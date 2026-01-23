El «Efecto Spring» después de la compra de Mare Nostrum

No es habitual que una cadena de origen familiar y enfoque regional cope los titulares de los principales medios económicos del país, pero tras la mayor adquisición hotelera de la historia de nuestro país, esto se hizo realidad. Sin embargo, Spring Hotels ha llegado medio año después a FITUR 2026 (Pabellón 10, Stand A09) no solo para mostrar habitaciones y músculo económico, sino para exhibir un modelo de negocio basado en la personalización, la innovación y la excelencia.

La Caixa premia el proyecto

El 2026 marca un antes y un después para la compañía tras la adquisición del complejo Mare Nostrum Resort. Esta operación, calificada como la mayor transacción hotelera realizada en España hasta la fecha, ha posicionado a la cadena tinerfeña en una nueva liga de competitividad.

Este movimiento estratégico no ha pasado desapercibido para el sector financiero. En el marco de la feria, CaixaBank ha otorgado a Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, el premio al ‘Liderazgo Transformador’ en la octava edición de los Premios CaixaBank Hotels & Tourism. El galardón subraya la capacidad de Villarroya para pilotar una expansión ambiciosa manteniendo la rentabilidad y la visión a largo plazo en un entorno global complejo.

Miguel Villarroya ha señalado en el discurso de agradecimiento que “ejecutar la compra es solo la mitad del trabajo; ahora el reto es la integración y la optimización de estos activos. Soy consciente de que una operación de este calibre genera expectativas altísimas. No hemos comprado hoteles para mantenerlos, sino para transformarlos bajo el sello de calidad de Spring”.

Parte del equipo de Spring Hotels en Fitur. / El Día

El énfasis en el modelo turístico-tecnológico

Si de algo se ha hablado en Fitur 2026 es de digitalización e IA. Lejos de ser una apuesta cosmética, la cadena utiliza la Inteligencia Artificial y el análisis de datos para optimizar la venta directa, la experiencia del cliente y la operativa en sus hoteles para que los empleados estén centrados en lo verdaderamente importante, los huéspedes. Spring ha estado presente en varias mesas de debate durante la celebración de FiturTech.

«La tecnología se ha integrado en nuestro ADN para que el equipo humano pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: hospitalidad real», señalan desde la dirección. Esta «tecnología con propósito» busca eliminar las fricciones operativas y mejorar la comunicación interna, permitiendo que la innovación digital potencie —y no sustituya— el factor humano.

Proyecto 2026

Dentro de esta estrategia de crecimiento exponencial, el grupo ha anunciado la reforma del Hotel Cleopatra Palace a finales de año. El proyecto busca elevar la identidad de este icono del sur de Tenerife para que responda a las exigencias del «nuevo lujo experiencial» del siglo XXI.

Con seis establecimientos icónicos en el municipio de Arona, Spring Hotels se consolida como un motor de transformación. Su presencia en FITUR 2026 deja un mensaje claro: el futuro del turismo en Canarias no solo depende del sol y la playa, sino de la capacidad de empresas locales para liderar la innovación tecnológica y la excelencia operativa a escala nacional