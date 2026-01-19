El sector pesquero celebra haber “parcheado” el nuevo reglamento europeo tras el paro total de la flota

“La Secretaria General de Pesca ha parcheado los tres puntos que más amenazaban la supervivencia del sector”, explica David Pavón, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, a su salida de la reunión que tuvo lugar hoy en Madrid junto al resto de representantes de la industria pesquera. Pavón valora positivamente el acuerdo al que han llegado los responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector pesquero de flexibilizar la aplicación del nuevo reglamento europeo de control de la pesca, que entró en vigor el pasado 10 de enero. El objetivo es garantizar un cumplimiento “eficaz y compatible” con la operatividad de la flota.

Los pescadores canarios y del resto del conjunto nacional detuvieron su actividad en los puertos en rechazo al nuevo Reglamento Pesquero de la Unión Europea. De este modo en puertos como el de Los Cristianos, al sur de Tenerife, la industria cambió las nasas y redes por carteles en los que se leían frases como “Sin pesca no hay futuro”. Como describió el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Tenerife, Víctor Díaz, el texto europeo era “imposible de cumplir”, al exigir estimaciones de capturas con márgenes de error mínimos, preavisos de entrada a puerto incompatibles con la pesca artesanal y anotaciones digitales maniobra a maniobra que, en la práctica, hacían inviable el trabajo diario de la flota más pequeña y local.

Así, tras el encuentro de hoy, en primer lugar la Secretaria General de Pesca adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción. Sin este “parche” como describe Pavón, solo se permite un margen de error del 20% en especies de no más de 100 kilos y de un 10% para el resto. Por lo que una equivocación de cálculo de apenas 50 gramos podría conllevar multas de 3.000 euros.

En cuanto a la anotación de capturas por operación de pesca, el acuerdo ha concluido que se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque. Una decisión por la que la normativa quedará “como antes” advierte Pavón.

Sin notificación previa de cuatro horas

El sector también ha conseguido modificar la notificación previa de las cuatro horas. De este modo no será necesario avisar con cuatro horas de antelación, para evitar esperas innecesarias. La medida era vista como una “barbaridad de tiempo”, advierte Díaz, puesto que "implica esperar horas, tragarme todo el viento y poner en peligro la tripulación, el barco y a uno mismo para entrar al muelle". Al respecto, el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias añade que “eso conllevaba que los pescadores artesanales tuvieran que perder hasta cuatro horas después de acabar su jornada”.

Las cofradías insisten en que no se ha tenido en cuenta las particularidades de la flota de cada región para la redacción del texto de la UE. En el caso particular de Canarias, el Archipiélago cuenta con los buques pesqueros más envejecidos del país con seis de cada diez barcos con una experiencia en el mar de más de cuarenta años. La media nacional anota que el 33% de los barcos tiene una edad superior a las cuatro décadas, esto es 2.842 buques de un total de 8.549. En las Islas, el porcentaje se duplica con casi un 60% de los barcos con una edad media de más de cuatro décadas. En este sentido Díaz insiste: "No nos oponemos a la digitalización en la pesca, pero tiene que hacerse de una manera lógica, que podamos cumplir nosotros".

A partir de ahora, el sector espera seguir trabajando con la Comisión Europea para "convencerles" de que es "necesario" cambiar el reglamento de control. Las cofradías de pescadores también han celebrado el acuerdo, que esperan que esta misma semana esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha destacado el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero.

Vuelve la actividad a los puertos del país

En cuanto a los parones en el puerto: "Mañana se vuelve a la normalidad", afirma Otero. Para el presidente de las cofradías, las flexibilizaciones que han alcanzado con la Secretaria General de Pesca son una buena noticia, dado que el anterior escenario planteaba sanciones económicas previsibles para el sector.

En esta misma línea David Pavón subraya: “Entendemos que hemos salvado la parte más inminente, que era que nos empezaran a sancionar por cuestiones que tienen un carácter incumplible, pero hay que seguir trabajando y peleando”.