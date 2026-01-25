El HUC soluciona sus problemas de capacidad eléctrica: "Este verano esperamos no tener problemas con el calor en la planta de oncología"

Tras tomar las riendas del centro hospitalario en agosto, el gerente del Hospital Universitario de Canarias, Rafael Martín, hace un balance de la situación del hospital que afirma que, tras distintas reformas, ya no se encuentra el límite de su capacidad eléctrica, lo que le permite tomar medidas con respecto a la climatización de la décima y novena planta. Asimismo, apuesta por convertir al Hospital del Norte en un recurso complementario de mayor calado y baraja la posibilidad de instalar las urgencias en la actual facultad de Medicina.

¿Cómo se está adaptando al cambio de la Dirección de Área de Salud a la Gerencia de un hospital de tercer nivel?

Bueno, hay una diferencia. Si es verdad que tenía conocimiento de este y de todos los hospitales de Tenerife, así como de Atención Primaria. Por esta razón, conocía ya en mayor medida cómo se desarrollaban las cosas aquí. La adaptación no ha sido mala, diría incluso que ha sido bastante buena. Pero es un proceso que continúo porque no es algo en lo que te puedas adaptar de un día a otro. Es un camino de aprendizaje, conocimiento de la gente, de los diferentes equipos y de todo lo que se desarrolla en el hospital.

Usted aterriza en el cargo, además, en medio de una legislatura, con proyectos que ya estaban en marcha, ¿pretende continuar con la línea de trabajo del gerente anterior?

Sí, lo lógico y lo que creemos que es conveniente es dar continuidad al proyecto que se inició hace 2 años. No solo en cuanto a la dotación de infraestructura, sino en relación con toda las inversiones que se han estado realizando en equipos médicos y en la implantación de nuevos procesos así como dar continuidad a la parte de investigación.

Precisamente el hospital acaba de vivir uno de los momentos más críticos del año: el pico de asistencia debido a la gripe ¿Cómo definiría la actuación del HUC en estas semanas?

Creo que hemos aguantado bien. Durante las últimas semanas, han sido varias cosas las que han producido ese aumento de la presión asistencial. Primero tuvimos el episodio de huelga que nos afectó porque hubo una paralización importante en el hospital. Debido a ese episodio, tuvimos un aumento de los pacientes, una mayor presión que, cuando solucionamos, justo subimos de nivel de la gripe y eso hizo que la afluencia de pacientes urgentes aumentará. Sin embargo, desde febrero del año pasado se empezó a implantar un nuevo modelo de Urgencias basado en la distinción y la diferenciación de los circuitos en función del nivel de triaje de cada uno de los pacientes. Hemos sabido dar continuidad a ese modelo y eso nos ha permitido soportar la situación ahora.

¿Cree que esos cambios en el modelo de trabajo de Urgencias ha facilitado que no exista tanta presión asistencial?

Ha sido fundamental. Hemos tenido afluencias similares a la de otros años y hemos sabido darle salida todo a esos pacientes gracias a los nuevos circuitos. Con dificultades, obviamente, porque la gripe ha afectado a personas mayores con infecciones respiratorias agudas, lo que supone procesos de recuperación muy superiores a los que vemos en otras épocas del año. En conjunto, todo ello ha provocado que las estancias en urgencias sean mayores y las altas en urgencias se hayan ralentizado.

Una cosa que comentaban los sindicatos con respecto a este periodo de gripe es que pese a las mejoras en los circuitos, el hospital adolece de infraestructura suficiente para la demanda. ¿Está de acuerdo con este diagnóstico?

Que tenemos una limitación de espacio, eso está claro. La población del norte de Tenerife, que es el área de influencia del HUC, va en aumento y está claro que los espacios son los que tenemos. Por eso es tan necesario el sistema de circuitos, pues hace que esos espacios sean mucho más eficaces a la hora de mover y de tratar al paciente.

¿Hay algún proyecto para ampliar el espacio en el futuro?

En principio no, el problema es que en Urgencias no podemos crecer. El servicio conecta, por un lado, con hospitalización y, por el otro, con la calle. Pero sí, tendremos que seguir mejorando el modelo para que el tránsito o el paso por urgencia de pacientes sea el más rápido posible.

Durante los últimos años se ha estado negociando de esa permuta de terrenos con la Universidad de la Laguna, ¿qué funcionalidad tendrá el espacio que les cederán en la Facultad de Medicina?

A día de hoy, aún estamos pendientes a que se genere el documento de la permuta y a que las partes estemos de acuerdo. Una vez consolidada, habrá que definir qué hacer con todo ese espacio que vamos a ganar. Existe la posibilidad de que se tenga que trasladar una nueva urgencia a ese nuevo espacio, pero también necesitamos camas de hospitalización y quirófanos. Aquí necesitamos más espacio en general. Aunque el edificio de Consultas, la verdad que está muy bien, y abarca la demanda que tenemos actualmente, siempre se están generando necesidades.

Cuando se propuso el cambio de los horarios y de las guardias, algunos médicos del servicio se opusieron a la medida, ¿la situación ha cambiado?

En estos momentos no hay mayor demanda por parte de los médicos. Tenemos turnos de mañana, de tarde y guardia, y en principio no hay conflicto al respecto.

¿Han conseguido contratar a médicos en urgencias? La falta de especialistas era uno de los problemas a los que se enfrentaba la remodelación de las urgencias.

Sí, afortunadamente. A día de hoy tenemos 58 contratos de médicos en Urgencias, hace unos años apenas había ocho. En esos 58 incluimos siete bajas y cuatro excedencias y los residentes.

¿Ha sido difícil encontrar médicos especializados?

La sorpresa que nos estamos llevando es que hay médicos que nos están llamando, que están queriendo volver a trabajar con nosotros. Y la verdad que ese cambio de tendencia pues es maravilloso. Es una buena es un para mí es una buena noticia.

Otro de los problemas de urgencias y del hospital en general, son los pacientes que tienen alta administrativa y que, desafortunadamente, se quedan en el hospital porque por distintas razones. ¿Ahora mismo en qué situación está el hospital en cuanto a esa ocupación de camas de personas que ya tienen el alta?

Pues ahora mismo tenemos unos 107 pacientes en el complejo hospitalario, de los que 39 están en Urgencias, 51 en hospitalización, cuatro en Salud Mental y 14 en el Hospital del Norte. Son pacientes sociosanitarios, que no deberían estar aquí, aunque nosotros los cuidamos y les damos el mimo que merecen. Pero eso resulta en que, cuando tenemos una mayor presión, como ahora, son 39 espacios que no tenemos disponibles.

Hace unos días aparecía la denuncia de la Defensora del Paciente afirmando que las Urgencias del HUC eran las que habían recibido más denuncias de toda España. ¿A qué crees que se debe esta situación?

Me pareció llamativa. La Asociación de la Defensora del Paciente es independiente y tiene sus propios datos, que entiendo que surgen de las denuncias, quejas y reclamaciones que le hacen a ellos directamente. Es cierto que tenemos quejas y denuncias como cualquier hospital del país, pero nuestros datos no concuerdan con los que ha expuesto. No creo yo que seamos los que más denuncias tenemos. Y, en todo caso, ha habido un descenso de denuncias en Urgencias con respecto al año 2024.

Según Satse, las agresiones a personal sanitario han aumentado este año, ¿le preocupa?

Me preocupa y me preocupa mucho, porque cada vez se está observando que el número de agresiones va en aumento y desde los hospitales es complicado tomar medidas para que baje para que baje ese número de agresiones. Lo que podemos hacer y, que pienso personalmente, es proteger a nuestros trabajadores. En función de dónde se encuentren, habrá que aplicar medidas como puede ser mayor seguridad privada, que aquí en el hospital ya tenemos. Luego también barreras que separen usuarios y facultativos - que en algunos servicios es posible, en otros es más complicado-.

Hace un año el anterior gerente del centro hospitalario, el ahora director del SCS, Adasat Goya, advertía sobre la situación límite en la que se encontraba la infraestructura, sobre todo en lo que se refería al sistema eléctrico, ¿en qué situación se encuentra ahora?

Afortunadamente desde el mes de octubre y noviembre, hemos conseguido la seguridad eléctrica en el hospital al instalar dos equipos transfors que permiten que no tengamos problemas de corte ni se sucedan incidencias importantes en el suministro. Una vez hecho esto, a lo largo de este año y en el 2027, hemos proyectado una inversión de unos 3 millones de euros para seguir aumentando la capacidad eléctrica por los nuevos equipos que nos van a llegar y en rehabilitar zonas que lo necesiten

Uno de los motivos por los que Goya sacó esto a colación es por la posibilidad de climatizar la décima planta, la de oncología, que todos los años, en los meses de verano sufre de altas temperaturas, con el consecuente perjuicio para los pacientes. ¿Con esta mejora de la instalación eléctrica, se podrá paliar ese problema?

Sí, con esto ya podemos empezar el tema exacto de la climatización. Ya tenemos el anteproyecto hecho, y ahora estamos vamos a licitar lo que es el proyecto de climatización. Yo espero que pronto podamos dar una solución definitiva al problema de años que he tenido este hospital en cuanto a la climatización. En caso de que llegara el verano y no tuviésemos la obra ejecutada, pues con equipos portátiles podríamos climatizar cada una de las habitaciones. Antes no podíamos porque estábamos al límite, de hecho, solo podíamos enchufar dos aparatos de climatización individual, y en algunos casos tres, en toda la planta.

¿Este verano, por tanto, podría no ocurrir este problema tan recurrente?

Este verano espero que no tengamos problema con el calor en estas plantas, incluida la de oncología, porque pretendemos poner esta climatización individual. La idea es acabar de redactar el proyecto de climatización de edificio de hospitalización en las plantas 10, 9 y 1 par, que es la primera fase. Estimamos que costará aproximadamente un millón de euros por planta. Eso no se hará todo en un año, este año es redacción del proyecto y licitación de obra, ya en 2027 empezamos con la climatización de la planta 10.

El HUC va a ser el hospital en el que se instale el primer ciclotrón de Canarias, ¿en qué situación se encuentra?

Ya hemos comenzado las obras y, en concreto, estamos en la fase de demolición para preparar el espacio para ubicarlo. Va al ritmo que está estipulado en el cronograma de obras planificadas. Lo que significa que ya estará disponible para el próximo año. Con esta innovación vamos a poder crear radiofármacos para toda Canarias, lo que supone un avance tanto técnico como en lo referente a la investigación.

Este es el hospital con mayores listas de espera quirúrgica de Canarias. Acumula 9.141 pacientes en lista de espera, de los que 2.494 llevan más de seis meses, ¿qué está haciendo para mejorar la situación?

Hemos ido bajando en los últimos años, tanto en pacientes como en tiempo de espera, que hoy se encuentra en 150 días. Es cierto que somos el hospital de la comunidad que más lista de espera pero creo que vamos en una fase descendente importante, aunque está siendo paulatina. Seguimos trabajando porque yo no estoy contento con el dato. Lo que hemos hecho es aumentar el índice de ocupación de los quirófanos, ocupando todo lo que podamos y tanto de día como de tarde. También hacemos uso de las derivaciones a centros concertados

Antes mencionaba el reto demográfico que tenemos a nivel en Canarias y concretamente en el norte de Tenerife. La población cuenta con el Hospital del Norte, pero aún parece que cuesta arrancar, ¿qué se está haciendo para que adquiera mayor presencia?

Estamos en el camino de finalizarlas obras que teníamos pendientes, como puede ser la del Banco de Sangre, la sala de esterilización, la de citostáticos… una serie de obras que nos van a dar mayor margen de maniobra e independencia a la hora de derivar ciertos procesos al Hospital del Norte. Hemos tenido algunos problemas con la contrata, pero ya está terminando. Ahora nuestro propósito es ampliar los quirófanos de tarde. Ahora mismo, en los quirófanos de este centro están operando las especialidades de Cirugía General y Digestiva, Cirugía Plástica, Clínica del Dolor, Traumatología, Dermatología, Ginecología, Oftalmología y Urología. Algunos de ellos, desde mayo, incluso lo están haciendo de tarde. Sin embargo, queremos tanto ampliar la actividad en estas cirugías como empezar a operar procesos más complejos, como los de neurocirugía.

Será necesario entonces dotarlo de personal fijo, ¿hay suficientes médicos especialistas en Canarias para atender a esta oferta?

No. La suplimos con programas especiales o dividiendo el servicio. Al final, con el personal que tenemos, lo distribuimos entre los dos centros importantes que tenemos. Y, mientras, estamos contratando todo lo que se nos solicita, incluso los residentes que van acabando.