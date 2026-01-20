La conexión con Tenerife acaba con el riesgo de más apagones en La Gomera

La inminente puesta en marcha de la conexión con Tenerife evitará nuevos ‘ceros’ eléctricos en La Gomera como el de este domingo, el srgundo en dos años y medio que sufre esta isla. Red Eléctrica, la compañía encargada del transporte y la coordinación del sistema en España, tiene todo listo para activar el cable y las instalaciones que unirán a ambas islas. Incluso ya se trabaja para que el acto de presentación de este paso decisivo para robustecer las redes eléctricas de ambas islas se celebre el próximo 6 de febrero.

Las infraestructuras que harán que La Gomera y Tenerife dejen de ser dos sistemas eléctricos aislados ya están acabadas. Por un lado, ya está desplegado el cable entre ambas islas y han comenzado las pruebas para su ‘encendido’. Se trata de un tendido submarino con doble circuito de 66 kilovatios, con 36 kilómetros de longitud y colocado a una profundidad máxima de 1.145 metros.

Asimismo, Red Eléctrica ya ha construido las dos subestaciones que necesita para el transporte de la energía en cada extremo del cable, una en Tenerife (Chío, en el municipio de Guía de Isora) y otra en La Gomera (El Palmar, en San Sebastián de La Gomera). Incluso una de estas subestaciones, la de Chío, entró en servicio hace justo un año. Posteriormente, a principio del pasado verano, concluyó la construcción de la otra, la de El Palmar en el lado gomero.

En este momento se están desarrollando las pruebas de toda esta conexión y los enlaces entre las dos subestaciones para su inmediata puesta en servicio en las próximas semanas. Será la segunda unión eléctrica entre islas de la historia de Canarias después de que en 2005 un cable uniera Lanzarote y Fuerteventura. Ante la imposibilidad de empalmar las redes canarias con las de los continentes europeo y africano, la única opción que le queda al Archipiélago para acabar con el aislamiento de cada uno de sus sistemas es enlazar los de las islas.

Según Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, la puesta en marcha «inmediata» de este cable va a ser «vital» para la isla colombina. Ya no solo acabará con el riesgo de que se produzcan nuevos ceros energéticos como el del pasado domingo y el de julio de 2023, sino que permitirá maximizar el aprovechamiento de las energías renovables. «Permitirá que ante cualquier fallo, La Gomera pueda tirar de Tenerife, y viceversa, para evitar otro apagón generalizado», subraya.

En cuanto a las renovables, Curbelo explica que «el desequilibrio del actual sistema eléctrico insular nos obliga a desperdiciar gran parte de la energía que general los parques eólicos instalados en La Gomera». «Toda la isla se podria abastecer de la electricidad de estos parques, pues tienen capacidad para generar 11 megavatios, los que consumen los gomeros, pero al tener una red aislada y con deficiencias, hay que desechar gran parte de esa fuente para garantizar el equilibrio de la tensión que permita su funcionamiento». «Esto se acabará», detalla el presidente de la corporación insular, con la conexión con Tenerife.

Impulso a las renovables

Gracias a este enlace, La Gomera será capaz de generar e integrar un contingente renovable superior a la demanda total de la isla, permitiendo reducir la dependencia de la central térmica de El Palmar y mejorando la calidad de suministro de la isla. Por otro lado, el sistema de Tenerife podrá sumar el excedente de generación renovable de La Gomera, reduciendo los combustibles fósiles y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La interconexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera ha supuesto un gran desafío tecnológico, por la profundidad, la naturaleza volcánica del terreno y la abrupta orografía tanto terrestre como submarina. De hecho, está considerado el enlace tripolar en corriente alterna más profundo del mundo hasta la fecha. La inversión prevista para hacer posible esa interconexión supera los 100 millones de euros.

Un enlace tripolar es un proyecto de infraestructura eléctrica submarina, como este de Chío a El Palmar, que utiliza un cable submarino de doble circuito en corriente alterna con tres conductores (tripolar), diseñado para mejorar la resiliencia y fiabilidad del suministro eléctrico.

Todas estas infraestructuras, incluidas en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, suponen la culminación de un gran hito en la historia del sistema eléctrico de Canarias. Con este paso solo quedarán tres sistemas insulares aislados en el Archipiélago: los de La Palma, El Hierro y Gran Canaria. Este proyecto estratégico, según ha resaltado el Gobierno de Canarias y Red Eléctrica, cuenta con «las máximas garantías de cuidado ambiental». n