Canarias y Marruecos sellarán cinco acuerdos de cooperación económica, académica y deportiva

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al frente de una amplia delegación institucional, empresarial y científica, liderá desde el próximo lunes en Agadir una misión institucional. El encuentro busca reforzar la cooperación con Marruecos en ámbitos fundamentales para ambos territorios, como la empresaria, la innovación, la universidad y el deporte. Durante esta visita de dos días, Canarias y la región marroquí de Souss-Massa firmarán cinco acuerdos de colaboración que permitirán estrechar lazos económicos, comerciales y académicos entre ambos territorios. La misión se enmarca en la estrategia Canarias-África y da continuidad a los contactos mantenidos en los últimos meses con el objetivo de impulsar proyectos concretos y beneficiosos para ambas regiones.

La agenda oficial comenzará este domingo con un encuentro del presidente con toda la delegación canaria desplazada a Marruecos, como antesala de una intensa jornada institucional el lunes en la región de Souss-Massa. Durante la visita, el presidente de Canarias impulsará la firma de un memorándum entre el Gobierno de Canarias y la región de Souss-Massa y cuatro convenios de colaboración destinados a estrechar los lazos económicos, comerciales, académicos y sociales entre Canarias y Marruecos. En concreto, se suscribirá un acuerdo entre las confederaciones de empresarios, otro entre las cámaras de comercio, un tercer convenio en materia de innovación y universidades, y un cuarto acuerdo de cooperación en el ámbito del deporte.

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, subrayó que esta misión “permite avanzar de forma ordenada y con resultados concretos en una relación estratégica para Canarias, basada en la cooperación económica, el intercambio de conocimiento y la cercanía entre territorios vecinos”.

Agenda de la visita

En su primer día, el presidente será recibido oficialmente por el Wali de la Región de Souss-Massa, Saaïd Amzazi, y por el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, en un acto institucional que contará también con la participación del embajador de España en Marruecos, Enrique Ojeda Vila.

El encuentro incluirá la presentación de las oportunidades económicas de la región marroquí, así como de las capacidades y fortalezas de Canarias, y culminará con la firma de acuerdos de colaboración entre organizaciones empresariales, cámaras de comercio, entidades de innovación y universidades de ambos territorios, además del intercambio de regalos institucionales.

La jornada del lunes se completará con una visita a las instalaciones deportivas vinculadas a los preparativos del Mundial de Fútbol de 2030 y la firma de un memorando de entendimiento en materia deportiva, un ámbito identificado como estratégico para reforzar la cooperación y el intercambio entre ambos territorios.

Asimismo, el martes se celebrarán encuentros y visitas relacionados con el sector turístico, el ámbito marítimo y portuario, las cámaras de comercio y el sector industrial, incluyendo reuniones empresariales y visitas a zonas industriales y de innovación de Agadir.

El director general de Relaciones con África, Luis Padilla, destacó que “la agenda diseñada con la región de Souss-Massa refleja una visión práctica de la Estrategia Canarias-África, centrada en proyectos reales en ámbitos como la innovación, la universidad, el turismo, el deporte o el sector empresarial”, ejes prioritarios para ambas partes.

Entre los miembros de la misión canaria se encuentran los presidentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega; el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Virgilio Correa; y la delegada de Proexca en Marruecos, Elvira Butler.

Noticias relacionadas

En el ámbito deportivo asistirá el presidente del Club Deportivo Tenerife, Sergio Batista, así como el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, y el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales, entre otros.