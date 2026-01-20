El sector turístico espera un 2026 de estabilidad en Canarias pero con nuevo récord de facturación

La esperada estabilización en la llegada de turistas tras cuatro años de cifras récord parece que no acabará con el incremento del volumen de negocio en el sector turístico de las Islas. Así, Canarias aterriza en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) –que se celebra a partir de hoy en Madrid– con un buen pronóstico para este año en lo que a las ventas se refiere, con un crecimiento del 4,3%, según Exceltur. Todo ello, si se mantienen las buenas perspectivas económicas, ya que un cambio en la realidad geopolítica y las economías de los principales países emisores sí que podría empañar el horizonte del sector turístico en 2026.

Canarias desembarca en Fitur enarbolando sus cuatro años de crecimiento continuado en la llegada de turistas, que han llevado la cifra de visitantes a números nunca vistos en el destino. El efecto champán tras la pandemia todavía se deja sentir en las ganas de viajar. Y, de nuevo, como ya ha pasado varias veces en la historia, la inestabilidad geopolítica cercana a destinos turísticos competidores hacen que Canarias se vea como un lugar mucho más apetecible y seguro para pasar las vacaciones de invierno. A falta de los datos oficiales del mes de diciembre, el Archipiélago recibió 16,7 millones de turistas –entre extranjeros y peninsulares–, un 4% más que el año anterior. Aunque la Consejería de Turismo regional ya ha apuntado que el cómputo anual podría estar cerca de los 18,4 millones de visitantes. Sin embargo, no hay duda de que la llegada de turistas se está, al menos, ralentizando. Septiembre fue el primer mes en el que el número de llegadas fue menor que el año anterior La primera nube en el cielo turístico tras el fin de la pandemia y aunque en octubre y noviembre sí se han registrado incrementos, estos han sido de menos de un 1%. Síntoma de que los años de los récord sobre récord pueden haber llegado a su fin.

Aunque esto no significará un retroceso en el volumen de facturación. Exceltur –asociación empresarial que agrupa a grandes compañías del sector turístico español– pronostica que el volumen de negocio crecerá un 4,3% en Canarias este año. Y todo esto teniendo en cuenta que el gasto lleva años en números récord. A falta de los datos del último mes de 2025, el desembolso alcanzó los 22.203 millones de euros, que suponen un 7,6% más que lo obtenido el año pasado. Un incremento que si hace unos años se explicaba tan solo por el aumento de los turistas, hoy ya no puede hacerse así. Sí, es cierto que la llegada de más huéspedes eleva el gasto, pero no es menos cierto que los hoteles encadenan años acumulando incrementos en sus tarifas y que de hecho ese esperado 4,3% de subida del volumen de negocio será difícil que no acabe de nuevo por encima de los niveles generales de inflación. Incrementos que también responden a un alza de los costes, pero que no dejan de convertir a los establecimientos de las Islas en uno de los más rentables del país.

La bonanza del sector turístico canario ha lanzado al liderato al Archipiélago en lo que a inversión hotelera se refiere. En el primer semestre del año recibió el 20% del capital que se inyectó en el sector alojativo de todo el país y que se tradujo en 250 millones de euros para la industria turística canaria. De hecho, Canarias ha sido la protagonista de la mayor operación de inversión hotelera registrada hasta la fecha en España: la compra del complejo Mare Nostrum Resort, por 430 millones de euros, por parte de la cadena hotelera canaria Spring Hotels.

En lo que respecta a la conectividad aérea, Canarias ha experimentado un leve retroceso en la temporada de invierno de este año. De acuerdo con los datos de la Consejería de Turismo, las aerolíneas han programado 248.000 asientos menos para volar al Archipiélago, que suponen un descenso del 2,3%. Recortes que se localizan, principalmente, en las conexiones con la Península –que pierden un 9% de los asientos del año pasado– pero también con los países nórdicos, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, desde la Consejería apuntan a que este descenso responde más a un ajuste de la capacidad –sobre todo en lo que se refiere a las conexiones con el territorio peninsular– que estaba sobredimensionada y no temen que pueda traducirse en una bajada significativa del número de turistas. Las conexiones aéreas de cara al verano también recogen una reducción de la capacidad. Y aunque todavía es pronto, porque aun hay margen para que las aerolíneas hagan cambios, las previsiones son que el número de asientos se reduzca un 2,4%, es decir, que haya 344.000 billetes menos para volar a las Islas.

Canarias llega a Fitur pudiendo presumir también de sus números en empleo turístico. El sector de los alojamientos, las agencias de viaje y los operadores turístico emplea a 179.684 personas en el Archipiélago, que suponen un 1,7% más que hace un año. La industria turística puede evidenciar también en Fitur que llega con las aguas mucho más calmadas en lo laboral que el año pasado. Las patronales sectoriales de ambas provincias alcanzaron un acuerdo con los sindicatos que significó alzas salariales para sus trabajadores.