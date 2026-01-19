Esto es lo que se sabe del apagón eléctrico que afectó a toda la isla de La Gomera

Una caída repentina de los seis grupos electrógenos que posee la Central Eléctrica de El Palmar, la principal planta de suministro de electricidad de la isla de La Gomera, provocó el apagón que afectó a toda la isla este domingo 18 de enero de 2026.

¿Qué se sabe hasta el momento del origen de este problema? La empresa Endesa, responsable de la central de El Palmar, que se encuentra en el municipio capitalino de San Sebastián de La Gomera, ha explicado que el origen del cero energético a las 12:13 horas de este domingo es "un deslastre total de los grupos", produciéndose una caída del sistema que afectó a 15.610 clientes, que son todos los que tiene la compañía en la isla colomina.

Deslastre

¿Qué es un deslastre? Es una desconexión de los grupos electrógenos que generan la electricidad que puede ser descontrolada, por un problema repentino, o controlada, para mantener la estabilidad de la red ante una perturbación, como una pérdida de generación o una sobrecarga.

En este caso, Endesa confirma que fue descontrolada y afectó simultáneamente a los ocho grupos con que cuenta El Palmar. En la mañana de este lunes, la compañía, encargada de la comercialización y distribución de la energía en España, ha comunicado al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Gomera que se están investigando las causas exactas de este deslastre.

Lo más probable, teniendo en cuenta la gravedad del fallo, que afectó a todos los clientes de La Gomera, es que se deba a una combinación de elementos. Hay que tener en cuenta que el domingo fue una jornada con un fuerte temporal de lluvia y viento en la mayor parte del Archipiélago y que los grupos de El Palmar son antiguos.

Las causas

Casimiro Curbelo, presidente de la corporación insular gomera, manifestó este lunes que está a la espera de que Endesa le informe de las razones concretas del fallo pero apunta un factor que para él es importante: los retrasos en el cierre del anillo eléctrico de la isla por el sur.

Curbelo cree que este desequilibrio en la red eléctrica gomera puede ser una de las causas. Por eso, lleva tiempo pidiendo que se concluya una intervención que, no obstante, admite que es "muy compleja" y "costosa".

La salida a información pública del proyecto de cierre del anillo eléctrico de La Gomera en 2024 fue el primer paso para crear una conexión entre Gerián, en el municipio de Vallhermoso, y Valle Gran Rey. Una actuación que, a ojos del presidente de Curbelo permitirá «reforzar la seguridad energética de La Gomera».

Cierre del anillo eléctrico

El dirigente insular subraya que con este paso, pendiente de ejecutarse, se pondría fin a uno de los principales déficits del sistema energético de La Gomera, que se verá reforzado también con la interconexión eléctrica con Tenerife también pendiente de ponerse en marcha de forma inminente, aportando mayor estabilidad y permitiendo la transferencia de recursos energéticos entre ambos territorios. «Son dos actuaciones muy importantes para combatir la debilidad de los sistemas aislados de generación eléctrica», sentencia.

Panorámica de San Sebastián de La Gomera, donde se encuentra la central eléctrico que falló este domingo. / E. D.

Endesa ha detallado que "inmediatamente" después de esta caída en El Palmar de este domingo, los técnicos de la empresa "activaron todas las medidas posibles para la reposición de los grupos electrógenos" y a los 17 minutos ya se había salido de la situación de cero y a los 30 minutos, un 20% de la población de la isla ya había recuperado el suministro.

Recuperación rápida

Apenas una hora después del incidente ya se había logrado, según Endesa, acoplar los grupos 13, 17 y 15 y estaban plenamente operativos, recuperándose gradualmente el suministro en los municipios gomeros. Sobre las 14.00 horas ya eran cuatro los grupos recuperados. Con la incorporación de uno más ya se alcanzó la demanda total de potencia de la isla.

El cero energético ocurrido este domingo en La Gomera tiene muchas diferencias con el ocurrido otro domingo pero de hace dos años y medio: el 29 de julio de 2023. En aquella ocasión se debió a un incendio en la central térmica de El Palmar, cuya reparación fue mucho más compleja con respecto a lo ocurrido este domingo 18 de enero de 2026.

El precedente de 2023

Endesa tuvo que desplazar a La Gomera grupos electrógenos portátiles y tardó tres días en el restablecimiento completo del servicio, mientras en el último caso a los 17 minutos ya estaba comenzando a restablecerse la red y el mismo día ya se había vuelta la luz a todos los hogares de la isla colombina.