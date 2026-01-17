El acuerdo UE-Mercosur es "una mala noticia para Canarias", según Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este sábado tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, es "una mala noticia" para los intereses del archipiélago.

En un mensaje publicado en redes sociales, Clavijo afirma que el acuerdo "ignora nuestra singularidad y permitirá competir en desigualdad a quienes sí cumplimos las normas europeas".

Ahonda el presidente canario en que "el acuerdo con Mercosur es injusto y una amenaza real para nuestro sector primario, para el empleo y para el equilibrio de las islas".

Acuerdo histórico

Tras 26 años de negociaciones, el histórico acuerdo de libre comercio sellado en Asunción dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de los países del Mercosur, Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay), firmaron el tratado en un acto en la sede del Banco Central de Paraguay, ante cientos de invitados y entre fuertes aplausos.

El pacto permitirá a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90% de sus importaciones y exportaciones.

A la ceremonia asistieron, en calidad de testigos de honor, tres de los cuatro presidentes de los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur): Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay, que ostenta la presidencia semestral del grupo) y Yamandú Orsi (Uruguay).

El único ausente fue el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los grandes impulsores del acuerdo con los europeos y quien no acudió por cambios de protocolo de última hora.

La delegación de la UE estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.