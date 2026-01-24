El Paso refuerza su proyección internacional en FITUR con el hermanamiento con Tlaxcala

El Ayuntamiento de El Paso ha dado un paso relevante en su estrategia de proyección exterior con la firma, en el marco de FITUR, del Acuerdo de Hermanamiento Cultural y Económico con el Estado de Tlaxcala, una relación institucional estable que nace tras un año de trabajo iniciado en FITUR 2025 y que sitúa al municipio en un escenario internacional con vocación de continuidad.

El acuerdo, firmado por la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y por el alcalde de El Paso, Eloy Martín Barreto, establece un marco de colaboración centrado en la cultura, la artesanía, el turismo y el desarrollo económico, tomando como eje elementos identitarios de ambos territorios.

En el caso de El Paso, la seda palmera se convierte en uno de los pilares de este hermanamiento, no solo como patrimonio histórico, sino como elemento vivo capaz de generar intercambios culturales, relaciones de interés económico y nuevas oportunidades de proyección internacional, especialmente en el ámbito latinoamericano. La presencia ya en FITUR 2025 de la gerente del Museo de la Seda y de la artesana Camer Nieves Hernández, del Taller de Las Hilanderas, permitió abrir contactos técnicos y profesionales que hoy encuentran continuidad y respaldo institucional a través de este acuerdo.

El alcalde de El Paso ha subrayado que este hermanamiento “es el resultado de un proceso de trabajo serio y coherente, que refuerza la proyección exterior del municipio desde aquello que nos hace únicos, conectando patrimonio, cultura y desarrollo económico en una relación estable con recorrido a medio y largo plazo”.

Por su parte, el concejal de Turismo y primer teniente de alcalde, Omar Hernández Concepción, ha señalado que “la seda palmera pasa a ocupar, gracias a este acuerdo, un espacio relevante en un escenario internacional tan potente como Latinoamérica, donde existe un creciente interés por los destinos que apuestan por la autenticidad, la cultura y el territorio”.

Esta estrategia de proyección exterior se apoya en una realidad contrastada por los datos. El municipio de El Paso consolida en 2025 su posicionamiento como uno de los principales referentes del turismo de naturaleza, montaña y paisaje volcánico en la isla de La Palma, reforzando su papel como eje central de la experiencia turística de interior.

Durante el pasado año, la Oficina de Información Turística (OIT) de El Paso atendió a 14.220 visitantes, lo que supone un incremento respecto a 2024 y confirma una evolución positiva y sostenida. El perfil del visitante refleja una notable diversidad, con presencia destacada de turismo nacional y europeo, especialmente del mercado peninsular y alemán, junto a turismo canario, palmero y cruceristas que recorren la isla.

El Paso desempeña además un papel fundamental como puerta natural de acceso al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Una parte muy significativa de las infraestructuras, accesos y servicios asociados a la visita al parque —Centro de Visitantes, Mirador de la Cumbrecita, aparcamientos y senderos— se localizan en el término municipal, lo que sitúa a El Paso en el corazón de la experiencia del parque nacional.

Los datos globales de 2025 reflejan que en torno a 240.000 registros de uso turístico se contabilizaron en estos enclaves situados en El Paso, evidenciando la magnitud real del flujo de visitantes y el peso específico del municipio dentro del modelo turístico insular.

A este volumen se suma la consolidación del turismo volcánico vinculado al volcán Tajogaite. Durante 2025, 23.567 personas realizaron el recorrido al volcán mediante un sistema de visitas guiadas y accesos regulados, gestionado por el Ayuntamiento de El Paso en coordinación con empresas especializadas, compatibilizando el alto interés turístico con criterios de seguridad y protección ambiental.

El municipio avanza además en el desarrollo de infraestructuras estratégicas como el futuro Hotel Escuela Monterrey —tercer hotel escuela de Canarias— y el Centro de Visitantes Macaronésico-Forestal de la Hacienda del Pino, reforzando un modelo turístico basado en la calidad, la formación y la sostenibilidad.

En palabras del concejal de Turismo, “los datos confirman que el visitante que elige La Palma busca naturaleza, paisaje y autenticidad, y que El Paso canaliza una parte esencial de esa experiencia, desde el corazón montañoso y volcánico de la isla”.