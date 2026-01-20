Clavijo pone a Canarias como ejemplo de anticipación ante los retos futuros del turismo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha propuesto a las Islas como el mejor territorio donde probar modos de "anticiparse a los retos" para el sector turístico "antes de que se conviertan en problemas". "Debemos anticiparnos a los retos antes de que se conviertan en problemas estructurales", ha explicado en la sesión inaugural de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo, previa a Fitur (Feria Internacional de Turismo).

En una edición de Fitur marcada por el trágico accidente ferroviario ocurrido el domingo pasado, Clavijo ha querido expresar sus condolencias a las familias afectadas y su deseo de que "encuentren el consuelo" y de que "no vuelvan a repetirse hechos como estos".

Clavijo ha explicado que "somos un laboratorio de políticas públicas sobre este sector. Como territorio insultar con fuerte dependencia económica del turismo, cada decisión nuestra se pone a prueba en condiciones reales". "Y hemos aprendido que el turismo no solo se gestiona desde la promoción, sino desde la planificación y la responsabilidad institucional", ha añadido.

El presidente de Canarias, que ha querido agradecer el honor de abrir esta nueva edición de la Conferencia Iberoamericana de Turismo, ha señalado la oportunidad que representa este encuentro internacional del sector como espacio de conexión y diálogo político donde tejer alianzas y poner en valor el turismo como motor de desarrollo, empleo y estabilidad.

Y en ese contexto ha señalado que "somos una comunidad vinculada al turismo en lo económico y en lo social, para nosotros no es un sector más, es una política pública de primer nivel, que incide en todo el futuro del territorio. Y hemos aprendido que el éxito turístico debe ir acompañado de gobernanza", ha añadido.

"Muchas soluciones canarias en planificación turística anticiparán respuestas válidas en otros territorios", ha añadido, antes de recordar que "este enfoque conecta con el objetivo central de esta conferencia, la internacionalización de las pymes turísticas". "España es una potencia turística global y Canarias contribuye aportando experiencia", ha dicho.

Y ha concluido proponiendo aplicar "no solo la lógica del crecimiento", sino la de un crecimiento "que no sea un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio del desarrollo humano y económico" desde el liderazgo compartido entre administraciones y empresas.