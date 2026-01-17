Iratxe García: «Subir el gasto europeo en defensa no puede ser a costa de la política agraria»

Canarias está en pleno debate sobre el presupuesto europeo 2028-2034 y los efectos negativos que puede tener. ¿Estamos a tiempo de reorientar la propuesta de la Comisión?

Es el momento de abordar este debate para trabajar y garantizar que aquellas políticas y fondos que han sido tan importantes para un territorio como Canarias puedan seguir contando con el apoyo del marco financiero. Canarias forma parte de las regiones ultraperiféricas y tiene un tratamiento específico tanto en términos generales como en el apoyo al sector primario, a través del fondo Posei. Es verdad que hoy estas políticas están puestas en entredicho por una propuesta del marco financiero de la Comisión Europea donde se cambia por completo la filosofía de lo que ha sido hasta ahora el presupuesto comunitario. En el grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo hemos sido muy firmes en nuestra posición de rechazo absoluto a la renacionalización de las políticas y a la desaparición de dos ejes fundamentales como son la política de cohesión y la política agrícola común.

¿Y cuál es la estrategia de defensa de su grupo para evitar estos recortes?

En primer lugar vamos a defender que haya una asignación clara a la política de cohesión, así como a la política agrícola común, por lo tanto también a las regiones ultraperiféricas y al Posei como programa específico en materia de agricultura. No se puede hacer más con el mismo dinero. Es evidente que Europa se enfrenta a nuevos desafíos, como es la política de defensa, con la que el grupo de socialistas y demócratas está de acuerdo. Pero lo que no podemos es financiar la política de defensa a costa de recortar la política de cohesión y la política agrícola común, y esa va a ser nuestra posición en los próximos doce meses. El Consejo ya ha manifestado la intención de cerrar este acuerdo presupuestario a finales del 2026, por lo que tenemos doce meses por delante para unir fuerzas y trabajar en este sentido.

«En el acuerdo de Mercosur se salvaguardan las producciones comunitarias»

¿Y hay consenso en los principales grupos del Parlamento Europeo para ir en esta línea?

Yo aquí quiero hacer una apelación al papel y a la labor del Partido Popular. Y digo esto porque el Partido Popular Europeo es mayoritario en estos momentos en las instituciones europeas y ha sido quien ha propuesto este cambio de paradigma en el presupuesto comunitario. Por lo tanto creo, y espero, que el PP sume fuerzas a lo que es la posición de los socialistas de defender el mantenimiento de las políticas tradicionales, pero que son más importantes que nunca, como son la política de cohesión y la política agrícola común y, para el caso de Canarias, el estatus de región ultraperiférica y el Posei como instrumento de apoyo al sector primario.

¿La vía para no recortar estas políticas e incrementar el gasto en defensa es aumentar el presupuesto comunitario?

Es un debate que se debe tener en el marco del Consejo, pero quiero recordar que ha sido el Gobierno de España el que ha puesto encima de la mesa la necesidad de ampliar el presupuesto comunitario. De hecho, hace unos meses el Gobierno dijo muy claramente que necesitábamos incrementar un 2% las aportaciones de los países para incrementar el presupuesto, que se puede hacer por dos vías. Por un lado, incrementar las aportaciones de los Estados miembros, o, por otro lado, a través de recursos propios, es decir, incorporar instrumentos fiscales nuevos mediante una fiscalidad propia europea. Los socialistas hemos puesto encima de la mesa algunas propuestas, caso del impuesto a las grandes fortunas.

¿España se puede unir a Francia y Portugal como lobby en defensa de las RUP?

Sin ninguna duda. En anteriores marcos financieros ha existido una alianza entre los países que cuentan con regiones ultraperiféricas y no tengo ninguna duda de que así va a seguir siendo. Y además porque hay también un compromiso por parte del Gobierno de España. Las RUP van a seguir teniendo un tratamiento específico, el Tratado así lo establece y, por lo tanto, la propuesta definitiva del marco financiero tiene que atender esa especificidad y la atención especial a las regiones ultraperiféricas.

«Europa tiene que implementar el pacto migratorio con medidas y fondos para gestionar los flujos»

Otra preocupación que ha surgido en las últimas semanas es el acuerdo de la UE con Mercosur. ¿Cómo afecta a los productos europeos?

Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad al sector agrícola y ganadero con respecto a Mercosur, porque creo que se están lanzando muchos mensajes que no corresponden con la realidad. Entiendo la preocupación del sector agrario, pero también tengo que decir que por primera vez en las negociaciones de un acuerdo comercial se ha aprobado un reglamento específico de salvaguardas que plantea un freno de emergencia en el caso de que los efectos del acuerdo comercial supongan la bajada de precios de los productos agrícolas europeos, un freno de emergencia que se va activar en el momento en el que ese peligro exista. Hay garantías suficientes para el sector primario europeo a través de este reglamento de salvaguardas, con el freno de emergencia, con las cuotas, con los calendarios establecidos y, además, porque también se va a convertir en una oportunidad para nuestros productos del sector primario, que sean competitivos para poderlos exportar a América Latina.

¿Puede Europa hacer más en política migratoria para frenar la llegada de migrantes irregulares a Canarias como frontera sur de la UE?

Europa lo que tiene que hacer es implementar el pacto migratorio, es decir, poner medidas para hacerlo aplicable y disponer de fondos presupuestarios para la gestión de los flujos migratorios. Lo que no debe hacer la Unión Europea es flirtear con las fuerzas de extrema derecha que están planteando un cambio de paradigma absoluto sobre la política migratoria en Europa. No podemos trasladar el mensaje que está haciendo la extrema derecha en estos momentos y que parte del Partido Popular Europeo está asumiendo, en el sentido de que la única posible política migratoria en Europa es la de cerrar a cal y canto nuestras fronteras. Están funcionando aquellos programas que se están poniendo en marcha en materia de convenios de cooperación y colaboración con países como Senegal o Mauritania. Lo que tenemos que plantear es la inmigración como una realidad que necesitamos gestionar con los principios de justicia, de solidaridad y de apoyo a los territorios como Canarias, que pueden sufrir una mayor presión.