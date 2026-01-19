En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.
Starmer habla con Trump para reiterarle el "error" de la amenaza de aranceles
El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este domingo a Donald Trump y a otros líderes internacionales que considera "un error" la amenaza de aranceles de EEUU a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia. Starmer mantuvo estar tarde una serie de llamadas con el presidente de EE.UU., así como con su homóloga danesa, Mette Frederiksen; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un breve comunicado difundido por Downing Street.
Cuba aprueba medidas para pasar al "estado de guerra"
El Consejo de Defensa Nacional de Cuba, aprobó "los planes y medidas" para dar paso "al Estado de Guerra", según informaron este domingo medios estatales. El anuncio se da en medio de las tensiones con Estados Unidos tras los ataques de Washington en Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. De acuerdo con la prensa oficialista, las medidas –de las que no se dieron detalles– se basan en el concepto de la "Guerra de todo el pueblo".
El secretario general de la OTAN trata con Trump la "situación en Groenlandia"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha informado este domingo de que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que han abordado la "situación en Groenlandia". "He hablado con el presidente de Estados Unidos sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Vamos a seguir trabajando en esto y espero verlo en Davos esta próxima semana", ha apuntado Rutte en redes sociales. Tanto Dinamarca como Estados Unidos, que aspira a anexionarse la isla danesa de Groenlandia, son miembros de la OTAN.
Los ocho países de la OTAN amenazados por Trump muestran su solidaridad con Dinamarca
Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que la operación militar "no supone ninguna amenaza para nadie", después de que el presidente Donald Trump, anunciara con imponerles aranceles.
"Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Arctic Endurance», coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie", dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.
Los soldados alemanes abandonan Groenlandia
Los 15 militares alemanes desplegados en Groenlandia en "misión de reconocimiento" han abandonado el territorio ártico menos de un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países europeos desplegados en la isla, Alemania entre ellos, tras interpretar su presencia allí como una amenaza a sus intentos de anexión. (Seguir leyendo)
El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio de Venezuela
El secretario de Estado, Pietro Parolin, confirmó que el Vaticano trabajó para conseguir una solución "que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) Maduro y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible".
"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", dijo Parolin en la tarde del sábado al margen de un acto en referencia indirecta a lo que escribió el Washington Post sobre su intervención para conseguir un salvoconducto para Nicolás Maduro, antes de que fuera detenido por Estados Unidos
Y agregó: "Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho".
Meloni ve un "error" la amenaza de Trump a los aliados europeos de Groenlandia
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha equivocado al anunciar nuevos aranceles contra los países europeos de maniobras en Groenlandia, una operación por otro lado que contó con el total rechazo de la jefa del Gobierno italiano, ideológicamente próxima al mandatario norteamericano y que se ha ofrecido como mediadora para resolver esta nueva crisis.
"El anuncio de este aumento de aranceles contra aquellas naciones que han decidido contribuir a la seguridad de Groenlandia es un error, y obviamente no estoy de acuerdo", ha declarado Meloni a los medios italianos desde Seúl, nueva escala de su gira asiática.
Foro Penal eleva a 139 los presos políticos excarcelados en Venezuela
La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha informado de la excarcelación de otras nueve personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 139 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela desde el 8 de enero, fecha en la que se hizo el anuncio.
Así lo ha confirmado el director de la organización, Gonzalo Himiob, en un mensaje difundido en redes sociales y de acuerdo con los datos del último balance de este sábado, reportado a las 17.00 horas (hora local).
Sánchez pide avanzar hacia una defensa europea común incluso sin acuerdo de los 27
Ante las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sostenido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros.
"Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas", señaló en una entrevista este domingo en el diario 'La Vanguardia', donde subrayó la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria.
El fiscal que acusó a la opositora reclamada a España fue detenido en Venezuela por colaborar con la mafia del 'Tren de Aragua'
El fiscal venezolano Renny Raúl Amundarain Durán, que acusó a la ciudadana venezolana María Violeta A. B. de estafa, un delito por el que el Gobierno de Nicolás Maduro reclamó a la Audiencia Nacional su extradición, pues desde 2022 reside en un municipio de la Comunidad de Madrid, fue detenido en febrero pasado por recibir unos 360.000 dólares de integrantes de la organización criminal venezolana del 'Tren de Aragua', que según el presidente de EEUU Donald Trump tendría vínculos con el presidente capturado. Así consta en un tuit que publicó el fiscal general del Estado venezolano, Tarek William Saab, quien le acusó de recibir este dinero a cambio de que "gestionaran, coordinaran y ejecutaran beneficios procesales". (Seguir leyendo)
