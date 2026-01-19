Las Urgencias del HUC vuelven a ser las que más quejas reciben del país: "Son ejemplo de deshumanización y colapso"

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) es, por segundo año consecutivo, el que más reclamaciones recibe de todo el país. Así se desprende de la memoria anual publicada por El Defensor del Paciente, que además recoge que el principal motivo detrás de estas quejas es una gestión deficiente en el flujo de pacientes.

El complejo tinerfeño, por tanto, vuelve a situarse por delante de otros grandes hospitales como La Paz, en Madrid; el Virgen Macarena, en Sevilla; o el de Cruces, en Bilbao. En todos ellos, según señala la asociación, existe un patrón similar que podría explicar tal caos: hacinamiento por falta de espacio, escasez de recursos, insuficiente número de camas, muchas horas de espera hasta recibir asistencia y un colapso notable.

A lo largo de 2025, la entidad recibió centenares de reclamaciones de pacientes que se quejaban del trato recibido en los servicios de Urgencias. En concreto, la crítica más repetida fue la falta de humanidad del personal sanitario. «Algunos trabajadores están desmotivados y quemados, pero el paciente no puede pagar el pato de una gestión mal hecha. Lo peor de todo es que esta deshumanización se está normalizando», advirtieron en el informe.

320 negligencias en Canarias

Este colapso de la sanidad pública también ha disparado sus descuidos. El Defensor del Paciente recibió en 2025 un total de 14.986 denuncias por negligencias sanitarias, la cifra más alta de la última década. De ellas, 320 se registraron en hospitales de Canarias, 31 con resultado de muerte. Los errores en el diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica son los principales desencadenantes, aunque los casos de mala praxis –intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones, retrasos en ambulancias…– también son bastante habituales.

La provincia occidental, con 191 casos, es la que peor parada sale, pues dos hospitales tinerfeños figuran en el top tres de los complejos canarios más denunciados. El HUC encabeza el ránking, el Doctor Negrín (Gran Canaria) ocupa la segunda posición y La Candelaria, la tercera. En cuarta y quinta posición se encuentran dos centros de Las Palmas, el Materno Infantil y el José Molina Orosa (Lanzarote), respectivamente.

Clima de tensión

En el informe, la asociación destacó que «el clima de tensión que vive la Sanidad canaria» se desata a raíz del colapso de las Urgencias hospitalarias, de las «inadmisibles» listas de esperas y del déficit de recursos y de personal. «Todo esto, a su vez, es el resultado de décadas de recortes y abandono del sistema público», criticaron.

El año pasado cerró con 13 denuncias más que el ejercicio anterior (2024), lo que supone una subida del 4%. Pese a este aumento, se trata de una cifra que está dentro de los parámetros normales, solo seis casos por encima de los 314 escritos que marcan la media nacional de la última década en el Archipiélago.

109 días de espera

El Defensor del Paciente también subrayó que «el mayor desafío» del Servicio Canario de la Salud es su lista de espera quirúrgica que, aunque esté experimentando una tendencia a la baja, sigue por encima de las 31.800 personas y de los cien días de espera. En concreto, los isleños tardan unos 109 días en pasar por el quirófano. Se trata de una situación que se agrava de manera notable en las especialidades de Cirugía Plástica, Neurocirugía y Angiología y Cirugía Vascular. Asimismo, Traumatología y Cirugía de Columna son dos ramas que también presentan demoras prolongadas.

Sin querer resultar «catastrofista» –como ellos mismos aclararon en el texto–, la entidad afirmó que el sistema público de las Islas se encuentra inmerso en una crisis profunda y criticó de manera rotunda sus datos: «Aunque el Gobierno lo achaque a una mayor actividad quirúrgica, lo cierto es que no se están contabilizando a los pacientes que se trasladan de la lista oficial a la no estructural. Además, la negativa a publicar las listas de espera de intervenciones cada seis meses es un signo de falta total de transparencia».

"Suspenso en toda regla"

A su parecer, las Urgencias son «la otra pata del banco que cojea» en Canarias, ya que son servicios que necesitan ser revitalizados. Las del HUC, en concreto, son las de mayor caos. «Perduran como un ejemplo de deshumanización y colapso», aseguraron en el texto. Los hospitales del Archipiélago no solo necesitan una reforma, sino que también precisan más profesionales, sobre todo, médicos de familia y pediatras que, según el informe, no se han incorporado por la escasez de ofertas de empleo y por las «malas condiciones» laborales. «El veredicto es un suspenso en toda regla a la sanidad canaria», concluyeron.