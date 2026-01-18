En Directo
Cero energético en La Gomera: Canarias, bajo aviso por viento y oleaje
La Gomera ha registrado este domingo un nuevo cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la isla. El apagón coincide con una jornada marcada por el temporal en Canarias, donde están activadas dos alertas por fenómenos costeros y viento de más de 120 km/h en zonas como Izaña (Tenerife).
Las lluvias también están siendo especialmente intensas: hasta ahora, la máxima acumulación en Gran Canaria se ha registrado en Llanos de la Pez, con 32,4 litros por metro cuadrado, mientras que Izaña, en Tenerife, encabeza el ranking del archipiélago con 34,8 litros. Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal y del estado del suministro eléctrico, minuto a minuto.
Activación del Plan de Emergencias de Canarias por el cero energético.
Salvador Lachica
Casimiro Curbelo confirma que el cero energético ya se ha solucionado en la capital y en Hermigua
El presidente del Cabildo insiste en que "los equipos son viejos y con el cable submarino conectado esto no habría pasado".
Efe
Comienza la recuperación paulatina del suministro eléctrico en La Gomera
La desestabilización de uno de los generadores produjo la caída del resto, lo que afectó a la red eléctrica y el servicio de cobertura móvil.
Johanna Betancor Galindo
Apagón total en La Gomera por el fuerte temporal que azota Canarias
El apagón coincide con una jornada marcada por fuertes vientos y oleaje de más de cuatro metros; Canarias activa dos alertas por fenómenos costeros y rachas de hasta 120 km/h.
Johanna Betancor Galindo
Canarias activa la alerta amarilla por vientos de más de 100 km/h y fuerte temporal marítimo este domingo
La Aemet advierte de rachas muy intensas y oleaje peligroso en todo el archipiélago, mientras Aragón y Cataluña están también en alerta amarilla por aludes, lluvias y mal estado del mar.
Cero energético en La Gomera.
Raúl Robledo
La Aemet sentencia: todas las islas en aviso amarillo por oleaje y fuertes vientos que podrán superar los 100 km/h en Tenerife
El archipiélago está en alerta por estos fenómenos meteorológicos.
