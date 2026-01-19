Los pescadores canarios se plantan en Madrid ante el nuevo Reglamento Pesquero de la UE

Algunos de los puertos de Canarias amanecían hoy sin actividad. Las embarcaciones, en su mayoría, pequeñas y con tripulaciones reducidas para el desempeño de una pesca artesanal en el Archipiélago descansan en un día atípico. Mientras, los presidentes de todas las cofradías de pescadores a nivel nacional –un total de 16– se reúnen en Madrid para plantarse contra el nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea (UE). Los representantes de los pescadores del país se reunirán a las 15.00 horas canarias mantendrán un encuentro con la Secretaría General de Pesca para abordar las consecuencias y el impacto de las nuevas obligaciones del Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea.

Entre las medidas más controvertidas, vigentes desde el 10 de enero de 2026, se encuentra la imposición del preaviso obligatorio de llegada a puerto con un mínimo de cuatro horas para buques de 12 metros o más, incluso cuando faenan a pocos minutos de la costa. A este respecto, Víctor Díaz, que se encuentra ya en las protestas de Madrid, asegura que "Eso es una barbaridad. Implica esperar horas, tragarme todo el viento y poner en peligro la tripulación, el barco y a uno mismo para entrar al muelle".

Otro de los aspectos más criticados es la obligatoriedad de declarar las capturas desde el primer kilo inmediatamente desde altamar, una exigencia que el sector considera imposible de cumplir: "El barco se está moviendo, las pesadas no son lógicas y el error que tenemos es muy pequeño", advierte Díaz.

Particularidades de la flota canaria

Así las cofradías insisten en que no se ha tenido en cuenta las particularidades de la flota de cada región. En el caso particular de Canarias, el Archipiélago cuenta con los buques pesqueros más envejecidos del país con seis de cada diez barcos con una experiencia en el mar de más de cuarenta años. La media nacional anota que el 33% de los barcos tiene una edad superior a los 40 años, esto es 2.842 buques de un total de 8.549. En las Islas, el porcentaje se duplica con casi un 60% de los barcos con una edad media de más de cuatro décadas. En esta línea Díaz insiste: "No nos oponemos a la digitalización en la pesca, pero tiene que hacerse de una manera lógica, que podamos cumplir nosotros".

Por su parte el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, también alertó sobre las consecuencias para el sector pesquero del Archipiélago del nuevo Reglamento de Control de la UE ante la ausencia de medidas de protección de la flota artesanal adaptadas a la realidad de esta actividad en el Archipiélago. A este respecto, el Ejecutivo regional ha manifestado su respaldo a las reclamaciones de las cofradías de pescadores de Canarias. En este sentido, Quintero señaló que “estas exigencias suponen una desconexión total de la realidad operativa del sector, al tiempo que generan inseguridad jurídica, incrementan el riesgo de accidentes y sanciones arbitrarias”.