Canarias busca asentarse como destino gastronómico en Madrid Fusión con sus quesos y vinos

Canarias busca asentar su riqueza gastronómica como incentivo turístico. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura contarán con representación en la próxima edición de Madrid Fusión, con unas propuestas que destacarán el producto propio de la tierra como denominador común. Quesos, vinos y frutas estarán sobre la mesa, en la que no faltarán el gofio, el pescado e incluso la carne de cabra. El congreso gastronómico internacional tendrá lugar del 26 al 28 de enero en el espacio Ifema de la capital nacional.

La propuesta de Gran Canaria, bajo el lema "el territorio habla, el comensal guía", aunará a un total de 13 cocineros, 11 sumilleres y dos expertos en producto local bajo cinco pilares fundamentales: el refuerzo de la identidad gastronómica de la Isla; la valoración del territorio como origen del sabor; la integración de la voz del cliente en la oferta culinaria de los distintos restaurantes; la valoración del territorio insular como origen del sabor y el posicionamiento grancanario en el mapa gastronómico internacional.

El producto propio de la región será protagonista, reposando el foco sobre el gofio, las frutas tropicales, las mieles, las carnes, los pescados y los quesos artesanos, entre otros. Este último contará, además, con escenario propio en el festival, llevándose a cabo el Concurso Bocados con Queso de Gran Canaria: una iniciativa organizada a través de la marca Saborea Gran Canaria que busca reconocer la creatividad y capacidad de elaborar propuestas singulares de profesionales y estudiantes del sector.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, afirmó este lunes en la presentación de la propuesta que "la gastronomía ocupa un lugar central en la diversificación económica, generando industria, proyección de la Isla y apoyo al sector primario". Por otro lado, Carlos Álamo, consejero de Turismo de la institución grancanaria, aseveró que a Madrid Fusión van "a reivindicar el lugar en Gran Canaria se ha ganado con una gastronomía que hoy no es solo cocina: es cultura, cohesión social y un motor económico que genera oportunidades en toda la Isla".

Representación tinerfeña

Por su parte, Tenerife sube su apuesta en esta edición contando con el mayor estand hasta la fecha, que aunará a 110 personas vinculadas al sector gastronómico, turístico y primario que formarán parte de la comitiva enviada a representar la isla occidental. Enfoca su participación en el sector primario, predominando sus pescados, mieles, quesos, café, vinos y otras elaboraciones.

Estará organizada en torno a la temática de la dieta atlántica, distribuyéndose en cuatro áreas diferenciadas dedicadas a la gastronomía local, la restauración, las catas y la interacción con el público profesional, poniendo especial énfasis en el sector vitivinícola tinerfeño. La programación de sus actividades contará con sesiones dedicadas a distintas propuestas, como "Bocados del mar", "Costa y medianías" o "La sutileza de la miel de Tenerife".

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso, explicó que "Madrid Fusión es el principal escaparate internacional de la gastronomía y la iniciativa para esta edición es más ambiciosa que en años anteriores, con presencia en todos los foros del congreso, lo que permitirá mostrar una oferta renovada con mayor capacidad de impacto".

El sector vitivinícola tinerfeño ha sido capaz de especializarse y ofrecer una propuesta de calidad reconocida, apoyada en las seis denominaciones de origen existentes en la isla. Lope Afonso — Vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife

Por su parte, el consejero de Sector Primario del Cabildo tinerfeño, Valentín González, señaló que "la participación de Tenerife en Madrid Fusión responde a la convicción de que la gastronomía es mucho más que cocina: detrás de cada plato hay tradición, historia, un paisaje y una manera de entender el mundo".

Lanzarote y Fuerteventura

"El cliente toma el mando" es el lema bajo el que Lanzarote orientará su propuesta, contando con más de 12 productores, 11 queserías, siete bodegas y más de 15 chefs que buscarán representar de la mejor manera las cualidades gastronómicas lanzaroteñas. Desde el Cabildo insular explicaron que se quiere incentivar el turismo responsable que revierta directamente en la ciudadanía, genere oportunidades y calidad de vida, considerando la gastronomía, siempre que esté vinculada al territorio, el producto propio y la identidad de la Isla, una clave en esta cuestión.

Finalmente, Fuerteventura figurará en el congreso gastronómico con la apuesta del Ayuntamiento de La Oliva, que girará en torno a la cocina de Borja Cabrera Rodríguez del restaurante El Horno, destacando platos como su carne de cabra elaborada en horno abierto, el mousse de gofio, el pescado fresco o el cabrito asado.