Los Servicios Informativos de Televisión Canaria lideran la jornada con una cuota del 21% para el ‘Telenoticias 1’

El ‘Telenoticias 1’ de Televisión Canaria, presentado por Fátima Plata, lideró su franja de emisión el pasado jueves 22 de enero con un 21% de cuota de pantalla, el mejor dato del programa en lo que va de mes. El informativo reunió a 98.000 espectadores acumulados y abrió su edición con una conexión en directo desde FITUR, coincidiendo con el segundo día de la feria turística internacional.

Durante su emisión, el informativo se mantuvo como la primera opción televisiva en Canarias. Sus bloques de Deportes y El Tiempo también lideraron sus respectivas franjas. ‘El Tiempo’ alcanzó un 21,7% de cuota de pantalla, con una media de 64.000 espectadores, mientras que el bloque de ‘Deportes’ obtuvo un 16,7% de cuota y una media de 52.000 espectadores.

En cuanto al ‘Telenoticias 2’, con Marta Modino y Antonio Cárdenes al frente, también firmó una notable jornada con un 11,2% de cuota de pantalla, alcanzando los 102.000 espectadores acumulados que siguieron el análisis de la actualidad al cierre del día.

La directora de los Servicios Informativos de la cadena autonómica, Marta Cairós, valora estos datos como reflejo del trabajo del equipo. “Más de 200 mil espectadores acumulados siguieron los dos Telenoticias para seguir la actualidad del Archipiélago. Estos datos no son solo números, son la respuesta de la audiencia a nuestro continuo esfuerzo técnico y humano. Ayer volvimos a conectar en directo desde de FITUR, acercando a las Islas la relevancia de lo que ocurre en un sector tan importante para los canarios como es el turismo”, señala.

Con motivo de FITUR 2026, Radio Televisión Canaria llevó a cabo el mayor despliegue informativo de todas las ediciones en las que ha participado.

Por primera vez, la televisión pública contó en IFEMA con la presencia de un presentador o presentadora de cada uno de sus espacios informativos, lo que permitió ofrecer cobertura en todas sus ediciones a lo largo del día. El dispositivo se articuló en torno a un set propio situado junto al stand de Canarias.

Programación de entretenimiento

En cuanto a la programación de entretenimiento, el programa nocturno de reportajes y actualidad ‘Una Hora Menos’, presentado por Victorio Pérez, volvió a situarse ayer entre los dos contenidos más vistos de la televisión en las Islas durante su franja de emisión, logrando un 12,8% de cuota de pantalla y logrando atraer a 115.000 espectadores acumulados.

Por su parte, el concurso ‘Cógeme si Puedes’, conducido por Dani Calero, mantuvo la fidelidad de su audiencia al registrar este jueves un 10% de cuota de pantalla, alcanzando su "minuto de oro" a las 15:46 horas. En ese instante, el programa llegó a un 13,5% de cuota de pantalla, lo que demuestra la buena acogida y la competitividad de las producciones de Televisión Canaria en todas sus franjas horarias.