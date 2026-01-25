Triple abrazo de la Luna al Sol: Canarias se prepara para observar el trío de eclipses de los próximos tres años

El Sol se pone guapo para recibir un triple abrazo de la Luna para los próximos. Sin embargo este año el tradicional encuentro entre ambos astros se podrá contemplar desde una zona muy poco habitual: España. Y es que los eclipses solares totales llevan un siglo pasando de largo de la zona geográfica española. Por ello, y ante magnitud del evento, los distintos centros e instituciones científicas españolas se han volcado para recibir como se merece a este increíble fenómeno de la naturaleza.

Son tres las citas marcadas en el calendario: 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Los dos primeros serán eclipses totales y el último anular –la Luna pasa por delante del Sol pero se ve más pequeña y no lo cubre por completo–. La primera de los días marcados en el calendario, el fenómeno astronómico será visible en su totalidad en localidades del norte peninsular como A Coruña, Pamplona o Burgos. El evento ocurrirá poco antes de que caiga la noche. En Tenerife la Luna no llegará a cubrir del todo al Sol, aunque se podrá vislumbrar como un importante mordisco de nuestro satélite al Astro Rey eclipse parcial.

Actividades divulgativas y científicas

Son decenas las actividades divulgativas y científicas previstas para esta jornada. No en vano, como insiste Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), «es una oportunidad única para que la gente trabaje el Sol y acercarles, a la vez, el día a día de la ciencia».

La Comisión Nacional del Eclipse – en la que se encuentran representadas asociaciones astronómicas, centros de investigación en astrofísica y el Gobierno de España– es la responsable de coordinarlas y de llevarlas a término. Desde Canarias, la astrofísica y divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Nayra Rodríguez, que también forma parte de la Comisión, está preparando varias actividades para la cita. «Estamos a punto de lanzar una formación abierta en formato moodle dirigida a profesores para que estos puedan, a su vez, mostrar los contenidos a su alumnado», explica Rodríguez. Esta formación de cinco semanas, se hará a través de Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef).

Al mismo tiempo, la Comisión está elaborando recursos didácticos al alcance de todos los profesores del país para facilitar las sesiones educativas. «Estamos elaborando una web, que probablemente saldrá en febrero, tendremos recursos divulgativos y educativos sobre el sol y los eclipses, además de contenidos, talleres y actividades que se podrán realizar dentro del aula», insiste Rodríguez. El objetivo final de estas actividades es «involucrar a la gente que normalmente no lo está en este tipo de eventos astronómicos», insiste Villaver.

El Astrofísico canario, sin embargo, también tiene previsto preparar distintas actividades para aprovechar la cita. Además de estar preparando una jornada en el Observatorio del Teide en la que disfrutar del eclipse parcial con un grupo de entusiastas de la astronomía, también tienen previsto viajar a Palencia el próximo verano. «Irá casi todo el equipo de divulgación y comunicación para realizar jornadas formativas», insiste.

Un proyecto con Marruecos

Sin embargo, la iniciativa que les hace más ilusión poder llevar a cabo es el proyecto NATE (siglas de North African Total Eclipse). «Vamos a formar a cinco alumnos de Canarias y Marruecos para que aprendan ciencia a través de estas observaciones del Sol», indica Rodríguez. Los jóvenes viajarán este mismo año a Palencia, junto a los científicos del IAC para aprender las nociones básicas de los eclipses y del uso de las herramientas para conseguir datos relevantes en el minuto que dura el eclipse total. «Formaremos a los líderes de esos equipos», insiste Rodríguez. En 2027, con el conocimiento adecuado, esos mismos alumnos acudirán a Marruecos para estudiar de primera mano el eclipse solar.

En concreto, el proyecto, que se realiza en colaboración con la Universidad Mohamed VI Politécnica (UM6P) de Marruecos, guiará a los alumnos para que aprendan a hacer un «seguimiento de cómo es la corona solar en cada uno de sus puntos». En otras palabras y como explica Villaver, se trata de desgranar datos sobre «la variabilidad de la corona solar a escala de minutos». La corona solar es la parte externa del Astro Rey y también donde se genera una importante actividad magnética.

Los resultados que obtengan serán susceptibles de generar una publicación científica. «Ya se hizo una en Estados Unidos, así que nuestro trabajo consistirá en darle continuidad y desvelar si existen diferencias de una región a otra», insiste Rodríguez.

El eclipse total del 2 de agosto de 2027

Lo harán, por tanto, en la siguiente cita marcada en el inusual calendario astronómico. El 2 de agosto de 2027, la Luna volverá a pasar por delante del Sol, pero en esta ocasión, la totalidad se podrá ver desde el sur de España (incluido Ceuta y Melilla, Cádiz, Málaga, Granada y Almería) y Marruecos. Los investigadores esperan que este sea incluso más espectacular que el de 2026. Yes que, este fenómeno se producirá a plena luz del día sucederá sobre las once menos diez de la mañana, lo que provocará que la caída de la noche sea más abrupta que en el caso del de 2026. No en vano, el de este verano sucederá poco antes del anochecer, lo que podría reducir el efecto sorpresa.

El último de los eclipses se sucederá el 26 de enero 2028, es decir, justo dos años desde hoy. En este caso será un eclipse solar anular, lo que significa que la luna no será lo suficientemente grande como para cubrir la totalidad de nuestra estrella. En este caso la franja de anularidad cruzará la península desde el suroeste al noreste, cubriendo gran parte del territorio nacional: podrá observarse en casi toda la comunidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares. El eclipse tendrá lugar a última hora de la tarde, poco antes del anochecer, por lo que la elevación del Sol será baja y dificultará su observación.

Noticias relacionadas

Con este eclipse termina la triada de eclipses ibéricos. Y no será hasta dentro de otro cuarto de siglo cuando España pueda volver a contemplar un eclipse similar, en 2053.