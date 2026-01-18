Groenlandia, el helado caliente en la nevera de Trump

La reiterada pretensión de Donald Trump de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia -expresada ya en su primer mandato y reactivada con mayor contundencia en su regreso al poder- no puede entenderse como una extravagancia personal. Detrás de esa propuesta subyace una lógica geopolítica coherente, aunque controvertida, que refleja la transformación del Ártico en uno de los principales escenarios de competencia estratégica del siglo XXI.

Groenlandia, territorio autónomo dentro de Dinamarca, es hoy un activo de alto valor en un contexto internacional marcado por la rivalidad entre grandes potencias, el impacto del cambio climático y la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. La idea de su anexión revela tanto las prioridades estratégicas de Washington como el estilo particular con el que Trump interpreta el poder internacional: a las bravas.

El Ártico deja de ser periferia. Durante gran parte del siglo XX, el Ártico fue considerado una región marginal, relevante sobre todo en clave defensiva durante la Guerra Fría. Esa percepción ha cambiado radicalmente. El deshielo progresivo está abriendo rutas marítimas, facilitando el acceso a recursos naturales y reduciendo barreras geográficas históricas. En consecuencia, ha pasado de ser una frontera remota a convertirse en un espacio central de disputa estratégica.

En este nuevo escenario, Groenlandia ocupa una posición privilegiada. Situada entre América del Norte y Europa, controla el acceso al Atlántico Norte y constituye un punto clave para la vigilancia militar, el control aéreo y la proyección de poder en el hemisferio norte. Desde la óptica estadounidense, dejar ese territorio fuera de una influencia directa supone asumir riesgos en un contexto de creciente militarización de una zona cada vez más crucial.

Rusia y China como catalizadores. El interés de Trump por Groenlandia no puede separarse del comportamiento de Rusia y China. Moscú ha reforzado de manera sistemática su infraestructura militar en el Ártico, consolidando bases, puertos y capacidades de despliegue rápido. Para el Pentágono, este movimiento tiene implicaciones directas sobre la seguridad del Atlántico y del flanco norte de la OTAN. China, por su parte, ha adoptado una estrategia más sutil pero igualmente significativa. Pekín se ha definido como «estado cercano al Ártico» y ha incrementado su presencia económica, científica y diplomática en la región. Su interés por las rutas marítimas polares y por los minerales estratégicos preocupa a Washington, que percibe un intento de ganar influencia a largo plazo en un espacio clave.

Desde esta perspectiva, Groenlandia aparece como un punto de fricción potencial: un territorio formalmente bajo soberanía de un aliado europeo, pero con recursos y ubicación que lo convierten en un objetivo estratégico para terceros.

Recursos críticos y autonomía estratégica. Otro elemento central es el económico. Groenlandia alberga importantes reservas de minerales considerados críticos para la economía y la defensa contemporáneas: tierras raras, uranio, zinc, níquel y otros materiales esenciales para la transición energética, la industria tecnológica y los sistemas militares avanzados.

El dominio chino sobre gran parte del mercado mundial de tierras raras ha generado una creciente preocupación en la administración Trump. Reducir esa dependencia se ha convertido en un objetivo estratégico, y Groenlandia ofrece una vía de diversificación. Aunque la explotación de estos recursos enfrenta enormes desafíos técnicos, ambientales y políticos, su potencial refuerza el interés estadounidense.

En este sentido, la propuesta de Trump se inscribe en una visión más amplia de autonomía estratégica: asegurar el acceso a recursos clave sin depender de rivales sistémicos.

Presencia militar sin soberanía… ¿suficiente?. Estados Unidos mantiene desde hace décadas una base militar en Groenlandia, fundamental para los sistemas de alerta temprana de misiles y la vigilancia espacial. Desde un punto de vista estrictamente operativo, esa presencia podría ampliarse mediante acuerdos con Dinamarca sin necesidad de alterar la soberanía del territorio.Sin embargo, Trump plantea una lógica distinta. Para él, la seguridad está vinculada a la propiedad y al control directo. Esta visión, más cercana al realismo clásico y a una concepción patrimonial del poder, rompe con la práctica habitual de la política exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, basada en alianzas, tratados y presencia militar sin anexiones formales.

El límite político: legitimidad y aliados. El principal obstáculo a esta ambición no es estratégico, sino político. Groenlandia no está en venta y su población rechaza la idea de integrarse en Estados Unidos. Dinamarca, aliada histórica de Washington, considera la propuesta una violación del principio de autodeterminación y una amenaza al equilibrio transatlántico. Insistir en la anexión de un territorio de un aliado plantea riesgos significativos: erosiona la confianza dentro de la OTAN, alimenta la narrativa de un Estados Unidos unilateralista y debilita su posición moral frente a potencias que cuestionan el orden internacional liberal.

Conclusión: una ambición reveladora. La pretensión de Donald Trump de anexionar Groenlandia no es solo una propuesta territorial. Es un síntoma de un cambio más profundo: la percepción de que el Ártico será un espacio decisivo en la competencia global y de que Estados Unidos debe asegurar posiciones clave antes de que lo hagan sus rivales. Más allá de su viabilidad, la idea revela una concepción del poder basada en el control directo del territorio, en contraste con la lógica cooperativa que ha definido gran parte del orden internacional posterior a 1945. En ese choque entre realismo geopolítico y límites políticos se juega el futuro de Groenlandia… y quién sabe si buena parte del equilibrio estratégico del siglo XXI.