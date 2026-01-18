Creatividad canaria a golpe de clic

Archivo Canarias no es una agencia ni un escaparate comercial. Es una herramienta cultural: un archivo en desarrollo y en constante crecimiento que busca recopilar y catalogar la diversidad del ecosistema creativo canario, y facilitar que profesionales, instituciones, agencias creativas o marcas locales e internacionales puedan descubrir, conectar y colaborar con talento del archipiélago. Un punto de encuentro posible entre quienes crean, quienes buscan talento para sus proyectos y quienes desean colaborar entre sí.

«Después de vivir y trabajar en contextos internacionales y regresar a Canarias», explica Mariano García Cruz, creador de Archivo Canarias –www.archivocanarias.com–, «descubrí múltiples iniciativas culturales y personas desarrollando proyectos muy potentes y diversos. Esa experiencia fue lo que me impulsó a poner en marcha este proyecto. Me parecía interesante visualizar todo ese talento de forma conjunta, reconocer la identidad común que emerge al mirarlo de manera organizada y contar con una plataforma accesible desde la que poder compartirlo colectivamente con el mundo».

Obra de Nicolás Barreto –www.nicolasbarreto.com–. / ARCHIVO CANARIAS

Archivo Canarias nace del nuevo relato que más allá del clima y el turismo desarrollan o han desarrollado artistas del Archipiélago en distintas discplinas creativas que van desde la pintura, el diseño gráfico, la alfarería y la fotografía hasta la escultura, el interiorismo, el desarrollo de videojuegos, la moda, el folclore o, entre otras, la arquitectura.

En total, la web cuenta a día de hoy con alrededor de 170 entradas sobre profesionales canarios, una cifra que los impulsores de este proyecto quieren que vaya creciendo con la incorporación de más perfiles que se sumen a los de Maty Chevrère, Óscar Latuag, Verónica Piñero, Jairo Díaz, Felo Monzón, Pedro Lezcano Jaén, Samuel Aguilar, María Betancor Ravelo, Yapci Ramos, Cristina Millares, Cristóbal Tabares y un largo etcétera.

María Sosa Betancor, directora audiovisual canaria afincada en Barcelona y persona incluida en Archivo Canarias, señala según informa la web que «el archivo tiene el potencial de construir una identidad compartida del ecosistema cultural canario que nos permite encontrarnos, mostrarnos y sentirnos parte de algo común».

Foto de Maty Chevrière –@matychevriere_–. | / ARCHIVO CANARIAS

«También creo que propone otro relato de las islas. Más allá del imaginario que nos acompaña de turismo, playas, volcanes y buen tiempo», continúa explicando, «el archivo presenta a Canarias desde su tejido cultural contemporáneo, mostrando al exterior una parte muy desconocida de quienes somos».

El diseñador de mobiliario y gestor cultural Octavio Barrera, y uno de los perfiles incluidos en Archivo Canarias, abunda en la necesidad de espacios como este.

«Al menos en mi generación, lo que se nos transmitió fue una devaluación de lo local, y esto impulsó a que muchos de nosotros saliéramos fuera de las islas a profesionalizarnos. Creo que eso está dando un giro importante y empiezan a crecer las posibilidades en el archipiélago gracias a nuevas iniciativas y proyectos que están emergiendo desde las Islas», añade.

Diseño de Nazara Lázaro –www.nazaralazaro.com–. / ARCHIVO CANARIAS

Archivo Canarias incluye tanto a personas nacidas en las islas como a perfiles que, habiendo nacido fuera de Canarias, mantienen una relación significativa con el territorio desde sus etapas formativas. En este sentido, la web entiende la cultura contemporánea del archipiélago como el resultado de un contexto intercultural, marcado por la convivencia de múltiples orígenes, trayectorias y experiencias, unidas por el hecho de haberse formado en las islas.

El archivo, informan sus impulsores, recoge esta diversidad como parte fundamental de la identidad cultural canaria actual.

«La insularidad genera una conciencia muy clara del lugar, pero también una necesidad constante de diálogo con el exterior, y esa tensión es creativamente muy fértil», comenta Alberto González Pulido, abogado que ha colaborado en la consultoría legal del proyecto.