Ayuso considera que la visita del Papa es un "gesto enorme" con Canarias y con España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la visita del Papa a España en 2026 como un “gesto enorme” tanto con el país como con Canarias, una comunidad que, según ha señalado, ha sido “muchas veces olvidada”. La dirigente madrileña ha defendido la importancia simbólica y social de este viaje y ha expresado su confianza en que todas las administraciones públicas colaboren con el evento.

Ayuso se ha pronunciado en estos términos durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, donde ha asegurado que la visita papal sería un acontecimiento “histórico” y un motivo de orgullo.

La visita del Papa, "un verdadero orgullo"

Díaz Ayuso también espera que el resto de administraciones "colaboren" porque es algo que afecta "a España entera" y también influye en su prestigio. "Se trata de una ciudad, una región y de un país que somos de convivencia, en pluralidad, en su mayoría católico, se sea o no se sea creyente y creo que eso es lo que tiene que quedar de la visita de Su Santidad a nuestro país", ha valorado.

Posible cambio de fechas

La Iglesia española baraja también el mes de octubre, aparte de junio, para el eventual viaje del Papa León XIV a España en 2026 --pendiente de confirmar aún por la Santa Sede-- y ha propuesto el Bernabéu, el estadio del Real Madrid, entre los escenarios de la visita, según confirmaron fuentes eclesiales.

Las mismas fuentes han insistido en que la fecha del viaje aún "no está cerrada" y podría ser, bien en junio, mes que se había barajado hasta ahora ya que coincide con el centenario de la muerte del arquitecto, Antonio Gaudí, que dirigió la construcción de la Sagrada Familia desde 1883 hasta su muerte, y con la culminación de la torre de Jesucristo, pero para el que van "muy justos" de tiempo; o bien en octubre, dando a la Iglesia española y a las administraciones algo más de tiempo para organizar la visita.