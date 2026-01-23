Festival Mar Abierto presenta los primeros artistas de su 20 aniversario en Fitur

Festival Mar Abierto presenta durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) novedades en los artistas que formarán parte de su agenda musical de este año. Suma a su programación las actuaciones de José Mercé y Ainhoa Arteta en una edición especial con motivo del 20 aniversario del ciclo de conciertos. Las entradas ya se encuentran disponibles en www.festivalmarabierto.com .

El director de Grupo Mar Abierto, Jairo Núñez, destaca el papel de la industria musical y de eventos como motor de la economía de las Islas. “Para esta edición se espera una afluencia superior a 30.000 espectadores, consolidando al festival como un gran reclamo turístico-cultural”, indicó.

El director de Grupo Mar Abierto, Jairo Núñez / Mar Abierto

Un aniversario muy especial con 20 conciertos de Festival Mar Abierto

Festival Mar Abierto celebra este año su 20 aniversario con 20 conciertos en Canarias, de 11 artistas. A lo largo de sus dos décadas, han pasado por el festival referentes de la música como Pastora Soler, Guitarricadelafuente, Manuel Carrasco, Dani Martín, Maluma, Juan Luis Guerra o Macaco, consolidando el ciclo como uno de los más importantes de Canarias. Toda la cartelera se presentará oficialmente en Fitur.

Festival Mar Abierto / Mar Abierto

Se incorpora al cartel José Mercé, una figura esencial del flamenco, reconocido por su capacidad para unir tradición y modernidad, con una trayectoria que lo ha posicionado como uno de los referentes indiscutibles del género a nivel nacional e internacional. Su voz y su forma de entender el flamenco aportan al nuevo ciclo del festival profundidad, autenticidad y prestigio, reforzando la apuesta de Mar Abierto por una programación diversa y de alta calidad. Mercé actuará el 2 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus en Gran Canaria.

Por su parte, Ainhoa Arteta llegará el 10 de mayo a la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus. La cantante se ha consolidado como una de las sopranos españolas con mayor proyección internacional, habiendo actuado en los principales teatros del mundo. La incorporación de Arteta integra la música lírica en el festival, combinando calidad artística y accesibilidad para todo tipo de público.

Festival Mar Abierto / El Día

Hasta la fecha, Bebe, Luz Casal y Víctor Manuel eran los artistas confirmados para actuar en las islas en este nuevo ciclo. La cantante Bebe, reconocida como una de las voces más influyentes de la música española contemporánea, pasará por Gran Canaria y Tenerife el 1 y el 2 de mayo. Por otro lado, Luz Casal vuelve a las islas de la mano del festival el 7 de junio, en el Auditorio Alfredo Kraus. Casal cuenta con una trayectoria sólida a sus espaldas, convirtiéndose en un referente del patrimonio musical de nuestros tiempos. Además, Victor Manuel presentará su nuevo álbum Solo a solas conmigo, en Gran Canaria, el 8 de noviembre, también en el Alfredo Kraus.

Los conciertos de Festival Mar Abierto cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias - Canarias Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de Gran Canaria - La Isla de Mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la concejalía de Cultura y de Promoción Las Palmas, Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales y Cultura y el Cabildo de Fuerteventura. Producido por Mar Abierto Producciones, colaboran: Ahembo - Pepsi Cola, Naviera Armas Trasmediterránea, Hotel AC Gran Canaria, Hotel Silken Atlántida, Sonopluss, Audiovisuales Canarias y Masquecarpas.

Más información en la web del festival www.festivalmarabierto.com.