ser igual para todos, pues «es un fomento de la salud y el desarrollo psicosocial».

A las personas con condiciones similares a las de Ismael, sus padres les aconsejan que no dejen que nadie les etiquete y les diga qué pueden o no hacer, recordando una frase que reza en la pared del cuarto de su hijo: «todo es posible y, aunque te digan que no, tú di que sí».

Becas «SuperArte»

El programa «SuperArte», de la fundación catalana SIFU, no busca incluir a las personas con discapacidad en la cultura, sino que sean ellas mismas las que la generen, enfocándose en el potencial de la música y la danza como un elemento transformador de la sociedad. Está dirigido a toda aquella persona con discapacidad, sin importar su edad, que sienta inquietud por estas artes para incrementar las oportunidades de este tipo de artistas y construir un sector profesional sólido, viable y estable.

El proyecto cuenta con un sistema de becas homónimo que apunta a cuatro pilares fundamentales: orientar, formar, acompañar y mejorar la empleabilidad y, actualmente, cuenta con más de cincuenta personas becadas desde el año 2019. Existen tres modalidades orientadas a artistas, escuelas de música y conservatorios, universidades y entidades sociales: para estudios profesionales y superiores, para estudios de instrumentos tecnológicos y para organizaciones.

El programa cuenta con tres instrumentos tecnológicos inclusivos fundamentales. En primer lugar, «Oxione», orientado a los DJ’s que permita pinchar a aquellos que no puedan utilizar los brazos; «Travel sax», un pequeño saxofón modificado para gente con poca capacidad pulmonar y «EyeHarp», la herramienta que utiliza Ismael para interpretar su música.

Este programa llegó a Canarias gracias a la colaboración con la Fundación DISA, que ha permitido que el adolescente lanzaroteño pueda disfrutar de su beca y fomentar su creatividad en un marco de igualdad de oportunidades. Esta unión entre entidades también otorga a las distintas entidades sociales la oportunidad de conocer, formarse y aplicar el programa «EyeHarp».

Ayer por la mañana tuvo lugar la presentación de este proyecto en Canarias en la sede de la Fundación DISA en un desayuno al que han asistido distintas entidades y representantes públicos vinculados a la educación, la cultura o el bienestar social, así como instituciones del tercer sector especializadas en materia de discapacidad.

Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, afirmó que «apostamos porque todas las personas, además de ser espectadores, puedan ser creadoras y promotoras de sus propias obras». En este sentido, continuó añadiendo que han apostado por la danza y la pintura, «y esta sinergia nos parece fundamental para impulsar nuevos creadores en el arte de la música».