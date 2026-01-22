Las islas verdes exigen más seguridad en el control aéreo de sus aeropuertos

Los cabildos canarios se movilizan para exigir al Gobierno central y a Aena mejoras en la seguridad aérea. La Federación Canaria de Islas (Fecai), en una reunión en Madrid en el marco de la feria de turismo Fitur, aprobó este jueves 22 de enero un pronunciamiento de las corporaciones insulares sobre el servicio de control del tráfico aéreo en los aeropuertos isleños, concretamente en los de las islas verdes, La Palma, El Hierro y La Gomera, así como Lanzarote y Fuerteventura.

Pase a manos públicas

Los cinco gobiernos insulares solicitan que el servicio deje de ser gestionado por la empresa privada Saerco y pase a manos públicas. Son dos las razones: los problemas del aeropuerto de El Hierro con Saerco, por los que Aena tuvo que retrasar el horario de apertura al público del recinto entre el 21 de diciembre y el pasado miércoles ante la falta de controladores, y la petición de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) al Ministerio de Transporte para que suspenda el contrato con esta empresa, cuya fiabilidad y capacidad de respuesta ha generado muchas dudas.

Las corporaciones se suman a la petición de USCA pues sería una medida necesaria para «garantizar la continuidad y seguridad» de la vigilancia del tráfico de las aeronaves, así como «la protección de los derechos laborales».

Una empresa en apuros

La Fecai recuerda que «la propia empresa ha reconocido en sede judicial que no puede asumir el servicio con todas las garantías», lo que se acaba de comprobar en el aeropuerto de Los Cangrejos, en la isla herreña.

Los cabildos exigen que la gestión de estas cinco torres de control «se desarrolle dentro de los parámetros adecuados de seguridad, continuidad y fiabilidad que exige la normativa». La solución que plantean es que pase de Saerco a una empresa pública como Enaire, gestor de la navegación aérea en España.

No es la única petición de los cabildos. La Fecai reclama a Aena que los aeródromos de El Hierro y La Gomera sustituyan de forma «inmediata» el sistema AFIS por controladores aéreos profesionales que garanticen su viabilidad y que empleen el sistema ATC.

Diferencia entre el AFIS y el ATC

¿Cuál es la diferencia entre el sistema AFIS y el ATC? El AFIS (Aerodrome Flight Information Service, en español Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo) es un sistema menos garantista, utilizado en aeropuertos con un movimiento de pasajeros bajo, que solo proporciona información y alerta, dejando la responsabilidad de las maniobras a los pilotos. El ATC (Air Traffic Control, en español Control de Tráfico Aéreo) es un método mucho más completo que ordena y separa las aeronaves con instrucciones obligatorias y que usan los grandes aeropuertos.

Tal y como expone el acuerdo de la Fecai, la sustitución del AFIS por el ATC en El Hierro y La Gomera permitiría contar con una operatividad «plena», reforzando la seguridad en las maniobras de despegue y aterrizaje y aumentando la calidad del servicio, así como reduciendo el número de vuelos cancelados por el mal tiempo, al permitir que los pilotos puedan ser guiados desde la torre de control.

Incremento de pasajeros

Los cabildos herreño y gomero consideran asimismo que el incremento de pasajeros en las instalaciones de Valverde y Alajeró justifica la introducción del sistema ATC. El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, ya ha llevado este argumento a la cámara alta.

En una de sus últimas comparecencias al respecto Chinea expuso la ineficiencia del AFIS pues «no sirve para los aeródromos de Canarias, incluidos los de las islas verdes, que han crecido en tráfico en los últimos años y aspiran a mejorar sus servicios».

Las estadísticas oficiales de Aena así lo corroboran. Los pasajeros de Los Cangrejos se han más que duplicado en los últimos 10 años, pasando de 146.789 en 2015 a 313.175 en 2025. El incremento es mayor en el de Alajeró, casi el cuádruple, pasando de 34.954 pasajeros en 2015 a 128.341 en 2025.