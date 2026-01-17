¿Dsua es un DJ de…?

Ahora está muy de moda el término ‘open format’, hace unos años era ecléctico, podríamos decir un DJ que pincha de todo un poco.

¿Por qué se hizo DJ?

Pues casi que fue sin darme cuenta. Mi vida siempre ha estado vinculada a la música. Sobre los 2000 formaba parte de un grupo de rap, Alma Sin Dueño, y era el encargado de soltar las bases y scratches. Antes de cada actuación siempre ponía algo de música para calentar el ambiente, incluso en ocasiones a veces después para seguir con la fiesta. Una cosa llevó a la otra y el dueño de un local de Las Palmas de Gran Canaria, Paraninfo, donde habíamos actuado varias veces, me ofreció pinchar todos los fines de semana.

¿De dónde viene su nombre artístico?

No tiene mucha ciencia, mi apellido es Suarez, ‘De-Suarez’, Dsua salió solo por la costumbre de: ‘Vamos al estudio de los Suarez, esa producción es de Suarez’.

Si le dijeran: ‘Pon lo que quieras y lo que te gusta’, ¿qué pincharía?

¡Bua! Ten en cuenta que vengo de rap. Siempre intento colar algo de esa época, Wutang, Cypress, House of Pain...

¿Qué artista o qué canción nunca falta en su sesión?

Aunque cada cierto tiempo le cojo especial cariño a un tema, el que siempre está presente es Weke Weke de Buraka Som Sistema (el original, por supuesto).

Aparece un genio y le concede un deseo: pinchar en un espacio soñado. ¿Cuál diría?

Negociaría con ese genio para que echara hacia atrás unos años y volver a cuando empecé. Era todo más mágico y lleno de inocencia. Disfrutaba más de la música y era solo eso, MÚSICA, no como ahora que casi más que tienes que ser un experto en redes.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Afortunadamente yo vivo solo de la música, de mi residencia en Ibiza, algunos bolos que tengo por aquí (Canarias) en invierno y de algunas cosillas que aún sigo haciendo en el estudio: producciones, montajes, scratches.