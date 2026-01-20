Un terremoto de magnitud 3,3 sacude el oeste de El Hierro

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este martes un terremoto de magnitud 3,3 mbLg frente a la costa del municipio de El Pinar de El Hierro, según los datos oficiales del organismo estatal. El seísmo se produjo a las 11:16 horas (hora local) y tuvo su hipocentro a 27 kilómetros de profundidad en el océano Atlántico. Por el momento, no se han recibido avisos de que haya sido percibido por la población, ni se han registrado daños materiales.

Este movimiento sísmico estuvo precedido por otro terremoto de menor intensidad, de magnitud 2,4 mbLg, detectado en la jornada del lunes en la misma zona, lo que confirma la continuidad de la actividad sísmica en el entorno herreño. El temblor registrado este martes se convierte en el segundo de mayor magnitud detectado en Canarias en lo que va de año, solo superado por el seísmo de 3,5 mbLg localizado la pasada semana a unos 50-60 kilómetros de la costa norte de Tenerife.

Cabe recordar que el terremoto más intenso registrado en el archipiélago durante todo 2025 se produjo también en El Hierro, el pasado 19 de diciembre, con una magnitud de 3,8 mbLg, según el IGN. Los expertos recuerdan que este tipo de movimientos son habituales en el contexto geológico del archipiélago canario, especialmente en islas como El Hierro, y forman parte de la dinámica volcánica y tectónica de la zona, manteniéndose en todo momento bajo vigilancia científica.