La AMTC presenta en Fitur su proyecto de sostenibilidad

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha presentado en Fitur sus avances en el desarrollo del proyecto Soy Canary Green y su ecosistema de Inteligencia Turística pionero que combina un avanzado Sistema de Inteligencia Turística (SIT), con más de 500 indicadores para la gestión sostenible del destino. Próximamente el ecosistema digital de la Asociación se completará con una nueva aplicación digital orientada a trasladar esa información al territorio y a las personas usuarias.

Durante la presentación, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha explicado que “a través del proyecto Canary Green hemos logrado consolidar la integración de 14 municipios de Canarias, compaginando el desarrollo sostenible del turismo, con las diferentes ideologías y la dispersión de las islas”.

Además, los municipios de la AMTC han firmado en Fitur su adhesión a la iniciativa «Turismo Que Suma», impulsada por EXCELTUR (Alianza para la excelencia turística), que busca transformar el modelo turístico en España hacia uno más socialmente responsable, inclusivo y regenerativo.

Esta iniciativa se articula a través de la actualización de un manifiesto empresarial que define el «turismo que todos queremos», centrándose en generar un impacto positivo tanto en la economía como en la sociedad local.

El SIT, la base estratégica para una gobernanza turística basada en datos

El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la AMTC forma parte del ‘Proyecto de descarbonización. Soy Canary Green’. Es un sistema pionero al integrar datos propios de sus catorce municipios y de fuentes externas de reconocido prestigio, entre las que se encuentran el ISTAC, la Organización Mundial del Turismo (OMT) o INATLAS, entre otras. Esta información permite planificar, anticipar y gobernar la actividad turística desde el dato, al tiempo que facilita información útil en tiempo real para mejorar la experiencia de visitantes y residentes y promover un uso equilibrado de los recursos.

Además, las empresas interesadas en mostrar sus servicios y experiencias sostenibles pueden ya registrarse a través de la web de Soy Canary Green, lo que les permitirá obtener un distintivo especial y aparecer en el buscador de la nueva app, aumentando su visibilidad ante residentes y visitantes comprometidos con un turismo responsable. Esta funcionalidad refuerza el carácter colaborativo de la herramienta, vinculando la innovación tecnológica con la promoción de prácticas sostenibles y contribuyendo a un ecosistema turístico más consciente y equilibrado.

Marco Aurelio Pérez señaló que el SIT “supone un salto cualitativo que nos permite medir con rigor y priorizar inversiones, planificar servicios y anticipar necesidades, garantizando que el desarrollo turístico acompañe a la calidad de vida de la población residente”.

Innovación al servicio del desarrollo turístico sostenible

Durante la feria, los destinos de la AMTC, han contado con un espacio compartido con Promotur, del Gobierno de Canarias, para dar a conocer algunas de sus prácticas innovadoras y sistemas implantados para mejorar la gestión y minimizar el impacto medioambiental de la actividad turística, garantizando un desarrollo planificado y ordenado.