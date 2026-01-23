El Estado reclama que los traslados de los menores con medidas judiciales los asuma la Policía Canaria

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha comunicado al Ejecutivo autonómico que, a partir del 1 de febrero, será la Policía Canaria —y no la Policía Nacional ni la Guardia Civil— la encargada de asistir y trasladar a los menores con medidas judiciales que se encuentran bajo tutela de la comunidad autónoma.

Según explicó este viernes, se trata de una competencia que el cuerpo policial autonómico debía haber asumido en marzo de 2024, aunque la Consejería de Presidencia y Seguridad solicitó entonces más tiempo para reforzar la plantilla con más efectivos.

Pestana subrayó que “han pasado prácticamente dos años desde entonces y se ha ido dando largas tanto a los profesionales como a los responsables de los operativos de la Guardia Civil y la Policía Nacional”, por lo que ya se ha comunicado que, “a partir del mes de febrero”, la asistencia y los traslados de estos menores deberán ser asumidos por la Policía autonómica.

No obstante, el delegado del Gobierno aclaró que, de forma puntual y en caso de falta de recursos, el Ejecutivo canario podrá contar con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre previo análisis por parte de la Delegación del Gobierno.

A su juicio, “lo normal es que cada administración asuma sus competencias”, y en este caso, añadió, la competencia en materia de menores con medidas judiciales corresponde al Gobierno de Canarias, que dispone de un cuerpo policial propio para realizar estos traslados.

Noticias relacionadas

En relación con las formas de comunicación de esta decisión, trasladada mediante una carta y criticada por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, Pestana defendió que se trata del canal habitual de comunicación entre administraciones. “Hemos sido muy pacientes, la Policía Autonómica se ha multiplicado y entra dentro de la normalidad que asuma esta competencia”, afirmó, al tiempo que advirtió que debería haberse hecho “no desde el 1 de febrero, sino desde mañana mismo”.