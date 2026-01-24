ICSE y UFPC sellan una alianza pionera en Canarias

Por primera vez, un centro de referencia en formación profesional de grado superior como ICSE, y una universidad consolidada en el ámbito sanitario como la UFPC, establecen un entorno integrado de formación, alineado con la Normativa Española de Educación Superior.

El acuerdo va más allá de ser un mero documento institucional: constituye una apuesta de futuro. Se basa en una visión compartida que anticipa la evolución natural de los sistemas educativos avanzados, donde la línea que separaba la formación profesional y la universitaria deja de ser un muro para convertirse en un puente fluido, práctico y de oportunidades reales.

La finalidad principal es crear un ecosistema educativo compartido en el que se relacione la FP Superior, los estudios universitarios y las necesidades del entorno productivo, especialmente en el ámbito de la salud, los servicios sanitarios, la nutrición y la innovación sanitaria.

Un modelo integrado que responde a las necesidades de Canarias

Ahora más que nunca, las islas necesitan profesionales cualificados en ámbitos como la salud, el bienestar, la atención clínica, la tecnología biomédica o la gestión sanitaria. El convenio entre ICSE y UFPC contribuye de forma directa a reforzar el sistema sanitario mediante una mayor cobertura de las necesidades formativas del sector salud, favoreciendo la formación local de más técnicos y futuros titulados universitarios. Esta colaboración permite mejorar la preparación del sistema sanitario regional frente a los retos presentes y futuros, al tiempo que impulsa un itinerario innovador que integra Formación Profesional y Universidad, incrementando la empleabilidad inmediata y la cualificación del alumnado.

Este modelo, habitual en países como Alemania, Países Bajos o Reino Unido, era la gran asignatura pendiente en Canarias. Con este acuerdo, las islas se sitúan a la vanguardia de España en integración educativa.

Fundamentación normativa

La creación de esta alianza entre ICSE y UFPC se fundamenta en la L.O 4/2011 del 11 de marzo que establece que “las universidades y las administraciones educativas promoverán la generación de entornos integrados de educación superior, donde se desarrollan nuevos modelos de relaciones entre el tejido productivo, la universidad y la formación profesional con el fin de crear innovación científica y empresarial.”

El entorno integrado de educación superior es aquel campus que incorpora en su ámbito de influencia centros de FP que impartirán ciclos formativos de grado superior.

Objetivos de la alianza estratégica entre ICSE y UFPC

La alianza estratégica entre ICSE y UFPC tiene como objetivo principal generar sinergias reales entre la Formación Profesional y la Universidad, aprovechando los recursos, metodologías y el talento de ambos niveles para ofrecer una formación superior más completa, práctica y conectada con la realidad. La colaboración también busca favorecer la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la FP, impulsando la actualización continua de contenidos, enfoques metodológicos y competencias clave.

Del mismo modo, se promueve la participación activa de las empresas en proyectos de innovación, investigación aplicada y formación dual, implicándolas en el diseño de programas, prácticas y acciones de I+D+i. Todo ello contribuye a consolidar la FP como el nexo esencial entre el ámbito universitario y el tejido empresarial, reforzando su papel como elemento articulador de las necesidades formativas, productivas y académicas.

Un acuerdo sólido y de garantías

La alianza entre ICSE y UFPC no es sólo un convenio, también es un proyecto de país. Un impulso decisivo para situar a Canarias en el mapa europeo de innovación educativa, reforzar un sistema sanitario y ofrecer a miles de jóvenes un horizonte profesional más sólido, más moderno y más esperanzador. Pretende establecer un modelo pionero de colaboración institucional basado en el respeto mutuo y la suma de capacidades.