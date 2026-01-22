Canarias confía el crecimiento de la industria al auge del turismo de lujo

Canarias cree que el volumen de negocio que genera la actividad turística todavía tiene margen para crecer. A pesar de haber conseguido cifras récord en 2025 –con 23.000 millones de gasto turístico– y de exponerse a una estabilización o incluso suave aterrizaje en la llegada de turistas, el Archipiélago confía en poder seguir incrementando su facturación. La estrategia es intentar captar a un turista que esté dispuesto a gastar más durante sus vacaciones en las Islas y así se ha puesto de manifiesto en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Una alternativa en la que el auge del turismo de lujo está en el punto de mira del destino.

El Archipiélago sigue dando pasos en firme para convertirse en un destino de referencia para este segmento. Una estrategia que se alinea con el objetivo de captar un visitante de más calidad, con estancias más largas, un mayor desembolso y más preocupado por la sostenibilidad del territorio. El fin es dejar de contar turistas y que la cifra de llegadas de visitantes no sea lo más importante en la ecuación, para centrarse en mantener o incluso mejorar el rendimiento de la principal industria del Archipiélago, con una menor presión para la región. Y las Islas están caminando en la buena dirección. Al menos así lo indica el reciente estudio Sector turístico español: del rebote pospandemia a un crecimiento sostenible, elaborado por Caixabank Research, que sitúa a Canarias como uno de los destinos preferidos en el auge del turismo de lujo.

Canarias en su conjunto se posiciona como un foco de expansión para este tipo de sector, pero incluso tiene ya a uno de sus municipios entre las diez localidades españolas en las que el segmento es más importante. En Adeje, el 25% del gasto total que realizan sus visitantes puede considerarse vinculado al turismo de lujo. Con un importe medio por cada tarjeta que porta este tipo de turistas de 838 euros diarios. Una cantidad que no es baladí, si se tiene en cuenta que, de media, cada extranjero que viene a Canarias saca de su bolsillo cada día 192 euros durante su estancia en el Archipiélago. Lo que supone que un turista que se sitúa en el segmento premium tiene un nivel de gasto que cuadruplica al que hacen la inmensa mayoría de quienes pasas sus vacaciones en las Islas.

La apuesta de Canarias para lograr un mayor gasto por turista y conseguir consolidar la facturación incluso con menos visitantes ya tiene un tiempo de andadura. Y ha comenzado a dar sus frutos. Este jueves en Fitur –que se celebra hasta el domingo en el Recinto Ferial de Madrid (Ifema) y que recibió la visita de los Reyes–, la consejera de Turismo del Gobierno regional, Jéssica de León, volvió a reiterar la importancia que tiene para Canarias esta estrategia. «Lo relevante es lograr un mayor gasto por turista que se quede en la pequeña y mediana empresa canaria», añadió. No sin antes recordar que el volumen de negocio que generó el sector el año pasado fue superior a los 23.000 millones de euros. Una facturación que es un 41% superior a la que se registraba antes de la pandemia, una vez descontada la inflación. Lo que supone que el sector genera cada día en Canarias 24 millones de euros más.

Pero aun así, aunque se trata de una cifra muy positiva, la Consejería considera que el destino todavía tiene margen de mejora, ya que «el ocio y las experiencias todavía representan el 4% del gasto por viaje, que este año ha sido de unos 1.450 euros por persona y día», detalló De León.

Precisamente, para mejorar estos datos, la Consejería trabaja en la captación de diferentes mercados europeos y de otros de alto potencial como el estadounidense y el canadiense, además de seguir apostando por el turista peninsular.

Respecto a este último mercado, la Consejería detalla que son los viajeros que más tiempo pasan fuera de su alojamiento y muestran mayor interés en degustar la gastronomía canaria y visitar mercadillo o museos, a diferencia de británicos o alemanes que busca prioritariamente descansar.

Sin embargo, a partir de ahora la llegada de visitantes nacionales tendrá que acompasarse a la reducción de la capacidad aérea. Aunque las plazas con la Península se han incrementado en la temporada de invierno –aumentando en 720.000, lo que ha supuesto un crecimiento más contenido que el año anterior– las aerolíneas han programado recortes para el verano, la época en la que más suelen llegar.

Para la temporada de verano, la capacidad aérea regular con el resto del territorio nacional descenderá un 5% con respecto al verano anterior, aunque, cabe recordar, que todavía se situará un 29% por encima de los niveles de 2019, es decir, 900.000 plazas más.

«El ritmo de crecimiento de plazas tras la pandemia era insostenible a largo plazo y ahora comienza una fase de consolidación y estabilización en la que vemos un descenso del 2% de la capacidad aérea en el total de países este invierno, una tendencia más razonable», afirmó De León. Para la consejera, «había un exceso de capacidad aérea hacia Canarias que las aerolíneas ya han empezado a corregir».