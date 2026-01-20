Canarias intenta que Fitto sea el ‘submarino’ de las RUP en la Comisión Europea

El Gobierno de Canarias se ha marcado como una prioridad estratégica que en la visita del vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea (CE), Raffaele Fitto, prevista para este semestre, el dirigente comunitario contemple las especificidades de Canarias sin tener que depender de Madrid. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, defiende que el Archipiélago no pierda su relación directa con Bruselas en el nuevo marco financiero europeo 2028-2034, en concreto en el Posei agrícola, y rechaza cualquier intento de recentralización que someta los fondos de las regiones ultraperiféricas (RUP) a la gestión del Estado miembro -España, en el caso de Canarias-.

Rechazo al encaje nacional

El Gobierno regional valora que Fitto haya asumido públicamente que las RUP deben mantener un trato diferenciado en el nuevo presupuesto europeo. No obstante, quiere intentar disipar el matiz que el vicepresidente introdujo en su carta enviada al presidente canario, Fernando Clavijo, al situar ese reconocimiento dentro del ordenamiento y los programas estatales. La posición canaria es que ese encaje nacional sería un retroceso en términos de eficacia, autonomía y capacidad de adaptación normativa y financiera. Bruselas, recuerda Quintero, ha demostrado históricamente una mayor agilidad para modificar parámetros de ayuda frente a la rigidez que impone la negociación interna entre ministerios y comunidades.

El Posei, gestionado por la CE

Para el consejero, el programa Posei debe «seguir dependiendo exclusivamente de la Comisión», pues la relación directa actual permite adaptar las ayudas de forma «muy fácil y muy ágil» a la realidad de los sectores. El temor de Canarias es que, bajo una gestión nacional, el Archipiélago se vea obligado a «competir con otras 17 comunidades autónomas» que nada tienen que ver con el sector agrícola de las RUP.

«Para nosotros, en modificar una fase del Pepac (Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España) nos podemos pegar dos años», advierte Quintero, contrastando la lentitud del consenso estatal con la eficacia del actual Reglamento 228/2013, específico para las RUP. Para el consejero, quedar diluidos en un reglamento nacional supondría perder la singularidad: «Queremos seguir manteniendo nuestro reglamento específico, no un artículo dentro de un plan nacional donde se nombra el Posei y la RUP, pero nada más».

Mejora de la financiación

El consejero agradece el interés del vicepresidente y pondrá sobre la mesa de Fitto argumentos para que Canarias siga dependiendo de la UE y, además, mejore la financiación. La ficha presupuestaria actual del Posei asciende a 268 millones de euros (que incluye agricultura, ganadería, plátano y los 62 millones del REA), pero no se actualiza desde 2007.

Quintero evidencia que, para cuando comience el nuevo periodo en 2028, habrán pasado 21 años sin actualizaciones. «El no actualizar una ficha financiera en el 2028 después de 21 años puede ser que la ficha se haya reducido en más de un 50%», explica, debido a que la inflación y los sobrecostes energéticos, de transporte y salarios han «comido» la capacidad de ayuda al sector. Basándose en informes técnicos presentados en Bruselas, Quintero pedirá una actualización que, aunque no llega a ser el doble, sí debe ajustarse a los sobrecostes reales.

Mejor trato para la pesca canaria

La estrategia no se limita a la agricultura. Quintero exigirá para la pesca un trato idéntico, recuperando el espíritu del antiguo Poseican, anterior a 2013. Critica que el sector pesquero canario fuera «englobado igual que cualquier otro sector a nivel europeo» tras los cambios en la Comisión, lo que ha provocado una pérdida de competitividad y falta de consideraciones singulares.

Rechazo a Mercosur

El consejero también trasladará su rechazo al acuerdo con Mercosur, y califica de «hipócrita» que Europa exija normas ambientales «brutales» a sus agricultores mientras permite la entrada de productos desde Brasil sin control de huella de carbono.

Para explicar la situación, Quintero utiliza un símil futbolístico: «Europa juega con 11 y un portero y Brasil dice que su norma es que juegan con 23 y tres porteros. Pues venga, vamos a jugar el partido así. Eso es lo que está haciendo Europa», sentencia. Frente a esto, exigirá reglas comunes y «cláusulas espejo» para evitar que la balanza comercial, que ya es negativa en 3.500 millones para España respecto a Mercosur, siga hundiéndose.

Yugo estatal

Con el fin de convencer a Fitto de que no se imponga ese ‘yugo’ estatal sobre el Posei, el Gobierno canario planea mostrarle sobre el terreno cómo funciona el sector agrario isleño. «Vamos a llevarlo a las plataneras para que vea lo que es plantar aquí», afirma Quintero, convencido de que el contacto directo con la realidad insular puede ser el argumento definitivo para que Fitto actúe como el gran aliado de las RUP dentro de la Comisión Europea.

Compromiso de un trato singular

El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, expuso en una carta al presidente Fernando Clavijo que la propuesta del próximo Marco Financiero Plurianual prevé que los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas se articulen a través de planes nacionales gestionados por los Estados. No obstante, Fitto subraya que esto no altera el trato singular previsto para estos territorios, ya que los capítulos específicos para las RUP «seguirán en contacto directo con la Comisión Europea» y mantendrán «la plena responsabilidad» en su aplicación.