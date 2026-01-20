Satélites de la agencia de seguridad europea vigilan la flota ‘fantasma’ rusa en Canarias

El Gobierno español y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA por sus siglas en inglés) mantienen vigilados a través de satélites a los buques de la flota fantasma rusa –darkfleet– que navegan por aguas cercanas a Canarias, cuyo tránsito se ha intensificado en los últimos meses como consecuencia del cerco al que están siendo sometidos por los barcos de guerra de EEUU en el Caribe y en las cercanías de Venezuela. Concretamente entre las medidas que se están aplicando se encuentra el seguimiento de petroleros involucrados en el transbordo de hidrocarburos en espacios marítimos situados en el Mar de Alborán y en Canarias.

El Ejecutivo ha respondido a una pregunta formulada por la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, que cuestionó sobre la información de la que dispone el Gobierno de España «acerca del tránsito o permanencia de buques pertenecientes a la denominada flota fantasma rusa en aguas cercanas a Canarias y qué medidas ha adoptado o prevé adoptar para garantizar la seguridad marítima, el cumplimiento de las sanciones internacionales y la protección del medio marino en la zona». El pasado diciembre trascendió que un petrolero ruso, el Agate, estuvo varios días en alta mar al sur de Tenerife en aguas internacionales pero de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de España, que abarca el sur y oeste del Archipiélago. Este buque venía del Caribe huyendo de los barcos de EEUU y cuenta con varias sanciones internacionales. Actualmente se encuentra en el Mediterráneo.

Espacios marítimos

Precisamente en la respuesta del Gobierno a la parlamentaria nacionalista se admite que «los espacios marítimos de España son zonas habituales de tránsito de buques vinculados a la Federación Rusa, que se mueven fundamentalmente entre la zona de los puertos en el mar Báltico y el Mediterráneo oriental para traslado de personal y de todo tipo de material». En este trasiego de naves las aguas cercanas a Canarias son zona de paso habitual, que ahora se ha visto incrementado desde que EEUU lanzó la operación contra el régimen chavista y la persecución y apresamiento de petroleros rusos para impedir el transbordo de crudo venezolano a sus bodegas o el desembarco de combustibles en el país sudamericano.

El Ejecutivo español hace alusión a un acuerdo de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI) de 2023 y a una resolución del Parlamento Europeo de 2024 para tomar medidas que prevengan las operaciones ilegales de esta flota fantasma y aplicar sanciones de forma más rigurosa y efectiva en el sector marítimo, con el fin de impedir que el régimen de Putin eluda las sanciones por la invasión de Ucrania.

El Ministerio de Transportes y Movilidad ha participado en la elaboración de un plan de acción con un seguimiento que consiste en la «monitorización» de las rutas de estos buques, a través de herramientas guiadas por satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. El Gobierno asegura en su respuesta a Valido que también se aplican sanciones aprobadas por la UE, entre ellas la prohibición de entrada de estos barcos en los puertos españoles y la expulsión del mar territorial de aquellos buques que contravienen las advertencias. También se realiza un seguimiento de las operaciones de las naves que no tienen la señal AIS/SIA activa, es decir, el sistema de identificación automática que deben tener los barcos para transmitir información vital para la seguridad marítima y que muchos de esta flota fantasma no tienen para no ser identificados.

Reforzar el control

Cristina Valido advierte que con su pregunta pretende «llamar la atención» del Gobierno español y de la UE con el fin de que se ejerza «una vigilancia estricta» sobre estos buques que en su mayoría son antiguos, tienen muchos problemas y suponen un riesgo para las aguas y costas de las Islas en caso de algún tipo de vertido. «En un espacio geopolítico como en el que estamos entendemos que Europa tiene que prestar más vigilancia a su flanco sur del Atlántico, que es Canarias», añade.

La diputada de CC advierte que el conflicto al otro lado del Atlántico afecta a Canarias y está provocando que petroleros rusos y buques de otras banderas se acerquen más al entorno de Canarias porque los puertos africanos les acogen, ya que allí no tienen sanciones ni restricciones como en los puertos europeos. La dirigente nacionalista recuerda que «no solo hablamos de petróleo sino también de tráfico de drogas, con los recientes apresamientos, o de armas, que están cambiando sus rutas y se están acercando más al continente africano debido al incremento del control por parte de EEUU del Caribe hacia abajo». Ante ello lo que demanda la formación nacionalista es que se refuerce el control sobre estos buques cuando naveguen por aguas españolas.