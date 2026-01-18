Cero energético en La Gomera: Canarias, bajo aviso por viento y oleaje

La Gomera ha registrado este domingo un nuevo cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la isla. El apagón coincide con una jornada marcada por el temporal en Canarias, donde están activadas dos alertas por fenómenos costeros y viento de más de 120 km/h en zonas como Izaña (Tenerife).

Las lluvias también están siendo especialmente intensas: hasta ahora, la máxima acumulación en Gran Canaria se ha registrado en Llanos de la Pez, con 32,4 litros por metro cuadrado, mientras que Izaña, en Tenerife, encabeza el ranking del archipiélago con 34,8 litros. Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal y del estado del suministro eléctrico, minuto a minuto.

Activación del Plan de Emergencias de Canarias por el cero energético.

Salvador Lachica Casimiro Curbelo confirma que el cero energético ya se ha solucionado en la capital y en Hermigua El presidente del Cabildo insiste en que "los equipos son viejos y con el cable submarino conectado esto no habría pasado". Leer más

Efe Comienza la recuperación paulatina del suministro eléctrico en La Gomera La desestabilización de uno de los generadores produjo la caída del resto, lo que afectó a la red eléctrica y el servicio de cobertura móvil. Leer más

Johanna Betancor Galindo Apagón total en La Gomera por el fuerte temporal que azota Canarias El apagón coincide con una jornada marcada por fuertes vientos y oleaje de más de cuatro metros; Canarias activa dos alertas por fenómenos costeros y rachas de hasta 120 km/h. Leer más

Johanna Betancor Galindo Canarias activa la alerta amarilla por vientos de más de 100 km/h y fuerte temporal marítimo este domingo La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago, mientras Aragón y Cataluña están también en alerta amarilla por aludes, lluvias y mal estado del mar. Leer más