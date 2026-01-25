La industria que impulsa el empleo y el futuro de Canarias

La industria canaria tiene voz propia y un papel estratégico en el presente y el futuro del Archipiélago. Esa voz es la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), la primera y única organización que representa de forma integral al sector industrial de las Islas. Su papel resulta clave en un territorio fragmentado y dependiente del exterior, donde la industria se consolida como pilar estratégico del desarrollo económico, social y ambiental.

Las empresas que elaboran productos en Canarias son plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen. No solo generan actividad económica, sino que contribuyen de forma directa a construir una región más próspera, cohesionada y sostenible. Las industrias vinculadas a la marca ‘Elaborado en Canarias’, impulsada y defendida por ASINCA, están inmersas en un proceso continuo de modernización, invirtiendo en tecnología y digitalización para ganar eficiencia y competitividad en mercados cada vez más exigentes.

Este esfuerzo tiene un efecto multiplicador sobre la economía insular. La industria genera economía de arrastre al relacionarse con otras empresas locales, crea empleo estable y cualificado, mejor remunerado, y reduce de manera significativa la dependencia del exterior. Producir en las islas significa avanzar en autoabastecimiento y autonomía estratégica.

Asimismo, las empresas de Elaborado en Canarias invierten de forma sostenida en la formación de sus trabajadores y de los jóvenes canarios, colaboran con iniciativas educativas, apoyan proyectos culturales, deportivos y sociales, y realizan una aportación fiscal relevante que ayuda a sostener los servicios públicos.

Todo ello es compatible con un firme compromiso medioambiental. Fabricar en Canarias implica una mayor sensibilidad hacia el entorno. Por eso, la industria fomenta la economía circular, el uso eficiente del agua, la reducción de residuos y la eficiencia energética, incorporando energías renovables y disminuyendo las emisiones contaminantes.

El sello Elaborado en Canarias inició hace tiempo un camino hacia la sostenibilidad que no tiene retorno. Un proceso en el que la sociedad también juega un papel esencial: elegir productos fabricados en las islas es apostar por una Canarias más sostenible y próspera.

Con este artículo inicial, el periódico iniciará un recorrido por las empresas adheridas a la Marca Elaborado en Canarias, contando sus proyectos, retos y su aportación a la industria canaria.