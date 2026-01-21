Soluciones de “renting” preferentes para empresas del metal y TIC

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y Canaryrenting han firmado un convenio de colaboración destinado a facilitar a las empresas asociadas el acceso a soluciones de “renting” en condiciones ventajosas, adaptadas a las necesidades reales del tejido industrial canario. En concreto, este acuerdo establece un marco estable de cooperación que permitirá a las cerca de 1.400 empresas asociadas beneficiarse de asesoramiento especializado, información actualizada y propuestas personalizadas en materia de “renting” de vehículos, bienes de equipo y equipamiento tecnológico.

El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, califica el acuerdo muy positivamente destacando que “refuerza el valor añadido que ofrecemos a nuestras empresas asociadas y sus profesionales, proporcionándoles herramientas reales para mejorar su competitividad, optimizar costes y tomar decisiones informadas en un contexto económico cada vez más exigente”.

Opción estratégica

Asimismo, detalla que “el ‘renting’ se ha consolidado como una opción estratégica para muchas pymes industriales, al permitirles mejorar su liquidez, planificar mejor sus inversiones y centrarse en su actividad productiva. Con esta nueva alianza, Femete continúa ampliando su cartera de servicios estratégicos, apostando por acuerdos que aporten soluciones prácticas, útiles y directamente aplicables a la gestión diaria de las empresas industriales de la provincia tinerfeña”.

Por su parte, el representante de Canaryrenting, Miguel Ángel Armas Rodríguez, resalta que “este acuerdo con Femete nos permite acercar nuestras soluciones a un sector industrial clave para la economía canaria, ofreciendo un asesoramiento cercano y especializado, ajustado a las necesidades concretas de cada empresa”. En este sentido, añade que “nuestro objetivo es acompañar a las empresas en la toma de decisiones, comparando el ‘renting’ con otras fórmulas de adquisición y aportando claridad, seguridad y eficiencia en cada operación”.

Beneficios

Entre los beneficios que recoge el convenio destacan las condiciones preferentes frente a las ofertas estándar del mercado, la simplificación de la gestión, la optimización de costes operativos y el acceso a información segmentada y periódica, evitando que las empresas tengan que destinar recursos propios a la búsqueda constante de oportunidades.

Además, Canaryrenting pondrá a disposición de las empresas asociadas un área web exclusiva, con ofertas vigentes, campañas específicas y contenidos de apoyo para facilitar la toma de decisiones, todo ello coordinado con Femete y alineado con las necesidades del sector del metal y las nuevas tecnologías.