Casi 200.000 trabajadores canarios ganaron poder adquisitivo en 2025

Canarias (4,99%) se situó durante el pasado año como la segunda comunidad autónoma en la que más crecieron los salarios pactados en convenio, Solo en Baleares (5,61%) el incremento fue mayor. Sin embargo, esos casi cinco puntos de mejora no llegaron a la totalidad de los 207.987 afectados por las 128 revisiones salariales colectivas rubricadas, sino solo a los 195.198 que están dentro de las negociaciones para las mejoras de las condiciones laborales en alguno de los sectores de la economía.

Fueron 16 las ocasiones en que sindicatos y empresarios de las Islas cerraron alguno de esos acuerdos. El incremento salarial medio pactado fue del 5,14%, más de dos puntos por encima del avance registrado por los precios. En el Archipiélago, la inflación creció un 2,8%, una décima menos de lo que lo hizo en el conjunto del país.

Sin embargo, en otras 112 ocasiones los acuerdos firmados se circunscribían a la esfera de una empresa en concreto y en estos casos el crecimiento medio de los sueldos se quedó en el 2,8%, justo el mismo incremento que alcanzó el Índice de Precios de Consumo (IPC) en todo el año pasado según los datos conocidos el jueves de esta misma semana. Es decir, todos esos trabajadores solo lograron mantener el poder adquisitivo.

El sindicato CCOO-Canarias reconoce el carácter «inédito» del incremento salarial alcanzado en 2025. Las negociaciones para alcanzar acuerdos en la hostelería en ambas provincias fueron responsables en buena parte de ello. En la de Las Palmas se desactivó la amenaza de huelga convocada para la Semana Santa a pocos días de hacerse efectiva. Los representantes de los trabajadores y la patronal del sector acordaron el pago de una prima de 650 euros para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y una subida de los salarios del 9% a alcanzar en doce meses.

Unos 97.000 ciudadanos que cobran la pensión mínima recibirán este año entre un 7% y un 11,4% más

En la de Santa Cruz de Tenerife los tambores de guerra no cesaron a tiempo y el conflicto laboral se concretó en paros con la planta alojativa repleta de turistas que se desplazaron hasta las islas occidentales para disfrutar de los días festivos. Solo al final de junio llegó el acuerdo que en ese caso incluyó incrementos salariales progresivos hasta alcanzar el 13,5% para los trabajadores de la planta alojativa y del 9% en el caso de los sectores de la restauración y el ocio.

Recuperación

El informe desarrollado por el Gabinete Técnico de CCOO-Canarias, elaborado antes de conocerse el dato de inflación del último mes del pasado año -previeron el 2,5% como avance máximo para el IPC-, concluye que el año pasado sirvió para «la recuperación de buena parte del poder adquisitivo perdido por la clase trabajadora desde 2019». A poco de finalizar dicho año estalló la crisis sanitaria global que trajo consigo una generalizada pérdida de ingresos para los trabajadores ante la paralización de la economía. Cuando ese trance parecía superado, al paso del ecuador de 2021 comenzó un ciclo inflacionario que también golpeó con dureza las rentas del trabajo de los canarios.

El sindicato matiza que a las 207.987 personas que vieron crecer o al menos mantenerse su poder adquisitivo en 2025 «habría que sumarles aquellas a las que les son de aplicación convenios nacionales o interautonómicos». Y «en cualquier caso», la cifra queda «muy por debajo del total que supone la población asalariada en Canarias». Al terminar el tercer cuatrimestre del año pasado, el número de trabajadores por cuenta ajena en las Islas era de 871.200, según los datos contenidos en la Encuesta de Población Activa.

Aparte de quienes trabajan, hay otros colectivos que también vieron mantenida o mejorada su renta familiar. Un total de 376.153 canarios perciben pensiones contributivas, la mayoría de ellos (213.169) por haber llegado a la edad de jubilación. A ellos se suman 31.350 perceptores de clases pasivas, empleados públicos que trabajaron durante su vida laboral para la Administración central.

Todos ellos tienen garantizada por ley la protección de sus ingresos. La revisión al alza se realiza con el IPC de noviembre como referencia. Fue del 2,7% en este caso, con lo que los jubilados cobrarán 1.433,51 euros cada mes (más dos pagas extraordinarias), es decir, 37,68 euros más que en este momento. Y en el conjunto del año la mejora de sus ingresos anuales se cifra en 527,52 euros.

Esta cifra admite un matiz importante que afecta a alrededor de 97.000 ciudadanos de las Islas, que son quienes perciben la pensión mínima. Para ellos, el Gobierno de España decretó una revalorización de sus ingresos del 11,4% o del 7% en el caso de no contar con cargas familiares. Es el mismo porcentaje en que crecen las 25.610 pensiones no contributivas -25.610 por jubilación y 16.221 por incapacidad- que se abonan actualmente en la comunidad autónoma, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Por último, también se beneficiarán de la revalorización de dos dígitos aprobada por Madrid los 38.626 canarios que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cobran el conocido como ingreso mínimo vital (IMV).