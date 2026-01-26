Canarias firma diez acuerdos de cooperación con Souss Massa para reforzar el "eje Atlántico"

El Gobierno de Canarias ha formalizado diez acuerdos de colaboración con la región marroquí de Souss Massa, en áreas como la empresa, comercio, innovación, universidad y deporte, así como un Memorando de Entendimiento que busca fortalecer el "eje Atlántico" y consolidar una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común.

Así lo ha destacado este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su visita a Agadir, donde encabeza una misión institucional que se enmarca dentro de la futura Estrategia Canarias-África, prevista para su aprobación en las próximas semanas por el Ejecutivo canario.

La jornada comenzó con la recepción oficial por parte del wali de Souss Massa, Saaïd Amzazi, y el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, acompañados por el embajador de España en Marruecos, Enrique Ojeda. El acto incluyó los discursos institucionales y la exposición conjunta de oportunidades económicas y de inversión de ambos territorios.

Durante su intervención, Clavijo señaló que “Canarias y la región de Souss Massa comparten una condición atlántica que nos obliga a cooperar frente a retos comunes como la energía, la gestión del agua, la sostenibilidad o el cambio climático”. Subrayó también que esta misión “responde a la voluntad del Gobierno de Canarias de consolidar una relación estratégica y estable con Marruecos, basada en la cooperación práctica y en resultados concretos para ambos territorios”.

“El objetivo principal de esta visita es alinear agendas y prioridades territoriales para generar beneficios mutuos desde una visión compartida del Atlántico”, añadió.

La región marroquí de Souss Massa se presenta a Canarias como un "socio sólido y fiable" / EFE

Memorando de Entendimiento entre Canarias y Souss Massa

El Gobierno de Canarias y la región de Souss Massa firmaron también un Memorando de Entendimiento que refuerza la cooperación institucional entre ambas partes, una relación que se remonta a 2008 y que se apoya en la proximidad geográfica, la complementariedad económica y las similitudes territoriales.

Este acuerdo establece un marco estable de colaboración destinado a impulsar proyectos conjuntos e intercambios de conocimiento en áreas estratégicas como la cooperación económica y comercial, promoción de inversiones, economía azul, cooperación portuaria, turismo, energías renovables, cooperación universitaria y gobernanza regional, con el propósito de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a ambos territorios.

Clavijo también valoró la posición estratégica de Canarias como plataforma atlántica hacia la Unión Europea, África Occidental y el comercio internacional, destacando las infraestructuras portuarias, la conectividad aérea y marítima y el Régimen Económico y Fiscal del archipiélago.

“Canarias aspira a ser una plataforma atlántica útil para Marruecos y para Europa, conectando territorios, economías y oportunidades”, afirmó el presidente.

Diez acuerdos para una cooperación estable

Uno de los ejes principales de la misión fue la firma de diez acuerdos de cooperación, que consolidan un marco estable de colaboración entre Canarias y Souss Massa en sectores clave. Clavijo señaló que “hoy creamos un marco estable público y privado para impulsar la inversión, los intercambios comerciales y los proyectos conjuntos en las dos orillas del Atlántico”, respaldado por encuentros empresariales B2B entre compañías de ambos territorios.

En materia de innovación y conocimiento, subrayó que “la diplomacia científica y la innovación forman parte central de la Estrategia Canarias-África, en la que comenzamos a trabajar prácticamente desde el minuto uno de esta legislatura y que presentaremos en las próximas semanas, y de nuestra relación con Marruecos”. Además, afirmó que “la cooperación entre centros tecnológicos y universidades permite transformar el conocimiento en soluciones con impacto real en los territorios”.

En cuanto al sector turístico, Clavijo indicó que “el turismo es un ámbito natural de cooperación atlántica que puede avanzar hacia modelos más sostenibles y diversificados”, y resaltó que “mejorar la conectividad aérea y marítima es clave para el desarrollo compartido de Canarias y Souss Massa”, especialmente en el contexto del Mundial de Fútbol de 2030.

Universidades, ciencia e innovación

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que la cooperación universitaria y científica es uno de los pilares estratégicos de la relación entre Canarias y África.

Durante esta misión institucional se firmaron seis acuerdos universitarios de los diez suscritos, protagonizados por las dos universidades públicas canarias: cuatro convenios con la Universidad de La Laguna (ULL) y dos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Estos acuerdos refuerzan la cooperación académica, investigadora y formativa con instituciones de la región de Souss Massa.

Machín explicó que los convenios permitirán impulsar la movilidad del talento, desarrollar proyectos conjuntos de investigación y avanzar en la transferencia de conocimiento hacia sectores estratégicos como el agua, la energía, la transformación digital o la innovación aplicada, consolidando a Canarias como puente de conocimiento entre Europa y África.

La consejera tiene previsto mantener esta tarde una reunión de trabajo con los rectores de ambas universidades públicas canarias y el rector de la Universidad Ibn Zohr. En ese contexto, remarcó que “esta visita a Agadir refuerza la convicción compartida de que Canarias y Marruecos, como vecinos atlánticos, estamos llamados a cooperar de forma estable en conocimiento, universidad e innovación para crear oportunidades en ambas orillas del Atlántico”.