El Parlamento de Canarias refuerza a Clavijo en su batalla por blindar frente a los Estados los fondos RUP
La Cámara autonómica exige "como una sola voz" que se respete el "acervo" de los territorios alejados de la UE en el próximo presupuesto comunitario
"Es Europa la que debe adaptarse a Canarias y no al contrario". La frase, pronunciada este viernes por el diputado de ASG Jesús Ramos, resume el mensaje alto, claro, "inequívoco" y "emitido como una sola voz" del Parlamento de Canarias tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea (CE). Todos los grupos, salvo algunos matices de Vox contra el pacto verde y la Agenda 2030, exigen que el nuevo presupuesto europeo 2028-2034 "no diluya las medidas y fondos propios para Canarias en instrumentos generales o en decisiones exclusivamente estatales".
O lo que es lo mismo, que la financiación que se destina a los programas para solventar las debilidades estructurales por ser territorios alejados del continente europeo sean administrados por las propias regiones ultraperiféricas (RUP) y no por sus Estados miembros: España, Francia y Portugal.
El debate en el pleno extraordinario celebrado para abordar este viernes los peligros que para las RUP tiene el futuro marco financiero plurianual europeo supuso un respaldo en bloque de la Cámara regional a la ofensiva que desde hace meses capitanea el presidente Fernando Clavijo tanto en la Conferencia de Presidentes de las RUP como en el Comité Europeo de las Regiones y en las misivas intercambiadas con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea (CE), Raffaele Fitto.
Cambiar la estrategia presupuestaria
Los siete grupos del arco parlamentario, incluido Vox, denunciaron que "el cambio de orientación de gran calado" respecto a los marcos presupuestarios anteriores "resulta claramente insuficiente para garantizar la continuidad del tratamiento diferenciado que exige el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" (TFUE). Por tanto, la Cámara considera que hay que cambiar la futura estrategia financiera, pues el presupuesto de la UE diseñado para el periodo 2028-2034 "no asegura que las medidas específicas reconocidas hasta ahora" a las RUP "se preserven de forma efectiva en el próximo período de programación".
O como resumió Clavijo, "la defensa del proyecto europeo no puede ser a cambio de diluir los principios que conforman nuestro acervo para compensar nuestras debilidades" por ser una región fragmentada alejada del territorio continental.
El estatus RUP peligra
"Las prioridades de la UE, dada la situación global actual, no pueden poner en riesgo el estatus RUP al cambiar el sistema de gestión de los fondos y trasladarla exclusivamente a los Estados", resumió el presidente.
Los grupos asumieron la tradición de cerrar filas a la hora de defender las directrices del encaje de Canarias en la UE y los discursos de los distintos portavoces –amén de las consabidas hipérboles del portavoz de Vox, Nicasio Galván–, como reconoció Clavijo, estuvieron cimentados "pensando en el futuro de Canarias, no en ninguna sigla, porque cuando este marco esté aprobado corresponderá a otros gobiernos gestionar sus efectos, pues l adecisión trasciende a este Ejecutivo y a este Parlamento".
El paraguas del acervo RUP
"El Gobierno de España tiene claro que va a defender el acervo RUP hasta las últimas consecuencias", garantizó el socialista Sebastián Franquis. Por su parte, el conservador Fernando Enseñat criticó que la UE delegue "de facto" en los Estados la responsabilidad de garantizar el respeto al acervo RUP sin asegurar recursos ni garantías normativas suficientes: "Y no lo digo porque el presidente Sánchez no sea de fiar para Canarias, lo digo porque el paraguas del acervo RUP debe estar en Bruselas y no al albur de los gobiernos nacionales".
"Pasaríamos de dinero comprometido a dinero discutido, y cuando Canarias compite en desigualdad, pierde", señaló el nacionalista David Toledo, mientras que Esther González (NC-Bc) incidió en que "establecemos un mandato inequívoco de exigir al Gobierno que ponga toda la carne en el asador, que negocie, que pelee para que Canarias cuente con los instrumentos que compensen su lejanía, su condición insular y sus sobrecostes".
Cumbre trilateral
Con todo, solo 67 de los 70 diputados –aquí Vox se descolgó porque "no se defiende a los agricultores y ganaderos canarios"– incidieron en que el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) continúe "como instrumento autónomo, con reglamentación específica y ficha financiera suficiente", y que las dotaciones adicionales de los fondos de cohesión se actualicen con un incremento de la actual base por habitante. Asimismo, se exige una "respuesta específica a la realidad migratoria de Canarias como frontera sur, con fondos suficientes y mayor capacidad de decisión de las autoridades regionales en acogida e inclusión", además de "reforzar la dimensión RUP en la acción exterior y la cooperación territorial de la UE".
Reivindicaciones que el Gobierno canario defenderá ante el Ejecutivo central en la "reunión de alto nivel con Portugal y Francia", que a sugerencia de Clavijo la Cámara regional pide a Moncloa que convoque en marzo, coincidiendo con el Consejo Europeo (CE). Una cumbre que, para Clavijo tiene un claro objetivo: "Poder vetar el desarrollo de este marco presupuestario".
Principales decisiones de la Cámara regional
El Parlamento de Canarias considera que las propuestas presentadas por la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual "suponen un enfoque claramente insuficiente para garantizar la continuidad del tratamiento diferenciado que exige el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, no asegura que las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las Regiones Ultraperiféricas se preserven de forma efectiva".
Emplaza "al Gobierno de España a garantizar la celebración de una reunión de alto nivel con Portugal y Francia con el objetivo de blindar la financiación directa destinada a las RUP".
El Posei debe continuar como "instrumento autónomo dentro de la política agraria europea, con una ficha financiera específica y con una dotación suficiente para hacer frente al incremento de los costes desde 2013".
Los fondos de cohesión (Feder y FSE+) deben tener dotaciones adicionales RUP identificables y una actualización al alza de sus importes por habitante.
Mantener y actualizar la dotación adicional del programa de compensación de sobrecostes del sector pesquero y acuícola de Canarias, complementaria de la distribución de los fondos del Fempa.
Reclamar que "las adaptaciones RUP sigan en la normativa europea, especialmente en los Planes de Cooperación Nacionales y Regionales".
