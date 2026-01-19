Canarias ofrece medios técnicos y humanos para la emergencia por el accidente ferroviario en Córdoba

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este lunes su "cariño y solidaridad" con los heridos, las víctimas y los familiares del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Clavijo ha indicado que el pueblo canario está con Andalucía en "estos momentos tan difíciles", al tiempo que ha querido mostrar, a través de su cuenta oficial en 'X' , su reconocimiento con los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente.

"Todo mi cariño y solidaridad con los heridos, las víctimas y sus familias en el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente", señala.

Colaboración

Por su parte, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha comunicado al Centro Nacional de Emergencias (Cenem) su disposición a colaborar con los medios técnicos y humanos necesarios en la emergencia.

Además, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 Canarias, ha trasladado su apoyo a las víctimas y familiares de los afectados en el accidente ferroviario.

De igual modo, ha mostrado su reconocimiento a los equipos de emergencias que han intervenido desde el primer momento en la gestión y asistencia de las personas afectadas.