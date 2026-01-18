Comienza la recuperación paulatina del suministro eléctrico en La Gomera

El Cabildo de La Gomera ha informado del inicio de la recuperación paulatina de la red eléctrica en la isla, que este domingo ha sufrido un apagón debido a una desestabilización de uno de los generadores ubicados en la central de El Palmar, que ya vivió otro cero energético en 2023.

Dicha estabilización, por motivos de seguridad, se produjo la caída del resto de generadores, lo que provocó que cayera el suministro general, por lo que se vieron afectada la red eléctrica y el servicio de cobertura móvil.

La compañía Endesa ha arrancado dos grupos en la estación de El Palmar tras el cero registrado a las 12:13 horas, detalla el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, quien añade que Endesa avisa de esa recuperación del suministro "irá lentamente" para evitar que el sistema "se inestabilice y colapse de nuevo".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informa de que ha hablado con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y que en el Gobierno canario están "en contacto permanente" con el Cabildo de La Gomera y realizando "un seguimiento de la situación", y añade que se "ha comenzado a restaurar la red eléctrica" en la isla.

También el ministro de Política Terrirorial, Ángel Víctor Torres, informa de que se mantiene en contacto con Fernando Clavijo y con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que "la situación va restableciéndose" y que confía en "recuperar la normalidad cuanto antes".

La Gomera sufrió un cero energético en julio de 2023 por el que el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave.