Cero energético en La Gomera: Canarias, bajo aviso por viento y oleaje

Archivo - Una mujer camina mientras nieva, a 27 de noviembre de 2021, en Vitoria, Euskadi (España). Catorce de las diecisiete comunidades autónomas tienen este sábado riesgo (aviso amarillo) o riesgo importante (aviso naranja) por nieve, lluvia, viento o

La Gomera ha registrado este domingo un nuevo cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la isla. El apagón coincide con una jornada marcada por el temporal en Canarias, donde están activadas dos alertas por fenómenos costeros y viento de más de 120 km/h en zonas como Izaña (Tenerife).

Las lluvias también están siendo especialmente intensas: hasta ahora, la máxima acumulación en Gran Canaria se ha registrado en Llanos de la Pez, con 32,4 litros por metro cuadrado, mientras que Izaña, en Tenerife, encabeza el ranking del archipiélago con 34,8 litros. Sigue aquí todas las actualizaciones del temporal y del estado del suministro eléctrico, minuto a minuto.

