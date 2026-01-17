Canarias aspira a convertirse en el Puerto Rico de la música europea

El pasado año, Bad Bunny arrasó en la gala de los premios Grammy Latinos llevándose algunos de los principales galardones y vino a confirmar lo que ya muchos sospechaban, que Puerto Rico es mucho más que un puente entre continentes –a imagen y semejanza de Canarias– y cuna de algunos de los mayores exponentes de la música actual, sino que además se ha convertido en las últimas décadas en un auténtico gigante del sector, puesto que exporta talento al tiempo que se erige como una importante base de operaciones para estudios de grabación, sellos discográficos y salas de conciertos. Canarias, consciente de las similitudes geográficas y musicales que la acercan a la isla caribeña, fija su vista en ella y aspira a convertirse ahora en su hermana gemela a este lado del Atlántico.

Ya lo dice el compositor y productor canario Ioné de la Cruz, «Canarias siempre ha sido un puente entre continentes, que ha acercado las músicas de diferentes partes del mundo y ha facilitado que artistas latinoamericanos entren en el mercado europeo. Puerto Rico también ha sido otro puente, en este caso entre Latinoamérica y Estados Unidos». El también músico y colaborador del tejinero St. Pedro, recuerda que fue la cantidad de música que se componía en Puerto Rico, así como los numerosos artistas que despuntaban en la Isla, lo que propició que muchas disqueras internacionales como Warner o Sony apostaran por una sede allí hace ya varios años. «Salvando las distancias, Puerto Rico podría ser nuestro ejemplo a seguir porque, si ellos pudieron, nosotros también», reflexiona el productor, quien no obstante alerta sobre la necesidad de garantizar la formación de los profesionales canarios para dar forma a una industria realmente potente en el Archipiélago.

Faltan medios

Precisamente la cantante Mel Ömana habla del talento musical que existe en Canarias pero lamenta que en la actualidad no exista una infraestructura suficiente para consolidar una industria que se podría convertir en referente internacional. «Faltan medios», lamenta la grancanaria afincada en Tenerife, quien sentencia que «el arte debe ser un oficio y generar dinero». En ese sentido, aventura que sería perfecto que Canarias se convirtiera en sede de alguna de las majors, tal y como se conoce a las tres compañías discográficas que lideran el mercado mundial de la industria musical, a saber Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group.

Mel Ömana en el Beniform Fest. / El Día

El productor tinerfeño Pablo Cebrián es una de las caras más reconocidas de la industria musical canaria y, aunque desarrolla su carrera desde Madrid, se encuentra totalmente vinculado al sector isleño. Coincide con Mel Ömana al afirmar que «es necesaria la representación en las Islas de alguna de las grandes discográficas internacionales». Pablo Cebrián vuelve a la idea de Canarias como puente entre continentes, porque el Archipiélago es sin duda un punto de fusión que va más allá de los ritmos latinoamericanos y que también da cobijo a las músicas del mundo. Habla, además, de las nuevas maneras de trabajar en el sector musical: «Ahora mismo es muy común deslocalizar las sesiones de grabación porque los artistas buscan una energía diferente, y creo que Canarias es un lugar perfecto para albergar todo esa labor».

El directo

Pero, más allá de las infraestructuras de grabación, el despegue de Canarias como referente de la industria musical internacional debe pasar, además, por garantizar espacios en los que poder ofrecer música en directo. En este sentido, Puerto Rico ha encontrado a su gran aliado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde Bad Bunny desarrolló la primera residencia musical de la historia, programando el pasado año más de 30 conciertos. Pablo Cebrián alerta sobre la necesidad de garantizar espacios de actuación, tanto para artistas canarios como para otros que visiten las Islas. «Canarias debe disponer, de verdad, de una red de giras, y para eso también hay que solucionar otros temas como el traslado de instrumentos, que genera ahora mismo muchas incomodidades a los artistas», expresa.

Ale Acosta. / El Día

El productor y músico lanzaroteño Ale Acosta celebra que, aunque Canarias siempre ha sido cuna de talentos musicales, «en los últimos años, el éxito de Quevedo, Cruz Cafuné o Bejo ha permitido que se ponga el foco en las Islas». Este impulso hace, incluso, que él mismo, que ha trabajado durante mucho tiempo en la Península, se plantee ahora trasladarse de nuevo a las Islas, puesto que existen proyectos a medio plazo para abrir espacios físicos para la producción de música desde Canarias. En este sentido, destaca la necesidad de dar forma a un hub empresarial y artístico que permita que los diferentes proyectos musicales se pongan en contacto desde el contexto insular.

Los retos

Jay Ocean está detrás del estudio grancanario Wildtrack, que funciona desde hace seis años. El trabajo a lo largo de este tiempo le permite afirmar ahora que «en Canarias no hay una industria musical sólida» pero puntualiza que eso no debe frenar al Archipiélago para tratar de convertirse en un lugar de referencia internacional. Reconoce que ahora mismo es complicado competir con lugares como Puerto Rico o Miami, pero añade que la formación de los profesionales del sector es el primer paso para convertirse en un enclave competitivo.

Borja Jiménez es el santacrucero que está detrás del nombre artístico de Bejo y ha desarrollado buena parte de su carrera en la Península ante la falta de infraestructuras en las Islas, aunque nunca se ha desvinculado de su tierra natal. «Como yo, muchos compañeros me dicen que tienen que terminar grabando desde casa porque no contamos con grandes estudios con los que poder trabajar», lamenta el cantante quien hace hincapié, una vez más, en que el talento musical está plenamente presente en Canarias, por lo que eso podría ser un aliciente para que las grandes disqueras pusieran su mirada en el Archipiélago, que trabaja ya para seguir los pasos del gigante Puerto Rico.