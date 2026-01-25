Diego Intelisano: «Reconectar con las amistades en el gimnasio nos da un mayor equilibrio»

¿Qué es lo que despertó su interés por el deporte como para dedicarle toda su vida?

Mi padre fue mi mentor. Fue él quien me metió en el mundo del fútbol y el que estuvo conmigo apoyándome para que yo lograra ser futbolista profesional. Mi abuelo también estuvo junto a mí. A él le llamaban Tarzán porque era una persona que siempre fue musculosa, siempre enseñando su cuerpo y con un hacha en la mano. Todas esas cosas de mi niñez hicieron que yo terminara potenciando también la parte deportiva, y por eso decidí dedicarme a esto.

A pesar de que sufrió una lesión muy joven que le impidió seguir dedicándose al fútbol profesional, decidió seguir vinculado al mundo del deporte y desarrollando hábitos de vida saludable. ¿Por qué?

Siempre fui una persona deportiva y sana. En mi casa siempre nos centrábamos en cuidarnos, en tener claros cuáles eran los excesos y qué nos podía perjudicar. La lesión que sufrí fue un antes y un después en mi vida. Toqué fondo y me sumergí en la oscuridad, pero el deporte también me sacó de aquello. Tuve la ayuda de profesionales y decidí comenzar a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Argentina, donde esa carrera está muy vinculada a la parte docente, porque se conoce la importancia de enseñar hábitos de vida saludable a los niños. En ese momento descubrí, además, que los niños también necesitan apoyo mental y emocional, y por eso decidí unir todas esas partes.

Cuando llegó a Tenerife, ¿percibió diferencias entre Argentina y España en lo que se refiere a la actividad física y el deporte?

Noté que en un lugar como Canarias se practicaba muy poco deporte, y que había bastantes excesos. En eso debo de reconocer que yo también caí, porque en Argentina no tenía la oportunidad de acceder a tanta comida como aquí, pero me sorprendió mucho que la gente no se cuidara. No salía, no veía gente corriendo por la avenida Anaga. Era el año 2002 y aquí no se palpaba esa corriente de vida saludable que sí existía en otros países. Creo que en España y en Canarias se vivió un despertar más tardío y por eso precisamente puedo considerarme un pionero en las Islas como entrenador personal, porque en esos años no había ningún otro. Fue entonces cuando me reconocí como un mentor de la salud física, mental y emocional.

¿Cuándo cree que los canarios comenzaron a cambiar su mentalidad y se fijaron más en el deporte y en los hábitos de vida saludables?

Creo que el boom del deporte está relacionado con la crisis económica que se vivió en el año 2008, pero es ahora cuando las personas han empezado a relacionar la salud física con la salud emocional y con crear relaciones. Este último cambio creo que se ha dado desde 2020, aproximadamente. La pandemia supuso un parón en seco para el sector y también para la población. La gente se dio cuenta entonces que tenía muchas cosas materiales pero que no podía compartir tiempo con sus amigos, que al fin y al cabo son los que nos permiten evadirnos de nuestros problemas. Todo eso despertó en muchos la necesidad de relacionarse, de conocer gente nueva. Creo que precisamente que de aquello tan malo surgió algo bueno.

Precisamente, ese cambio tan brutal que se ha vivido a raíz de la pandemia, ¿cómo lo ha asumido usted como empresario del sector del deporte y la salud?

Primero, lo noté de forma negativa, obviamente, porque tuvimos que cerrar y el arranque fue muy lento. Pero creo que supe adaptarme y supe ofrecer lo que necesitaba la población. En ese momento la gente necesitaba conectar y por eso creé un servicio para generar bienestar emocional, mental y físico. Mi objetivo es que en este espacio se pueda crear una familia, porque somos un negocio muy pequeño pero que también damos un servicio muy personalizado. Trabajamos con poco volumen de personas y entre todos generamos unas relaciones muy lindas de comunicación y empatía. En este tiempo hemos creados grupos para salir a comer o hacer excursiones. También ofrecemos charlas en nuestro espacio cada 15 días, que son gratuitas y a las que pueden asistir también personas que no son nuestros clientes. Trabajamos de tal forma que propiciamos que la persona socialice y se nutra de las experiencias de los demás.

¿Y cómo repercuten todas esas relaciones sociales en la práctica del deporte?

El entrenador debe estar bien presente porque es el que guía la actividad. Yo siempre digo que lo difícil no es entrenar, sino llegar al gimnasio, así que, una vez que llegas, entrena con todas las ganas. Es verdad que esas relaciones que se crean, así como el uso del móvil, es algo que yo controlo muchísimo porque creo que la persona que viene aquí lo hace porque sabe que una sesión le va a recargar.

Usted cuenta con un espacio singular en el que da servicio tanto a clientes normales como a futbolistas profesionales. ¿Hay relaciones entre esos dos tipos de clientes?

Trato de ubicar a los profesionales dentro de un horario fijo porque al fin y al cabo son personas que no tienen el mismo objetivo que otro tipo de clientes. Pero sí es cierto que se cruzan con otros clientes que pueden tener un pasado como futbolistas o deportistas profesionales y siempre se genera comunicación entre ellos y los profesionales, que suelen ser muy inteligentes y saben absorber esos pequeños consejos que reciben. Así que creo que cada cliente termina convirtiéndose en un mentor entre nosotros.

¿Diría que el servicio que ofrece se limita a un único perfil de cliente o hay de todo en este espacio de entrenamiento?

Hoy por hoy, hay personas de todos los colectivos, niños, tercera edad, amas de casa, empresarios, deportistas amateurs, deportistas profesionales… Pero es verdad que me ha sorprendido que hay muchas personas de entre 50 y 80 años. Sobre todo los mayores, llegan con una predisposición y una energía brutal. Entre todos nos retroalimentamos y si vemos a una persona de 83 años moviéndose, no tenemos excusa para no hacerlo los que somos más jóvenes. Y, a la vez, esa persona mayor valora el cariño que recibe dentro de la sala de entrenamiento. Precisamente estas personas encuentran aquí una familia que quizás estaban echando en falta.

Aunque es cierto que se ha producido un cambio de tendencia en los últimos años y que cada vez hay más personas que practican deporte, España sigue por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a los hábitos de vida saludable. ¿Qué importancia tienen las personas más jóvenes para tratar de revertir esa situación?

La verdad es que últimamente vemos cómo llegan más jóvenes a entrenar. Hoy por hoy, a partir de los seis y ocho años ya se puede empezar a realizar una actividad física más allá de la escuela y a partir de los 13 o 14 años, en plena adolescencia, existe un aumento notable de chicos que quieren tener hábitos saludables. También, en parte, porque los padres están tomando conciencia sobre la importancia que tiene la práctica del deporte y porque ahora mismo existen servicios equilibrados e integrales que permiten a los jóvenes mejorar a nivel físico y se les enseña la importancia de comer bien.

¿Y qué papel juegan las mujeres hoy en día en la práctica del deporte?

Hoy en día creo que la mujer está muy por encima del hombre en lo que tiene que ver en la práctica deportiva y han ganado mucho terreno. Ahora lo que hay que hacer es buscar el equilibrio. Cuando las mujeres se proponen algo van a por ello y son constantes. Buscan la manera de organizarse para poder llegar a entrenar, y ponen menos excusas que los hombres.

¿Esa pasión que demuestran se puede deber en parte a que, para ellas, la práctica de deporte se ha convertido precisamente en un acto social?

Sí, creo que ese es un punto importante, por supuesto. Nuestro día a día nos va generando mucho estrés y nos va desconectando de nuestro entorno. Pero debemos buscar el equilibrio, reconectar con esas amistades y el gimnasio, en parte, nos permite regresar a ese momento. Estos espacios nos están dando momentos de amistad, confianza y confidencias porque, al fin y al cabo, confesarse con un amigo también ayuda mucho. Por otro lado, volviendo a la presencia de la mujer en los gimnasios, ellas arrastran también a sus parejas y realizan una función de boca a boca que es muy importante para estos negocios. Ahora no solo se recomiendan restaurantes o psicólogos, sino también entrenadores o gimnasios. Es muy lindo trabajar con parejas, y tengo muchas en mi centro, también hay muchas personas que han llegado solas y han comenzado una relación gracias a estos entrenamientos. Y con todas esas relaciones yo, como entrenador, además de observar la parte física, también termino realizando un trabajo de desarrollo personal, de empatía y de aceptación para garantizar el vínculo entre todos los clientes. Es muy lindo cuando podemos asistir a la boda de algunos de nuestros clientes. Yo siempre digo que la mejor quedada es una boda. Y, por supuesto, se forjan muchísimas amistades aquí dentro, amistades muy potentes.

¿Esas relaciones repercuten luego en la práctica del ejercicio?

Me gusta pensar que repercute en la parte positiva, pero es cierto que entre esas amistades siempre hay más cháchara durante el entrenamiento. Yo tengo una campanita que sirve como arresto y, si suena porque veo que están hablando mucho, marco ejercicios intensos durante dos minutos, así que es mejor que no suene.

Con todo este cambio en la práctica deportiva, ¿puede generarse una tendencia contraproducente que tenga que ver con el sobreentreno y que las personas estén demasiado pendientes de su imagen física?

Precisamente ese es un punto que me preocupa y que trato de abordar siempre con mis clientes. No por hacer más se van a obtener más resultados. Además, tenemos que examinar hasta qué punto el deporte o el entrenamiento es una válvula de escape. Hay que pensar de qué estamos huyendo mientras nos ejercitamos porque, cuando terminemos, ese problema va a seguir ahí. Es por eso que es necesario tomar conciencia y contar con las herramientas necesarias para poder superar los problemas.

¿Esa sensación de comunidad en el deporte puede generar también problemas en aquellas personas que se fijan en otras para alcanzar sus metas pero que en realidad no están preparados para afrontar determinados retos?

Yo siempre recomiendo a la gente que se ponga en manos de un profesional para planificar al menos los primeros tres meses de entrenamiento. Es necesario entender cuáles son las fases del entrenamiento y estar guiado. Hay que invertir en salud para evitar lesiones que nos hagan retroceder y perder todo lo que hemos ido ganando con esfuerzo.

En su negocio, usted hace hincapié en la parte emocional y mental del deporte. ¿Cree que es algo que falta en los grandes gimnasios que están abriendo sus puertas a lo largo de todo nuestro territorio canario?

Puede ser, pero también creo que hay una gran rotación entre los diferentes centros y eso hace que los clientes se nutran de todo. Sí creo que es importante que la persona sea capaz de generar una rutina y eso, a lo mejor, no lo ofrece un gran gimnasio, donde es normal que se pierda un poco el servicio personalizado.