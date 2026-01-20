El talento rompe barreras en Canarias: «La inclusión es convertir lo diferente en normal»

El Auditorio Alfredo Kraus se convertirá mañana en el epicentro de un reconocimiento largamente esperado. La Gala +Capaces Canarias: discapacidad y talento, impulsada por la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias, celebrará por primera vez una entrega de premios concebida para visibilizar trayectorias vitales que demuestran que la discapacidad no define los límites, sino los caminos. La cita, que distingue a personas y entidades de todas las islas, nace con una vocación clara: poner en valor el talento, el esfuerzo y la aportación social de quienes han convertido la inclusión en una realidad cotidiana.

La gala llega, además, con un simbolismo añadido. Prevista inicialmente para el pasado mes de diciembre, tuvo que ser pospuesta a causa de las condiciones meteorológicas adversas que afectaron al Archipiélago. Lejos de restarle fuerza, el aplazamiento ha incrementado la expectación y ha reforzado el mensaje de fondo del evento: la resiliencia también forma parte del camino. Como ocurre con muchas de las historias que se premiarán, la cita ha sabido adaptarse, esperar y volver con más impulso.

Entre los galardonados de esta primera edición destacan historias que tienen en común la perseverancia, la creatividad y una profunda conexión con la comunidad. Tres de ellas, las de David Rodríguez Acosta, Jorge Caluz y la Murga Reconecta2, permiten comprender, desde ámbitos tan distintos como el deporte, la música y la cultura popular, qué significa realmente hablar de talento cuando se rompen barreras.

Correr para volver a empezar

Para David Rodríguez Acosta, premio individual de La Palma, la vida quedó marcada por un antes y un después tras un grave accidente que puso en riesgo su pierna y su futuro deportivo. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió convertir la recuperación en un reto personal. «Nada más salir de la UCI empecé a echar días para atrás y le dije a mi madre que volvería a correr la Transvulcania», recuerda.

Ese compromiso consigo mismo lo llevó a una rehabilitación exigente, tanto física como mental. Rodríguez explica que el deporte adaptado fue mucho más que una afición: «Para nosotros el deporte es fundamental, mente y físico van de la mano». Hoy acumula diversas carreras de montaña y asfalto, ha completado retos como la maratón de la Transvulcania y se ha proclamado subcampeón europeo de crossfit adaptado.

David Rodríguez Acosta, premio individual de La Palma. / La Provincia

El reconocimiento que recibirá mañana lo entiende como una oportunidad para lanzar un mensaje claro. «Que la gente no se venga abajo, porque la vida son dos días. Con esfuerzo y sacrificio todo sale», afirma. Un mensaje que conecta con su propia evolución personal y con una mentalidad que nunca aceptó la derrota como opción. «O te pones las pilas o te comen las moscas», resume con la franqueza que lo caracteriza.

La música como refugio y altavoz

Desde Lanzarote, el galardón individual de música reconoce a Jorge Caluz, joven cantante, pianista y compositor que convive con discapacidad visual y que ha encontrado en la música no solo una profesión, sino una forma de interpretar el mundo. «Siempre sentí que ese era el camino», explica, recordando cómo desde niño todo giraba en torno a escuchar discos, ver conciertos y tocar el piano.

Jorge Caluz, galardón individual de música de Lanzarote. / La Provincia

La discapacidad visual influyó de forma decisiva en su proceso creativo. «No ver bien ha hecho que agudice otros sentidos», señala, convencido de que la música surge tanto de la herencia familiar como de una adaptación natural a aquello que podía hacer y se le daba bien. Formado en Madrid y Londres, Caluz desmonta además uno de los grandes mitos del sector cultural: «Muchas de las oportunidades más importantes me han llegado en sitios pequeños, incluso aquí en Canarias».

Hoy utiliza las redes sociales como herramienta de visibilidad, reinterpretando canciones desde la perspectiva de una persona con discapacidad visual, combinando crítica y humor. Recibir este reconocimiento en su tierra tiene para él un valor especial. «Siempre he llevado Canarias por bandera», afirma, agradecido por el apoyo social e institucional que ha encontrado en el Archipiélago. Su mensaje a otros jóvenes es claro: «Siempre hay una manera de adaptar lo que crees que no puedes hacer. A lo mejor no será igual, pero puede ser igual de valioso».

La cultura devuelve la voz

El premio colectivo de Tenerife reconoce a la Murga Reconecta2, integrada por personas con daño cerebral adquirido del Centro Acamán Tenerife. Un proyecto que nació en 2018 como una herramienta terapéutica y que, con el tiempo, se transformó en un potente altavoz social en su primera participación en el Carnaval de 2023.

Su portavoz, Carmen Delia, explica que el objetivo inicial era trabajar la vocalización y la confianza, pero pronto surgió algo más profundo: «Volver a reconectar con la vida, con la sociedad y con el derecho a ser escuchados». Hoy, la murga está formada por 35 participantes y más de 20 profesionales, y se ha convertido en un referente del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Murga Reconecta2. / La Provincia

Subirse a un escenario tiene para ellos un significado que va mucho más allá del espectáculo. «Es sentirse vistos, reconocidos, partícipes», señala Delia. Muchos de los integrantes, con dificultades de movilidad, entrenan durante meses para poder permanecer de pie durante los minutos que dura la actuación. «Es su momento de ser protagonistas», afirma.

Un reconocimiento coral

Junto a estas historias, la gala distinguirá a otros referentes del Archipiélago procedentes de ámbitos tan diversos como el deporte inclusivo, el activismo social, el asociacionismo o la cultura. Desde clubes deportivos que promueven la inclusión como herramienta de cohesión, hasta entidades históricas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y trayectorias individuales marcadas por la lucha por la autonomía, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

Esta primera edición de la Gala +Capaces Canarias marca un hito en la agenda social de las Islas. Es la primera vez que se impulsa un reconocimiento de estas características, con premios individuales y colectivos en cada isla, situando el foco no en la discapacidad, sino en el talento y la aportación social. Una iniciativa pionera que aspira a consolidarse en el tiempo como espacio de encuentro, visibilidad y reconocimiento.

El alcance del evento trasciende, además, el ámbito autonómico. La entrega de un galardón de honor a una figura con proyección nacional e internacional refuerza la vocación de la gala de tender puentes y situar a Canarias como referente en buenas prácticas en materia de discapacidad. Un gesto que conecta lo local con lo global y que subraya la importancia de compartir experiencias y avances.

Más capaces y más visibles

En su conjunto, la Gala +Capaces Canarias no es solo una entrega de premios. Es una declaración de intenciones y una invitación a repensar la mirada social sobre la discapacidad. Las historias que se escucharán mañana no hablan de excepcionalidad, sino de oportunidades, apoyos y derechos. De personas y colectivos que, cuando encuentran espacio y reconocimiento, demuestran que el talento no entiende de barreras, pero sí necesita ser visto.