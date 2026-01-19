Casi cuatro de cada diez animales exóticos atendidos por la Fundación Neotrópico se confiscaron el año pasado

Sisí, una grulla coronada cuelligris (Balearica regulorum), bate sus alas y mueve su largo cuello al ritmo de los cánticos de decenas de loros y cacatúas que ponen banda sonora al centro de rescate Fundación Neotrópico, ubicado en el barrio santacrucero de Barranco Grande. El vistoso pájaro de plumaje gris y cresta amarilla le dedica sus movimientos a Jaime de Urioste, director de la entidad sin ánimo de lucro, al que le profesa un cariño especial. La realidad, sin embargo, es que Sisí está a más de 9.000 kilómetros de su verdadero hogar: Uganda. El tráfico ilegal especies exóticas es lo que la ha llevado hasta Canarias y, después de varios años viviendo penurias en el jardín de un octogenario, ha empezado a formar parte de la gran familia del santuario Fundación Neotrópico.

Sisí convive con más 2.700 animales que se encuentran en una situación muy parecida a la suya. Y es que el tráfico ilícito de especies hizo que tan solo el año pasado, la fundación recogiera más de 1.000 ejemplares de todo tipo en Canarias. Es decir que, cuatro de cada diez animales que, a día de hoy, viven en el centro, fueron confiscadas en 2025. Tal ha sido el boom de nuevos residentes en el centro, se han tenido que crear nuevos terrarios, charcas y jaulones, pero todo ello en el mismo espacio: 4.200 metros cuadrados.

Un santuario y un hogar

Sisí es un macho, pero no le importa que en su nueva casa le reconozcan como emperatriz, pues desde hace años, es el mejor hogar que ha conocido. Mientras le da pequeños picotazos en señal de cariño, buscando "bichitos" entre sus manos y su camisa, Urioste explica que este ejemplar llegó a la fundación después de que la Guardia Civil lo incautara de una vivienda en Güímar. "Estaba en el jardín de un hombre de 80 años donde convivía junto a otras tortugas", explica Urioste, que señala el vendaje azul de su ala. "A esta ave hay que hacerle un cuidado especial de sus plumas y como sus dueños no querían, le cortaron las alas para que tampoco pudiera huír", recalca.

Sisí Emperatriz, un macho de grulla coronada africana. / MARIA PISACA

Son cientos –y no especialmente agradables– las historias de los animales que llegan a la Fundación. Hay quien fue rescatado por el centro después de haber sido maltratado en un circo, otros han conseguido huir de la experimentación y hay casos, en los que, como Sisí, llegaron a Canarias después de sufrir largo viaje en condiciones infrahumanas y convertirse en objeto de compra y venta. También hay quienes, pese a haber sido bien cuidados, simplemente, no encajaban con sus anteriores compañeros de 'trabajo'.

Es el caso de Lulú, un emú común (Dromaius novaehollandiae) al que las otras aves hacían bullying en un parque zoológico del sur de la isla. Ahora, en su nuevo hogar ha conseguido una amiga con la que sí encaja bien: Lili. De entre las rejas también asoma Juanita, una mona capuchina que lleva más de 30 años en el centro. "Es muy cariñosa", replican las trabajadoras del centro. Juanita ya está algo mayor, pero cuando escucha su nombre hace un ruidito y, de inmediato, busca con sus manitas la fruta reglamentaria que sus cuidadores le regalan.

Más financiación

La Fundación Neotrópico recibió ayer la visita del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, quien aprovechó el encuentro para adelantar que este año la Fundación recibirá 300.000 euros de los fondos regionales. "Esta colaboración económica permitirá a la fundación seguir ahondando no sólo en lo que se refiere a la recuperación y el tratamiento de estos animales sino también en formación e investigación", recalcó Zapata, quien recordó que del montante total, 100.000 euros pertenecen al ejercicio de 2024 que estaba "pendiente".

El Gobierno de Canarias abona este año 300.000 euros –100.000 de retrasos– para que mantengan su programa de recogida de especies exóticas peligrosas para las Islas

Como explicó Urioste, tras el boom de nuevas incorporaciones, este tipo de subvenciones públicas–al igual que las que reciben del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y otras administraciones locales– se hacen cada vez más imprescindibles. "Estos fondos nos permiten seguir haciendo rescate de todos estos animales que aparecen abandonados en el medio natural o que son intervenidos por las fuerzas de seguridad de las administraciones públicas por infracción de la normativa", sentencia. En el último año, se recogieron más de 1.000 especies. La mayoría tortugas terrestres o de agua dulce, pero entre las nuevas incoporaciones hay gatos servales (Leptailurus serval) o un cerdo vietnamita (Sus scrofa domestica), al que han apodado cariñosamente Kevin Bacon.

El consejero Mariano H. Zapata junto al director de Fundación Neotrópico, Jaime de Urioste / MARIA PISACA

La fundación no solo se ciñe a proteger y proporcionar una mejor vida a estos animales –que muchas veces son víctimas de abusos o condiciones inadecuadas–; sino que también evitan que deambulen por el Archipiélago. No en vano, su presencia podría ocasionar daños irreparables en los ecosistemas isleños. De hecho, los fondos proporcionados por el Gobierno de Canarias están destinados precisamente al rescate, custodia y cuidado de las especies exóticas invasoras que se detectan en el Archipiélago. "El año pasado el 60% de los nuevos animales que llegaron al centro eran invasores", insistió Urioste. Por su parte, Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad recordó que "tenemos un problema muy grave con las especies ecológicas invasoras" e insistió en la necesidad de que la gente "tome conciencia sobre la problemática, ya que cualquiera puede saltar al medio natural".

Con un espacio cada vez más limitado, la Fundación Neotrópico ya cuenta con el aval del Ayuntamiento de Santa Cruz para ampliar sus instalaciones en un área cedida de 12.000 metros cuadrados. "No solo aumentaremos la capacidad de carga, también la producción de fruta y verdura para alimentar a los animales y continuar nuestras labores de investigación y formación", insiste el director del centro.