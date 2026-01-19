Récord de pasajeros en 2025 en los aeropuertos canarios a pesar del cambio de ciclo en el final del año

Tras recuperar el pulso superada la pandemia, los aeropuertos canarios han coleccionado récords. Volvieron a hacerlo el año pasado, con un total de 27,2 millones de euros de pasajeros repartidos entre sus aeródromos, casi un millón más (962.847) que en 2024, lo que supuso un incremento relativo del 3,7%. Sin embargo, el techo ya se ha alcanzado, con el punto de inflexión situado en octubre. En los dos últimos meses del año, el global de llegadas se tiñó de rojo.

Nada es infinito. Tampoco la demanda que recibe la planta alojativa canaria. Continúa mostrando un dinamismo y solidez impensables en la pasada década, pero ya no da para más. Si a esto se suma un marco global en el que la inestabilidad política es plato diario, el aterrizaje suave anunciado por empresarios y expertos para este 2026 en el ámbito turístico está servido sobre mantel de hilo. Tras acumular sendos retrocesos interanuales –0,1% y 0,8%– en el bimestre que cerró el ejercicio, es ya una realidad contrastada.

La llegada de pasajeros a las Islas creció un 3,7% a lo largo del año pasado

El más claro ejemplo lo constituye Alemania, segundo caladero de clientes para los hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales del Archipiélago. La economía germana regateó una segura caída en el arranque de 2025, con el primer brote arancelario de Donald Trump en plena efervescencia. La industria teutona adelantó las ventas para escapar de los gravámenes que terminó por imponer el presidente de EEUU.

Cambio de paradigma

Creció dos décimas entre enero y marzo, pero cayó tres desde entonces hasta junio. El cambio de paradigma que supuso la pandemia colocó los viajes en lugar protagonista dentro de las economías familiares alemanas, pero ver a su PIB registrar un -0,3% trimestral llevó el desasosiego a parte de los hasta entonces resilientes potenciales turistas.

Las reservas para el último verano estaban hechas y a la vuelta de las vacaciones la locomotora alemana –la economía más grande de la Unión Europea (UE)– continuó sin dar buenas noticias, con una total planicie. Sí la dio la semana pasada, porque para el conjunto del año logró crecer dos décimas.

Primero en tres años

El avance puede parecer raquítico pero sigue a dos años –2024 y 2023– de caídas. ¿Quiere esto decir que volverán los alemanes a situarse en posiciones que desafíen la marcha de su economía? No, o no necesariamente. La población está informada de que el inquilino de la Casa Blanca tiene en el punto de mira a la UE y en las últimas semanas Groenlandia lo confirma. Malas noticias para sus exportaciones industriales.

De hecho, los analistas sitúan en el impulso del consumo interno y en maniobras financieras y presupuestarias del Gobierno la responsabilidad del avance anual. Y añaden que no ven razones para el optimismo en el corto plazo. Con todo, por los aeropuertos canarios pasaron a lo largo de 2025 casi tres millones de alemanes (2.990.573), un 2,3% más (67.410) que en 2024. Sin embargo, en diciembre ya eran un 3,9% menos que los llegados doce meses antes.

Mal los nórdicos

Los nórdicos, también tradicionalmente muy permeables a la salud de sus economías cuando se trata de estructurar sus gastos, empeoran el comportamiento de los germanos y, en visión pesimista, adelantan lo que puede suceder en caso de que la geoestrategia continúe zarandeando la tranquilidad ciudadana.

Sin olvidar que en su caso la conectividad no es la de antaño desde la reorganización de la aerolínea Norwegian, lo que añade fuerza a la resta, desde Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia llegaron un 5,2% pasajeros menos (-67.078) que el año anterior. Solo en diciembre la caída fue aún más fuerte, del 8,9%, lo que añade tono negro a unas nubes que ya eran grises.

Atalaya distinta

Estas malas noticias lo son menos si se escoge una atalaya distinta para observar la evolución de la llegada de pasajeros. La propia inestabilidad que introduce el modo de conducirse que tienen Trump y sus acólitos lleva a los turistas a buscar destinos en los que la seguridad sea un valor firme.

Canarias aparece en los primeros lugares del ranking cuando se analiza dicha variable. Eso explica, al menos en parte, la apuesta redoblada de los británicos por el destino. Eran tradicional mayoría y ahora –6,46 millones el pasado año– son legión, con un 2,9% de avance interanual o, medido en valor absoluto, 182.442 más. Y aún mantuvieron en negro sus números en el tramo final de 2025, con un crecimiento del 1,4% en diciembre.

Avance peninsular

Los movimientos entre la comunidad autónoma y la Península también se anotaron un avance sólido (4,7%, 266.228 usuarios más) en el conjunto del pasado ejercicio, para un total de 5,97 millones pasajeros. Sin embargo, como en el caso de los alemanes, en diciembre mostraron un demoledor -7,5%.

En este caso, además de la intranquilidad que introduce el tablero mundial, también influidos por el incremento de precios de los billetes que promueve un recorte de la oferta del 9% en esta temporada de invierno.

Tras británicos, peninsulares, alemanes y nórdicos, Italia (876.425) fue el quinto punto desde donde más pasajeros llegaron. De los cinco mercados enumerados, fue el que más creció (11,4%), animado por la prosperidad de la nutrida colonia de italianos que se ha instalado en las Islas.