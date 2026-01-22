Sangrado vaginal anormal y dolor pélvico, las principales señales de alarma ginecológicas

Cambios en el patrón de sangrado menstrual, dolor pélvico persistente o sangrados fuera de la regla son algunas de las señales de alarma ginecológicas más frecuentes que, sin embargo, muchas mujeres tienden a normalizar o minimizar. Reconocer estos síntomas y consultar a tiempo es fundamental para detectar de forma precoz numerosas patologías ginecológicas, algunas de ellas potencialmente graves.

“El principal problema es que muchas mujeres han aprendido a convivir con síntomas que no son normales, como reglas muy dolorosas (dismenorrea) o sangrados anómalos, retrasando la consulta médica”, explica el doctor José Antonio Pérez Álvarez, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Tenerife.

Alteraciones en el sangrado y dolor pélvico, principales motivos de consulta

Los cambios en el patrón del sangrado menstrual son uno de los motivos de consulta más habituales. Sangrados muy abundantes, reglas que se prolongan más de una semana, manchados entre ciclos o sangrado durante o tras las relaciones sexuales deben ser siempre motivo de valoración ginecológica. “Cualquier sangrado fuera de la menstruación habitual, y especialmente el sangrado después de mantener relaciones sexuales o tras la menopausia, requiere un estudio ginecológico”, subraya el doctor Pérez. “En mujeres menopáusicas, incluso un sangrado leve debe considerarse una señal de alarma”.

El dolor menstrual o pélvico suele estar socialmente normalizado, pero no siempre es fisiológico. Cuando el dolor es intenso, persistente o interfiere en la vida diaria, puede estar relacionado con patologías como la endometriosis, los miomas o las infecciones pélvicas. “El dolor no debe incapacitar. Si una mujer no puede hacer vida normal durante la menstruación o presenta dolor pélvico progresivo, es importante estudiar la causa”, advierte el especialista del Hospital Quirónsalud Tenerife.

Algunas señales, aunque poco específicas, deben ser especialmente vigiladas, como la distensión abdominal persistente, la sensación de saciedad precoz, el dolor pélvico mantenido o los cambios intestinales sin causa aparente. “Estos síntomas, cuando se repiten en el tiempo, pueden estar relacionados con patologías ginecológicas importantes, como algunos tipos de cáncer, por lo que la detección precoz es fundamental para mejorar el pronóstico”, explica el jefe de Ginecología del Hospital Quirónsalud Tenerife.

La importancia de las revisiones ginecológicas periódicas

Retrasar la visita al especialista o restar importancia a los síntomas puede derivar en complicaciones, desde anemia por sangrados abundantes hasta infecciones más graves o diagnósticos tardíos.“ Ante cualquier cambio persistente o síntoma que no se corresponda con lo habitual, hay que consultar. Escuchar al propio cuerpo es una herramienta clave de prevención”, advierte el doctor Pérez.

Además de acudir al especialista ante síntomas, las revisiones ginecológicas periódicas permiten detectar alteraciones en fases iniciales, incluso antes de que aparezcan signos clínicos. “La prevención y la detección precoz siguen siendo nuestras mejores aliadas para preservar la salud ginecológica y la calidad de vida de las mujeres”, concluye el especialista.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 59 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.