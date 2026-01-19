El informativo del mediodía de Televisión Canaria lidera la audiencia del fin de semana en las Islas

La Televisión Canaria cerró el fin de semana consolidando su posición como uno de los principales referentes audiovisuales del Archipiélago. El Telenoticias 1 (TN1) del domingo se convirtió en el programa más visto del día en Canarias, alcanzando una cuota de pantalla del 23,2 % y una audiencia media de 164.000 espectadores, según los datos facilitados por la cadena pública.

Este liderazgo refuerza el peso del servicio público autonómico en el seguimiento informativo diario y confirma la preferencia de la audiencia canaria por los contenidos de proximidad.

El TN1, referencia informativa del domingo

El informativo de sobremesa, presentado por Isabel Baeza, encabezó el ranking de audiencia del domingo 18 de enero en todas las cadenas que emiten en Canarias. El dato sitúa al TN1 como la emisión más seguida de la jornada, destacando especialmente en un contexto marcado por la actualidad local y regional.

El buen comportamiento de la audiencia no se limitó a este espacio. A lo largo del día, otros bloques informativos de la cadena, como los Deportes y el Telenoticias 2, también lideraron sus respectivas franjas horarias, lo que refuerza la continuidad del seguimiento informativo durante toda la jornada.

Liderazgo también en la franja de tarde

Durante la tarde, el magacín Entre Nosotras mantuvo el interés de la audiencia con un enfoque centrado en la información de servicio público. El programa, presentado por José Toledo, abordó la situación meteorológica en el Archipiélago y dedicó especial atención a La Gomera, tras el colapso energético registrado en la isla.

Este espacio logró una media de 116.000 espectadores y un 10,2 % de cuota de pantalla, situándose como líder en su franja. El seguimiento confirma el interés del público por contenidos útiles y cercanos, especialmente en momentos de incidencia o emergencia.

El contenido local domina el prime time

La apuesta por la producción propia y el contenido local también se reflejó en el horario de máxima audiencia. El programa de humor En otra clave, conducido por Eloísa González, volvió a ser la opción preferida del público canario el domingo por la noche. El espacio cerró la jornada con una cuota del 12,6 % y más de 100.000 espectadores, consolidando su fidelidad entre las familias isleñas.

En esa misma franja, el programa Una mala noche (la tiene cualquiera), presentado por Aarón Gómez, alcanzó su mejor dato de la temporada, con un 7,8 % de share, lo que refuerza la buena acogida del formato.

Buenas cifras también el sábado

El sábado, el espacio musical Noche de Taifas, dirigido por Elvis Sanfiel, registró igualmente resultados destacados. El programa reunió a 101.000 espectadores y obtuvo un 12,5 % de cuota de pantalla, en una emisión centrada en la música popular y las tradiciones del Archipiélago.

La televisión pública y el interés ciudadano

Estos datos reflejan la relevancia de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) como medio público autonómico y su papel en la difusión de información, cultura y entretenimiento vinculados a la realidad de las Islas. La combinación de actualidad, servicio público y contenidos de producción propia continúa siendo una de las claves de su seguimiento.