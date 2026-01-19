Rajoy: "La financiación autonómica es un atentado contra el principio de igualdad"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy asegura que el sistema de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central “es un atentado contra el principio de igualdad que está en la Constitución”. Durante su etapa al frente del Gobierno el dirigente del PP reconoce que tuvo dificultades para renovar el modelo, que caducó en 2014, por las exigencias de los partidos nacionalistas de Cataluña. “Tuve dificultades, pero lo que no hice fue ponerme a las órdenes de los nacionalistas catalanes. Eso fue exactamente lo que no pasó entonces, que es lo que ha pasado ahora a costa del resto de españoles que no viven en Cataluña".

Rajoy indicó que es partidario “de que se respeten los acuerdos y la Constitución. Y desde luego, soy partidario de que si alguien quiere cargarse la Constitución, el Estado debe actuar como se hizo en su día con el artículo 155. Es decir, la ley está por encima de cualquier otra consideración y eso hay que dejarlo muy claro siempre. Veo ahora con tristeza el debate que existe sobre la financiación autonómica que es realmente lamentable, porque cuenta con el apoyo de una comunidad autónoma y del Gobierno de España. ¿Y todos los demás por qué no lo votan? Pues lisa y llanamente porque les perjudica claramente. No se puede gobernar así porque eso genera división a los españoles y afecta al principio de igualdad. Creo que hay que gobernar con la ley y la ley se le aplica a todos. Al gobierno, a las comunidades autónomas, los independentistas y a los que no lo son".

Presentación de 'El arte de gobernar'

Mariano Rajoy estuvo en la capital grancanaria invitado por el Foro Canarias para presentar su libro El arte de gobernar cuyo mensaje principal “es una apuesta por la sensatez y el sentido común, es decir, una defensa del interés general y de la ley”.

En relación con la situación política actual en comparación al Gobierno que presidió entre 2011 y 2018, el expresidente asegura que “en mi etapa había un gobierno que estaba dentro de la Constitución, de la ley y respetaba los principios básicos de la democracia y ahora hay un Gobierno que está apoyado por personas que quieren liquidar la Constitución porque simplemente quieren irse de España, por el brazo político de una organización terrorista o por personas de extrema izquierda con unos planteamientos que ya son impropios del siglo XXI".

La situación geopolítica que está tensionando las relaciones entre EEUU y Europa por Groenlandia también salió a colación, pero el dirigente del PP lo tiene claro: Groenlandia es europea y está en la OTAN por lo que sería “grotesco” que un miembro de la OTAN atacara a otro miembro de la OTAN. “Eso no se puede producir de ninguna manera”, añadió, por lo que también hizo el mismo símil con Canarias debido a su posición estratégica.