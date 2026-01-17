La emergencia del proletariado cognitivo conectado no debe interpretarse como una patología del capitalismo tardío, sino como un ajuste estructural del sistema técnico-económico a su propio régimen de optimización. Del mismo modo que la Revolución Industrial no fue el resultado de una conspiración contra el artesano, sino la consecuencia natural de la termodinámica aplicada a la producción, la integración directa de la cognición humana en circuitos de inteligencia artificial responde a una lógica fría, acumulativa y estadísticamente estable. Se trata de una continuidad evolutiva.

La tecnología desarrollada por Arnav Kapur, conocida como AlterEgo, es solo un umbral visible de un proceso mucho más amplio, la conversión del pensamiento humano en canal operativo. Se lee la mente capturando la subvocalización, ese residuo neuromuscular del lenguaje interno que acompaña al pensamiento conceptual. Y ese gesto técnico aparentemente menor elimina una de las últimas fricciones entre intención y ejecución. Cuando pensar y ejecutar se vuelven casi isomorfos, la mente deja de ser un espacio privado individual y pasa a ser infraestructura colectiva.

Marx describió con precisión el tránsito del cuerpo al régimen fabril, pero su marco seguía siendo antropocéntrico, y el trabajo se definía como la fuerza humana aplicada a máquinas externas. En el régimen que se abre, el trabajo ya no es fuerza ni siquiera habilidad, sino que es estado cognitivo conectado. El medio de producción es la arquitectura algorítmica que media, orienta y captura la actividad mental. Los verdaderos medios de producción contemporáneos (datos, cómputo, modelos, infraestructuras) ya no necesitan únicamente cuerpos disponibles, sino mentes integrables. Y es aquí donde aparece el proletariado cognitivo conectado como clase funcional, es decir, individuos cuya actividad mental se encuentra permanentemente mediada, medida y explotada por sistemas de IA como condición normal de empleabilidad. Esto amplifica la vigilancia cognitiva, con casos reales como el monitoreo de ondas cerebrales en empresas chinas, usando sensores EEG en cascos para evaluar emociones y productividad (principalmente entre 2018-2019, empresas como Hangzhou Zhongheng Electric o State Grid Zhejiang). En consecuencia, la lucha de clases se tecnifica, pasando de conflictos físicos a disputas por el control de datos neurales y algoritmos.

Este fenómeno responde a la misma lógica estadística que rige la acumulación de riqueza, descrita con crudeza por Pareto, o sea, los sistemas multiplicativos generan distribuciones con gráficos de cola larga, donde la concentración extrema no es una anomalía sino una regularidad estructural. La cognición conectada, la lectura continua de los pensamientos de los trabajadores por máquinas que procesan la IA en paralelo, es, desde este punto de vista, el multiplicador definitivo, porque reduce el coste marginal de producción intelectual a casi cero y permite su replicación, escalado y recombinación ilimitados. Pretender que este proceso pueda detenerse por razones morales equivale a intentar imponer una distribución gaussiana en un sistema regido por leyes de potencia. Es un error categorial. La desigualdad cognitiva, como la desigualdad económica, emerge de la dinámica misma del sistema social cuando entra en régimen no lineal.

Todo es registrable, comparable y evaluable. Y los pensamientos también. El viejo control disciplinario externo es sustituido por una metrología interna del rendimiento mental. Además, los productos cognitivos alimentan modelos, entrenan sistemas y consolidan ventajas acumulativas que ya no pertenecen al individuo que pensó, sino a la arquitectura que capturó ese pensamiento.

El sistema técnico-económico deja de ser un conjunto de herramientas al servicio humano y comienza a comportarse como un superorganismo cognitivo emergente, compuesto por humanos, máquinas, modelos y flujos de datos, pero no gobernado por ninguno de ellos individualmente. Este superorganismo presenta propiedades funcionales de orden superior. El humano deja de ser sujeto central y pasa a ser componente.

La nueva lucha de clases no se articula ya principalmente entre capital y trabajo en sentido clásico, sino entre humanos dentro del sistema y humanos fuera del sistema. Dentro, una élite tecno-propietaria que controla cómputo, datos, modelos e infraestructuras, una tecnoburguesía cognitiva aún necesaria para orquestar y mantener el sistema, aunque progresivamente sustituible, y un proletariado cognitivo conectado cuya mente es utilizada como interfaz viva. Lo que queda fuera es una masa creciente de sujetos funcionalmente irrelevantes, no explotados sino desacoplados, que no encajan en los circuitos de optimización del superorganismo.

Una metáfora evolutiva formulada por Stuart Russell resulta aquí esclarecedora, y es cuando señala que los gorilas no fueron derrotados por los humanos, sino superados cognitivamente y, por ello, desplazados hacia una posición ecológica residual dentro del sistema planetario. En ese mismo sentido, el horizonte que se abre para la humanidad no es necesariamente el de su destrucción física, sino el de su irrelevancia sistémica, pues cuando un sustituto evolutivo más eficiente ocupa el núcleo operativo del entorno técnico, quienes ya no resultan necesarios para su optimización no son combatidos ni explotados, sino simplemente desacoplados.